القصر الذي سرق في فرنسا يعود للشيخ حمد بن جاسم وليس الأمير تميم بن حمد.. تفاصيل جديدة

فتحت الشرطة الفرنسية، تحقيقاً في سرقة قصر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق، بعدما شاعت أنباء أن القصر يعود للأمير تميم بن حمد.

واقتحم 4 لصوص، أحدهم مسلح مساء الجمعة، القصر الواقع قرب مدينة كان على ساحل البحر المتوسط، وقاموا بسرقة عدد من التحف والساعات الثمينة.

القصر يعود للشيخ حمد بن جاسم وليس الأمير تميم بن حمد

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى أن القصر تابع لأمير قطر لكن اتضح لاحقا أنه قصر الشيخ حمد بن جاسم.

وقال أحد المسؤولين القطريين في فرنسا لوكالة فرانس برس الأحد، إن القصر ليس مملوكا لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما قيل في السابق.

وأضاف أن القصر مملوك للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء السابق، وأحد أبناء الأسرة المالكة.

وقال مصدر في الشرطة “أطاع الموجودون في القصر المقتحمين بعدما رأوا السلاح معهم”.

وأوضح “لم يتم توجيه سلاحا إلى رأس أحد من الحاضرين”.

وأشار إلى أن المقتحمين تمكنوا من مغادرة القصر بعد وقت قليل ومعهم الكثير من الأشياء الثمينة خاصة الساعات.

يشار إلى أن عائلة حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تنازل عن الحكم في 2013 لابنه الشيخ تميم، تمتلك هذا القصر منذ تسعينات القرن الماضي، وهو يمتد على مساحة 30 هكتاراً في موانس سارتو.

في 2016، قدم مليون يورو للبلدة الصغيرة لتمويل مقاصفها التي تستخدم منتجات عضوية بالكامل.

ولم تعلق السلطات القطرية على الحادثة التي استغلتها وسائل إعلام إماراتية للترويج لها.

يذكر أن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي موجود حاليا في فرنسا استعدادا لإقامة فرح نجله في قصر الشيخ زايد في مدينة أنيماس في جبال الألب.

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