تعرف على موعد مباراة فالنسيا وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق فالنسيا لخوض أولى المواجهات في الدوري الإسباني “الليغا” أمام نظيره فريق خيتافي المقرر مساء يوم الجمعة، حيث ستجمع كلا الفريقين على ملعب المستايا.

موعد مباراة فالنسيا وخيتافي

وستقام المباراة بين فريف فالنسيا وخيتافي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، اليمن، البحرين، قطر.

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

⚽️ | قائمة الخصم خيتافي | pic.twitter.com/lmupprGOf9 — فالنسيا بالعربي (@VCFarabMedia) August 12, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق فالنسيا وخيتافي عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري كافة الدوريات والبطولات في الوطن العربي.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المواجهة النهائية على لقب كأس السوبر الأوروبي المعلق الرياضي العامل في قنوات شبكة ” beIN Sports” القطري باسم الزير.

تشكيلة فريق فالنسيا

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لفريق فالنسيا خوسيه بوردالاس، في تشكيلة أساسية أمام منافسه خيتافي، حيث سيكون في حراسة المرمى ياسبر سيلسن.

بينما في دفاع الفريق، سيكون في التشكيلة كلاً من: خوسيه لويز جايا، عمر ألديريتي، هوغو غيامون، أما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: لي كانغ إن، دانييل فاس، كارلوس سولير.

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وفي هجوم الفريق سيأتي في التشكيلة الثلاثي، ماكسيميليانو غوميث، روبين سوبرينو، تييري كوريا.

تشكيلة فريق خيتافي

وسيلعب المدرب ميتشيل ترميم في مواجهة صعبة أمام منافسه فالنسيا “الخفافيش”، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دافيد سوريا.

📹 Sesión matinal de entrenamiento en la Ciudad Deportiva con la vuelta de nuestro olímpico @Cucurella3#VamosGeta pic.twitter.com/sWlrbHxWzK — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 10, 2021

بينما في دفاع الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من: مارك كوكوريلا​، ستيفان ميتروفيتش، ماتياس اوليفيرا، آلان نيوم، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: فيتولو، كارليس ألينيا، ماورو أرامباري.

وسيعتمد المدرب على الثلاثي في خط هجوم الفريق، خوسيه خوان ماسياس، إنيس أونال، خايمي ماتا.

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