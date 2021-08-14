فيديو من الجزائر يثير ضجة واسعة.. النيران تتحرك كأنها كائنات حية وهي تلتهم الغابات

أعلنت الجزائر، سيطرتها على غالبية الحرائق التي اندلعت في الغابات شمالي البلاد، فيما تداول ناشطون فيديو غريب للنيران وهي تلتهم أشجاراً بشكل مخيف وكأنها كائنات حية تسير وسط الغابات.

وبلغت حصيلة ضحايا الكارثة 71 قتيلاً على الأقل، منهم 28 جندياً، فيما لا يزال هناك أشخاص في عداد المفقودين، وجثث أخرى ما زالت مجهولة الهوية.

فبحسب بيان لهيئة الحماية المدنية فقد تم إخماد 76 حريقاً من أصل مئة أحصيت الخميس، في 15 ولاية بالبلاد، بما في ذلك الحريق الكبير في منطقة تيزي وزو، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية السبت.

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ويواصل عناصر الإطفاء ومتطوعون مكافحة 35 حريقاً في 11 ولاية أخرى، من بينها جيجل وبجاية وبومرداس، وفق أحدث تقرير للحماية المدنية.

فيديو من حرائق الجزائر

وتداول ناشطون فيديو أظهر النيران وهي تلتهم اشجارا بشكل مخيف وكأنها كائنات حية تسير وسط الغابات.

نيران تتحرك ككائنات حيه pic.twitter.com/uIm9lcy5R3 — Salim Alkalbani (@salimomanjmus) August 14, 2021

فيما قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي: “في منطقة القبائل، لم يتمكن الخبراء من تحديد هوية 6 جثث من أصل 25”. وأضاف “العائلات ما زالت تبحث عن أفراد لها، ما يزيد من الحزن والمأساة”.

ولا تزال دوائر عدة من منطقة “تيزي وزو” من دون كهرباء وغاز وهاتف. فقد أغلقت الكثير من محطات الوقود بعد انفجار واحدة في عين الحمام، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة كانوا في سيارتهم.

ويعبر أبناء هذه المناطق عن خشية أخرى، تتمثل في احتمال تسجيل ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا، فخلال مكافحة الحرائق سقطت كل تدابير الوقاية.

مبادرات التضامن

وأمام هذه المأساة، كثرت مبادرات التضامن على الأرض وفي كل أرجاء البلاد، فيما توجه نداءات كثيرة للمساعدة من قبل المجتمع المدني في الجزائر والخارج.

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من جانبه، قال أحد سكان البلدة ويدعى جمال، في اتصال هاتفي، إن الحصيلة مرجحة للارتفاع “بسبب وجود مفقودين”.

ويقول المتقاعد جمال غاضباً: “المشهد فظيع، وما من كلام كاف لوصفه”، مستنكراً عدم جاهزية السلطات للتعامل مع الحرائق، رغم أنها تتكرر.

حرائق الجزائر 🇩🇿🔥 ↩️مديرية الحماية المدنية الجزائرية تعلن إخماد كل الحرائق المشتعلة في ولاية #تيزي_وزو، في الوقت الذي تحرك فيه الشعب لجمع المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى المناطق المتضررة .#الجزائر#حرائق#غابات pic.twitter.com/GNwopU7iNx — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) August 13, 2021

يشار إلى أنه نتيجة للكارثة فقد أخليت بلدات بكاملها، واحترقت منازل، وتفحمت قطعان، وتنتشر في كل مكان مشاهد الفوضى والخراب.

ويضيف الرجل الستيني “الحكم يقوم على استباق الأمور وتوقعها إلا عندنا، حيث التحرك يأتي دائماً بعد الكارثة، بعد أن يقع الضرر”.

شهادات مروعة من نور الدين ابن قرية "الأربعاء ناث إيراثن" وأحد الناجين من #حرائق_الجزائر ومن فتاة متطوعة في عمليات الإنقاذ #الجزائر #حرائق #تيزي_وزو_تحترق pic.twitter.com/q9803PZyQM — BBC Xtra (@bbcxtra) August 12, 2021

أما مهند فقد نقل عائلته إلى العاصمة الجزائرية، وعاد إلى منطقة الحرائق للمساعدة في العمل ميدانياً. وهو يواجه صعوبة في وصف فظاعة الوضع: “لم يسبق أن رأيت شيئاً كهذا من قبل، خسرت عائلات كل شيء”. ويضيف وقد اعتصرته الغصة “ما زلت أشم رائحة الأجسام المحترقة، رائحة لا تحتمل، وهي لا تفارقني”.

ويأتي هذا منذ أن اشتعلت النيران، الإثنين 9 أغسطس/آب، واجتاحت الغابات الواقعة شمال وشرق الجزائر، بحسب جهاز الحماية المدنية الجزائري، وخصوصاً في منطقة تيزي وزو، التي شهدت أكبر عدد من الخسائر في الأرواح.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال يوسف ولد محمد، محافظ الغابات في ولاية تيزي وزو: “إن اشتعال نحو 30 حريقاً في أوقات متزامنة، ومنها 10 حرائق كبيرة في بلديات مختلفة من المنطقة الواحدة، في نفس اليوم الذي تصدر فيه نشرة الأرصاد الجوية تنبيهاً باقتراب موجة حارة، لا يمكن أن يكون ذلك لأسباب طبيعية”.

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