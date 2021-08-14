حقيقة سرقة قصر الأمير تميم بن حمد في منتجع “كان” الفرنسي

زعم مصدر أن لصوص بينهم مسلح، اقتحموا قصر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بالقرب من منتجع “كان” الفرنسي، ليل الخميس الجمعة، واستولوا على ساعات يد وقطع ثمينة أخرى.

وقال المصدر إن تميم بن حمد لم يكن موجوداً عندما اقتحم أربعة أشخاص منزله، في موان-سارتو، مؤكداً بذلك نبأ بثته إذاعة «آر تي أل».

سرقة قصر أمير قطر تميم بن حمد

وأضاف أن السرقة تمّت بلا لجوء إلى العنف، موضحاً أن اللصوص «لم يضعوا مسدساً على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر، غير أن هؤلاء خضعوا لأوامرهم عندما رأوا السلاح».

على إثره، فتح عدد من هيئات إنفاذ القانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا تحقيقاً في الحادثة. وفق ما نشرت إذاعة مونت كارلو الدولية نقلاً عن أ ف ب.

يشار إلى أن عائلة حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تنازل عن الحكم في 2013 لابنه الشيخ تميم، تمتلك هذا القصر منذ تسعينات القرن الماضي، وهو يمتد على مساحة 30 هكتاراً في موانس سارتو.

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في 2016، قدم مليون يورو للبلدة الصغيرة لتمويل مقاصفها التي تستخدم منتجات عضوية بالكامل.

ولم تعلق السلطات القطرية على الحادثة التي استغلتها وسائل إعلام إماراتية للترويج لها.

يذكر أن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي موجود حاليا في فرنسا استعدادا لإقامة فرح نجله في قصر الشيخ زايد في مدينة أنيماس في جبال الألب.

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