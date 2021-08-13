الفنانة ميريهان حسين بوضعيات مثيرة على الشاطئ .. وتمنع التعليق! (شاهد)

نشرت الفنانة المصرية ميريهان حسين عدة صور، خلال تواجدها على أحد الشواطئ، ظهرت فيها مرتدية شورت جينز، وتي شيرت فاضح، بوضعيات مثيرة.

ولوحظ أن الفنانة المصرية ميريهان حسين أغلقت خاصية التعليقات أمام الجمهور، فيما يبدو لمنع اي هجوم عليها بسبب جرأة الصور التي نشرتها .

وتشارك الفنانة ميريهان حسين في بطولة العرض المسرحي ” شمسية وأربع كراسي” لأول مرة أمام الفنان أشرف عبدالباقي الذي يقدم هذا العمل في الساحل الشمالي ويشاركه البطولة محمد أنور ، محمد عبدالرحمن، وأوس أوس.

وكان آخر أعمال ميريهان، مسلسل “ختم النمر”، من نوعية أعمال الـ45 حلقة.

ميريهان حسين و”كمين الهرم”

يُشار إلى أن السلطات المصرية، أخلت في شهر فبراير عام 2019 سبيل الفنانة ميريهان حسين إثر حكم قضائي نهائي في الواقعة المعروفة اعلامياً بـ”كمين الهرم”، بعد أسبوعين في سجن النساء بالقناطر الخيرية “أشهر سجن للنساء في مصر”.

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وكانت محكمة جنح الهرم، قد قضت في منتصف يناير من العام نفسه بحبس الفنانة المصرية عامين ونصف العام وكفالة 30 ألف جنيه.

كما قضت بحبس ضابطي الواقعة 3 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة مالية 10 آالف جنيه لكل منهما، واستأنف طرفا الخصومة على الحكم، وتّم تخفيفه من قبل محكمة جنح مستأنف الهرم ألسبوعين لكل منهم.

وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة المصرية للمحاكمة بتهمة القيادة تحت تأثير المسكرات، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة ميريهان وسّبها وقذفها أثناء مشادة بينهما في الطريق، فيما عرف اعلامياً بـ”كمين الهرم”.