زارا البلوشي تثير ضجة بهذا الإعلان وما ارتدته بعد (المايوه)

أثارت الممثلة العمانية زارا البلوشي المقيمة بالسعودية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في إعلان أحد العلامات التجارية التي تنتج أزياء خاصة بطلاب المدارس.

زارا البلوشي طالبة ثانوية من جديد

وظهرت البلوشي بالفيديو الذي نشرته عبر (سناب شات)، وهي ترتدي الزي المدرسي الخاص بطالبات الثانوية وتحمل حقيبة باللون الزهري، وتضع أغنية butter لفرقة BTS الكورية الشهيرة، كخليفة موسيقية.

زارا البلوشي تبدو جاهزة لعودة المدارس💗

pic.twitter.com/URFNibO8nR — قولدن دوز (@GoldenDose) August 12, 2021

وتعرضت الفنانة العمانية لتعليقات ساخرة من الناشطين الذين رأوا أنها عادت إلى سن المراهقة مجدداً ولا تعيش سنها الحقيقي.

وجاء في التعليقات: (الحين هي مشغلة داينمايت قصدها ان فانز الكيبوب متوسط وثانوي؟! الاعلان ذا فوضى ).

الحين هي مشغلة داينمايت قصدها ان فانز الكيبوب متوسط وثانوي؟! الاعلان ذا فوضى 😬 https://t.co/wHo2N7axLw — وعــد⁷ ☁️✨a CLOUD (@Itiswaad) August 12, 2021

طول زارا البلوشي يُحير الناشطين

وسخر آخر من قصر قامة زارا البلوشي وعلق: (لهذا السبب تحديداً يخوفوني الحريم القصيرات).

لهذا السبب تحديداً يخوفوني الحريم القصيرات https://t.co/WGsK3rVEiL — 𝐃𝐈𝐕𝐀 . (@_idevil1) August 12, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (هل هي قصيره بزياده ولا عيني فيها شيء؟).

هل هي قصيره بزياده ولا عيني فيها شيء؟ — Dana. (@siiex4) August 12, 2021

وكتب آخر: (بسم الله شفيها صارت ميني طولها متر).

بسم الله شفيها صارت ميني طولها متر — بُومه (@sem_8888) August 12, 2021

بسم الله كانها قصيره بزيادة؟؟ — Ra. (@lljii52) August 12, 2021

وعبرت أخرى عن صدمتها بعبارة (وش قاعده اشوف يارب).

وكتب آخر: (عندي كره للشخص الكبير اللي يتصرف تصرفات اصغر منه لدرجة اني اعصب لحد الجنون).

عندي كره ل الشخص الكبير اللي يتصرف تصرفات اصغر منه

لدرجة اني اعصب لحد الجنون https://t.co/oYqlGpEdgz — رامي (@Julliire) August 12, 2021

وسخر آخر من الأغاني التي وضعتها الممثلة العمانية وكتب: (حاطه اغاني كيبوب يعني صايده جو المراهقين والله ببكي).

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حاطه اغاني كيبوب يعني صايده جو المراهقين والله ببكي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 😭😭😭😭😭 — شبحه (@lilwn4) August 12, 2021

وعلق مغرد: (ليتها استخارت قبل تسوي الاعلان).

ليتها استخارت قبل تسوي الاعلان😭😂😂 — shaden❤️ (@svds221) August 12, 2021

وتساءل آخر: (ذي مو ثلاثينيه؟؟ ليه قاطه معانا).

ذي مو ثلاثينيه؟؟ ليه قاطه معانا — ahhtae (@oinhr) August 12, 2021

وفي سياق آخر، ردت زارا البلوشي، على مهاجمي ظهورها بملابس البحر أثناء قضائها عطلتها الصيفية في جزر المالديف.

وبفيديو عبر حسابها على تطبيق (سناب شات)، قالت زارا البلوشي: (الملابس ليست مقياسا لوصف الإنسان إما محترم أو غير محترم، وأنا محترمة ولم أقم بالإساءة لأحد أو أقلل من شأن الجمهور).

#سناب_شات زارا البلوشي: "الاحترام ما يكون بالملابس، أنتم إذا وحدة طلعت شعرها قلتوا مُخلة بالآداب" pic.twitter.com/RIAdzqRERW — عالم المشاهير (@5vwwv) June 28, 2021

وحول تأثير الطلاق عليها، أكدت زارا البلوشي أنها تقوم بنشر صورها في حسابها الخاص، وهي صور ليست مخلة بالآداب كما اتهمها البعض على اعتبار أنها تغيرت بعد الطلاق، مضيفة: (أنا محترمة رغما عن أي شخص يتهمني بقلة الاحترام).

وأشارت زارا البلوشي إلى أنها كانت تظهر مع زوجها الأول في أحد الفنادق داخل شاليه خاص بمدينة جدة، بنفس الطريقة وكذلك مع طليقها في روسيا، معقبة: (إيش ألبس على البحر يعني فستان، لازم ألبس شورت).

زارا البلوشي: تهديدات بالترحيل

وكشفت البلوشي أنها تعرضت لتهديدات بالترحيل من السعودية عبر رسائل وصلتها على بريدها الخاص، وردت بأنها تستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتابعت: (أنا لست إرهابية ليتم تهديدي بهذه الطريقة، وليس علي قضايا جنائية، تصلني هكذا رسائل فقط لأني ارتديت مايوه!).

وأكدت زارا أنها تقيم في السعودية وفق قوانين الدولة التي سمحت لها بالحصول على الإقامة وطالبت بعدم إزعاجها حتى لا تتخذ إجراء في هذا الشأن.

زارا البلوشي بالمايوه

وكانت البلوشي قد أثارت قبل أيام جدلاً واسعاً بين متابعيها بعد ظهورها بملابس البحر أثناء قضائها عطلتها الصيفية في جزر المالديف.

وظهرت زارا بالصورة التي نشرتها عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي ما يُشبه (الكاش مايوه)، وهو ما أثار الانتقادات والهجوم ضدها.

@zara_albaloshi ترى الله في السعوديه وبر السعوديه ايش القرف هذا بعد الطلاق استخفت #زارا_البلوشي pic.twitter.com/lF7JJwi1G0 — ss (@ss04116322) June 27, 2021

إعلان ملابس داخلية

وليست أول مرة تثير بها البلوشي الجدل، فقد ظهرت الشهر الماضي وهي ترتدي ملابس نوم بيضاء شفافة أثناء إعلانها لأحد العلامات التجارية المخصصة في بيع (الملابس الداخلية)، وكشفت أجزاءً من قدميها ويديها، وهو ما أغضب الجمهور أيضاً.

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وقبل أسابيع، عبرت زارا البلوشي عن انزعاجها الشديد بسبب إحدى المتابعات لها، والتي عايرتها بالشيب والزواج وعدم تكوين أسرة.

زارا البلوشي: لن أتزوج

وظهرت زارا بفيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق (سناب شات)، وقد عرضت ما كتبته إحدى المتابعات وجاء نصه: (طلع الشيب وباقي ما جاكي عيال يازوز، نصيحة لك التفتي شوي لنفسك وكوني أسرة).

وأضافت المتابعة في رسالتها المكتوبة لزارا البلوشي: (الأشياء اللي إنتي فيها ماراح تدوم، بكرة لما يتقدم فيكي العمر ينتهي وقتك،وييجي وقت غيرك وراح تلقين نفسك لوحدك).

وردت الممثلة العمانية وقد بدت منزعجة، وقالت: (أصابني الشيب في شعر رأسي منذ أن كنت في الـ16 من عمري، ولو وصلت إلى سن الـ50 ولم أجد الشخص المناسب للزواج وتكوين أسرة فلن أتزوج).

وأشارت زارا إلى أنها تكتفي بتربية القطط في منزلها، مضيفة: (ترى الزواج مو بقطار، ولو راح القطار الأول بيجيك القطار الثاني، ولدي منزل وعائلة وشقيقتي وأبناءها والقطط، الزواج ليس شرطا ليكون لدي عائلة).

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