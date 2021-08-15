فيفي عبده تظهر على الشاطئ بفستان مكشوف الصدر رغم تعرّضها لوعكة صحية جديدة!

أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده الجدل حول انتكاستها صحياً مرة أخرى بعد مرور أسابيع فقط على شفاءها.

فيفي عبده: (المرة الجاية هتلاقوني بشم)

ونشرت فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت فيها كعادتها بفستان أسود جريئ مكشوف الصدر بشكل واضح.

وأرفقت فيفي الصورة بتعليق: (لأ بقي يا نعيش عيشة فل لنموت احنا الكل، اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص).

وتابعت الراقصة المصرية: (الدكتور طلب مني امشي في الرمل وفي المياه ادينا مشينا علي الحشيش والمرة اللي جاية هتلاقوني بشم).

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(اتقي الله ياتيتة)

وتعرضت فيفي لهجوم متابعيها الذين طالبوها بالاحتشام ، خاصة مع انتكاستها الصحية من جديد، وجاء في التعليقات: (اتقي الله يا تيته وخافي من نار جهنم).

وكتبت أخرى: (لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ياست اتلمي بقي واتقي الله).

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وبنفس الطريقة كتب متابع: (ياحاجه اتلمي الناس بتموت).

فيفي عبده: قلبي بيوجعني

وقبل أيام فجرت فيفي عبده موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعبيرها عن حزنها بعد وفاة صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، بطريقة غريبة.

حيث نشرت فيفي صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي أحد فساتينها الجريئة والذي ظهرت ترقص به في وقت سابق أيضاً وعلقت: (‏يا مساء الفل من الساحل الشمالي أنا زعلانة وقلبي بيوجعني وربنا اللي عالم).

وانهالت التعليقات الغاضبة على فيفي عبده والذين اتهموها بعدم احترام حالة الحداد على وفاة دلال عبدالعزيز.

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هذ وقد استأنفت الراقصة المصرية نشاطها في الاستعراض، بعد إعلانها عن انتهاء أزمتها الصحية التي منعتها من الحركة لمدة أشهر، بعد خضوعها لعملية جراحية إثر تلقيها (حقنة خاطئة) من صيدلي.

وشاركت فيفي جمهورها بفيديو راقص عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت خلاله بفستان مُلون بعدة ألوان، ومكشوف الظهر والأكمام، نسقته مع حذاء أبيض بكعب عالي، ورفعت شعرها واعتمدت مكياجاً خفيفاً.

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ورقصت فيفي عبده بطريقة جريئة على أنغام أغنية (حتة من قلبي) للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وأرفقت الراقصة الفيديو بتعليق: (من الساحل الشمالي اغنية الجسمي الجديدة انا بحبكم انتم بتحبوني).

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وتجدد الهجوم على فيفي عبده بهذا الفيديو، خاصة أنها خرجت حديثاً من أزمة صحية خطيرة، بينما ذكرها آخرون بعمرها.

فيفي عبده مع أحفادها

هذا وقد ظهرت فيفي عبده بنفس الفستان مع أحفادها جليلة وكمال، في صورة نشرتها أيضاً عبر (انستجرام)، مرفقة بتعليق: (بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميهم و يحفظهم و يحفظ أولاد الناس كلها النهارده كان عيد ميلاد احفادي حبايبي جليلة و كمال كل سنة و هما طيبين و عقبال 150 سنة بحبهم اوي و بحبكم اوي خمسة مواه كل سنة وبرج الأسد طيب).

فيفي عبده: (حفيدتي تخرجت)

وقبلها بأسابيع، هنأت فيفي عبده، حفيدتها بمناسبة تخرجها، وما أن نشرت صورتها حتى انهالت التعليقات حول الشبه بينهما.

ونشرت فيفي عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورةً لحفيدتها وهي تضع قبة التخرج في وسط الجامعة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (الف الف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا احلي شهد الدسوقي في الدنيا، ماعندكيش فكرة انا فرحانه جدا ان حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك علي التخرج عقبال ما اشوفك احلي عروسة ان شاء الله).

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ممنوعة من الحركة

وكان الطبيب الذي أجرى جراحة في العمود الفقري لفيفي عبده، قد منعها من الحركة الكثيرة لمدة أسبوعين، حتى تتعافى تماما.

وكانت عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية؛ إثر تلقيها حقنة خاطئة من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

وأعلنت حينها عبده أنها ستخضع لعملية جراحية بسبب مضاعفات إعطائها حقنة بالخطأ.

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