رحيل أسطورة كرة القدم الألمانية جيرد مولر بعد صراع مع المرض .. تعرف على مسيرته الكروية المذهلة

أعلن نادي البايرن ميونيخ عن وفاة أسطورة عالم كرة القدم الألمانية جيرد مولر عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد صراع في الآونة الأخيرة مع مرض الزهايمر.

جيرد مولر والبايرن ميونيخ

ونشر نادي بايرن ميونيخ عبر حسابه الرسمي على الانستغرام، جاء فيه: ” ينعي النادي وجميع مشجعيه الحداد على وفاة جيرد مولر الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز 75 عامًا”.

وأردف البيان، ” صنع مولر التاريخ مع البايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، وسجل خلال مسيرته 566 هدفًا مذهلاً في 607 مباراة خاضها مع الفريق الألماني، ولا يزال يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في الدوري الألماني برصيد 365 هدفًا”.

#البايرن ينعي وفاة جيرد مولر. ينعي البايرن وجماهيره وفاة الأسطورة جيرد مولر الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر 75 عامًا. 🔗 https://t.co/9JWm06k8WD pic.twitter.com/QoroF6FJ33 — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 15, 2021

وأضاف، ” وتوج الراحل جيرد مولر بلقب هداف الدوري الألماني لسبع مرات، كما أنه سجل 68 هدفًا في 62 مباراة شارك فيها مع منتخب ألمانيا خلال مسيرته”.

بافاري صنع التاريخ في #البايرن. إليكم بعض الصور من مسيرة الأسطورة. pic.twitter.com/R9EfKoRjDP — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 15, 2021

جيرد مولر ومسيرته

بدأت مسيرته الكروية مع فريق نوردلينغن الألماني عام 1963 حيث لم يمكث فيه طويلاً، لينتقل بعدها إلى صفوف فريق البايرن ميونيخ الذي قضاها داخل أسوار أكثر من 19 عامًا منذ انتقاله عام 1965.

وتوج خلال مسيرته بالعديد من الألقاب منها لقب هداف الدوري الألماني لسبع مرات خلال الفترة ما بين 1967 وحتى 1978، وكذلك هداف قارة أوروبا مرتين في عام 1970 و1972.

📊|| القليل من أرقام أعظم مهاجم في تاريخ كرة القدم جيرد مولر المظلوم إعلامياً 1️⃣ سجل هاتريك 70 مرة

2️⃣ سجل سوبر هاتريك 16 مرة

3️⃣ سجل ميغا هاتريك 5 مرات

4️⃣ سجل 7 أهداف مرتين

5️⃣ سجل 8 أهداف مرة واحدة

6️⃣ سجل 735 هدف pic.twitter.com/XiPC8lZt8j — MR. Wembley(🏆6) (@Walid_AR10) August 15, 2021

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وأفضل لاعب في ألمانيا مرتين عام 1967 و1969، بالإضافة غلى اختياره أفضل لاعب في أوروبا عام 1970.

وكان الراحل مولر يعشق كرة القدم، حيث استطاع بأسلوبه الهجومي وموهبته الرائعة تسجيل الأهداف القياسية خلال مسيرته الكروية مع البايرن ميونيخ، حيث أنه أصبح المهاجم المثالي في منطقة الجزاء الذي يخشاه كل حراس المرمى.

الألقاب والبطولات

وتمكن مولر في 427 مباراة في الدوري الألماني استطاع أن يسجل 365 هدفًا رائعًا خلال فترة الستينيات والسبعينيات، وهو الرقم الذي لم يستطع أحدًا حتى اليوم من اليوم من تجاوزه في منافسات الدوري الممتاز من قبل اللاعبين المهرة.

وفاز مولر بالعديد من الألقاب والبطولات مع فريق البايرن ميونيخ، حيث توج بلقب الدوري الألماني في أربع مرات، وكذلك التتويج ببطولة كأس الاتحاد الألماني لأربع مرات.

⚫️| مجلس ادارة النادي الأهلي يقدم خالص التعازي لمسئولي وجماهير بايرن ميونخ في وفاة الاسطورة جيرد مولر @FCBayern pic.twitter.com/ytMDuZTdYt — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 15, 2021

وحصد بطولة كأس الاتحاد الأوروبي لثلاثة مرات، وبطولة كأس العالم للأندية وبطولة الكؤوس الأوروبية مع الفريق البافاري.

ورحل الألماني جيرد مولر عن نادي البايرن ميونيخ في عام 1979، حيث أنه انتقل إلى صفوف فريق فورت لودردال سترايكرز الأمريكي الذي شارك معه 71 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 38 هدفًا، لينهي بعدها مسيرته الكروية داخل صفوف الفريق بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في عام 1981.

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