مبابي يطمئن جماهير باريس سان جيرمان بتغريده حماسية (صورة)

نشر نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي 22 عامًا، صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي يطمئن بها جماهيره بالاستمرار مع الفريق الباريسي.

مبابي وتفاصيل التغريده

وعلق مبابي على صورة نشرها لملعب حديقة الأمراء قبيل انطلاق المباراة الأخيرة لفريق باريس سان جيرمان أمام منافسه ستراسبورغ على حسابه الخاص على الانستغرام، قائلاً: ” العودة إلى حديقة الأمراء”.

وقد فسر الكثيرون من جماهير بأن رسالة النجم كيليان مبابي، تشير إلى احتمالية استمراه مع فريق باريس سان جيرمان خلال منافسات الموسم الحالي، وتأجيل فكرة مغادرته النادي الباريسي الفرنسي بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

كيليان مبابي عبر IG : العودة الى البارك دي برانس 🔥 pic.twitter.com/y2kkAb0HF3 — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) August 14, 2021

وتعد هذه المباراة الأولى التي يخوضها فريق باريس سان جيرمان، في حضور جماهيره على مدرجات ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، التي غابت عن الملاعب لنحو عام ونصف بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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وتمكن مبابي من تسجيل أولى أهدافه مع بداية الموسم في الدوري الفرنسي مع فريق باريس سان جيرمان في شباك الضيف ستراسبورغ.

⚽|| #كيليان_مبابي في مسيرته حتى الان بالدوري الفرنسي

150 مباراة

108 اهداف

44 اسيست pic.twitter.com/ALBGROHq3k — الحدث الرياضي (@AlhadathSpor) August 15, 2021

وينتهي عقد مبابي مع فريق باريس سان جيرمان خلال موسم صيف عام 2022 المقبل، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

مبابي وناصر الخليفي

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن الفرنسي كيليان مبابي قد أبلغ إدارة الفريق الباريسي بأنه إما أن ينتقل إلى فريق ريال مدريد الإسباني، أو الرحيل بشكل مجاني العام المقبل.

وينتهي عقد مبابي في صيف العام المقبل، وما زال اللاعب يرغب في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية في ظل تمسك الفريق به.

بعد شائعات مغادرته، صافرات استهجان شديدة من جماهير باريس سان جيرمان ضد مبابي 🧐 pic.twitter.com/7gcpMDvU4Z — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) August 14, 2021

وفي ذات السياق، قالت صحيفة “الآس” الإسبانية بأن العلاقة بين المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان ليوناردو والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي لست في أفضل أحوالها.

وأردفت الصحيفة، ” توتر العلاقات بين اللاعب والمدير الرياضي في النادي دفع ناصر الخليفي إلى التدخل وابعاد الأخير عن المفاوضات ليحاول إقناع الفرنسي مبابي بنفسه في صفوف في الفريق”.

وأضافت، ” أنه من المتوقع أن ينعقد اجتماع مع مبابي خلال الأسابيع القليلة القادمة بشأن حسم مصيره مع فريق باريس سان جيرمان”.

رسالة الخليفي الأخيرة

وقد وجه رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي في وقت سابق رسالة إلى نجم فريقه خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

قائلاً: ” أعتقد أن الجميع يعلم أن كيليان مبابي باريسي وكل ما أرداه وصرح به من قبل أن يكون لدينا فريق قوي ومنافس للقدرة على القتال على البطولات، ولا عذر بعد الآن”.

🔴Marca | باريس سان جيرمان قدم عرضا جديدًا لكيليان مبابي قبل اسبوعين ، مع راتب مُماثل لراتب نيمار ، اللاعب رفض العرض ! ويود المغادرة هذا الصيف ، ريال مدريد لديه القدرة على التعاقد معه هذا الصيف لكنه يواجه انغلاق ناصر الخليفي . pic.twitter.com/39isx0N9h1 — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) August 15, 2021

واستكمل الخليفي، ” إنه لاعب تنافسي ويحب الفوز والتتويج بالألقاب والبطولات، وقالها علانية بأنه يريد اللعب لفريق تنافسي وأعتقد أنه لدينا الفريق الأكثر تنافسية في العالم”.

ونجحت إدارة باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية من عقد عدد من الصفقات القوية، من أجل الصراع على البطولات المحلية والقارية.

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