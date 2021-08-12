احتفاء واسع بمحمد الضيف في يوم ميلاده الـ56.. ماذا تعرف عن رجل الظل الذي أرعب الاحتلال؟

تصدر وسم باسم “محمد الضيف” القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، مواقع التواصل في يوم ميلاده الـ56 حيث أنه من مواليد 12 أغسطس 1965.

وعبر الوسم تفاعل آلاف النشطاء وعددوا إنجازات محمد الضيف صاحب الرحلة الطويلة في الظل في مقارعة الاحتلال والتي كان آخرها قيادته معركة سيف القدس.

نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي يتفاعلون على وسم #محمد_الضيف قائد المقاومة الفلسطينية في يوم ميلاده ال 56 .. محمد الضيف رحلة طويلة في الظل في مقارعة الاحتلال كان آخرها قيادته معركة #سيف_القدس pic.twitter.com/5IZL5jMGQn — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) August 12, 2021

ويشار إلى أن قائد القسام محمد الضيف، لقبه الاحتلال الصهيوني بأنه (رأس الأفعى) وتصفه بالشبح الذي لا يعرف مكانه ولكن ترى أفعاله.

وكتب أحمد المقادمة عبر الوسم:”يصادف اليوم من العام 1965م، ميلاد قائد الأركان وأسطورة المقاومة #محمد_الضيف. نسأل الله أن يكتب لك طول العمر وأن يجعلك إمامنا في المسجد الأقصى.”

يصادف اليوم من العام 1965م ، ميلاد قائد الأركان وأسطورة المقاومة #محمد_الضيف . نسأل الله أن يكتب لك طول العمر وأن يجعلك إمامنا في المسجد الأقصى . pic.twitter.com/EdX6FOAcJl — ‏﮼أحمد،المقادمة | 🇵🇸 ✪ (@maqadema) August 11, 2021

فيما دون إبراهيم مسلم:”12 أغسطس 1965 كل عام وأنت سيد الرجال وقاهر الاحتلال. كل عام وقائد أركان المقاومة بألف خير وسلامة. ”

12 أغسطس 1965

كل عام وأنت سيد الرجال وقاهر الاحتلال

كل عام وقائد أركان المقاومة بألف خير وسلامة. #محمد_الضيف pic.twitter.com/dTRzOcsjyu — إبراهيم مسلم🇵🇸 (@Ebrahemmuslam) August 11, 2021

وقالت أميرة فؤاد مشيدة بقائد المقاومة عبر الوسم:”قائد أركان المُقاومة الفلسطينية محمد الضيف “أبو خالد” في يوم مولده الـ 56 هذا الذي تفوق على الجميع.”

قائد أركان المُقاومة الفلسطينية #محمد_الضيف "أبو خالد" في يوم مولده الـ 56 هذا الذي تفوق على الجميع..

كل عام وأنتم شوكة في حناجر كل أعدائنا، القريب قبل البعيد.. هنيئاً لكم 56 جهاداً في سبيل الله

12 أغسطس 1965م pic.twitter.com/ulbAyUq9hZ — أميرة فؤاد #غزة (@Ameera_Nahhal) August 11, 2021

وتابعت:”كل عام وأنتم شوكة في حناجر كل أعدائنا، القريب قبل البعيد. هنيئاً لكم 56 جهاداً في سبيل الله 12 أغسطس 1965م”

هذه ونشد علي وليد شعرا في محمد الضيف يقول:”في غزة الأبطال طاب مبيتُه .. ومَقيلُه وسما هناك المنزلُ، هو ضيفُ غزّتنا ومقدسنا فما .. أسماه في ثوب البطولة يَرْفُلُ، كل عام وأنت أمير المقاومة.”

في غزة الأبطال طاب مبيتُه

ومَقيلُه وسما هناك المنزلُ

هو ضيفُ غزّتنا ومقدسنا فما

أسماه في ثوب البطولة يَرْفُلُ كل عام وأنت أمير المقاومة 🖤

#محمد_الضيف pic.twitter.com/qEyw40R8vP — Ali Walid Kanaan 𓂆🇵🇸 (@aliwalidkanaan) August 11, 2021

كما دشن ناشطون ولأول مرة غرفة على تطبيق “كلوب هاوس للاحتفال بيوم ميلاد أبو خالد محمد الضيف”

لفتة جميلة ونبيلة

وحركة مميزة من محبي المقاومة ورجالها

ولأول مرة غرفة على #كلوب_هاوس للاحتفال بيوم ميلاد أبو خالد #محمد_الضيف pic.twitter.com/ctBCv0tgf0 — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) August 11, 2021

من هو محمد الضيف

ومعروف أن المطلوب رقم واحد للاحتلال ليس خالد مشعل ولا إسماعيل هنية ولا حسن نصرالله، إنما هو محمد الضيف الذي إذا ذكر اسمه استدعى قاموسا من الذكاء والحذر والدهاء الممزوج بالبطولة الأسطورية.

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حاول الاحتلال اغتيال محمد الضيف 5 مرات وفشل في ذلك، وكان يبرر لفشله هذا بأن (الضيف) هدف يتمتع بقدرة بقاء غير عادية ويحيطه الغموض.

والد القائد العام للجيش الفلسطيني محمد الضيف ابو خالد

نعم الأب ونعم التربية

كل عام وانت بخير ❤#محمد_الضيف pic.twitter.com/xw2Ku2rIRo — Zaina (@Zaina43525190) August 11, 2021

ومحمد الضيف هو القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، تولى هذا المنصب عام 1993 بعد اغتيال عماد عقد.

وأدت قدرته أن جعلت الاحتلال يبرم صفقة مع السلطة الفلسطينية لتسليم الضيف مقابل تسليم 3 قرى من القدس للسلطة.

وبالفعل قامت السلطة عام 2000 باعتقاله لكن حدثت الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتمكن من الهرب.

والمحاولة الثانية لاغتياله كانت في 2002 عندما أطلقت طائرة أباتشي على سيارته ونجا منها بأعجوبة رغم استشهاد رجلين من رجاله.

الجنرال العربي الوحيد الذي لا يحمل رتبة أو وساما كجنرالات العرب لكنه أكثرهم فعلا وحضورا في وجدان الشعوب

القائد الكبير محمد الضيف أبوخالد

كل عام وانت بخير #محمد_الضيف pic.twitter.com/ngQf5eAm9W — Zaina (@Zaina43525190) August 11, 2021

وتقول مصادر فلسطينية إنه فقد إحدى عينيه وقتها، وفي الحرب على غزة في 2104 قصفت إسرائيل منزل من 3 طوابق وسوته بالأرض.

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ليتبين أنها محاولة اغتال لمحمد الضيف واستشهدت فيها زوجته وابنته و6 اخرين.

حطو السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف 💚⚔️

احبك في الله و لله وبالله💚💚💚⚔️⚔️⚔️

كل عام وانت مقاوم، وكل عام وانت داعس عالاحتلال#محمد_الضيف pic.twitter.com/YCwAFTBXyX — ‎‏#FreePalestine 🇵🇸Abd Najem (@abood_najem) August 11, 2021

ومنذ 1993 إلى يومنا هذا ما زال ابو خالد محمد الضيف يوجع الاحتلال الصهيوني.

محمد الضيف.. القائد العام لكتائب القسام

وكان أطلق محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، يوم 5 مايو الماضي تحذيرا أخيراً للاحتلال الإسرائيلي بتدفيع ثمناً غالياً إن لم يتوقف العدوان على أهل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

كل عام وأنتم بألف خير أيها البطل#محمد_الضيف pic.twitter.com/An39OUjb9h — أ. عبدالله العقاد (@akad2022) August 11, 2021

ووجه محمد الضيف وقتها التحية لأهالي حي الشيخ جراح، وأكد أن المقاومة ترصد ما يجري عن كثب ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يتعرضون له من قبل الاحتلال والمستوطنين.

ولا يظهر محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام على وسائل الاعلام، بينما تصدر تصريحاته عبر المكتب الاعلامي لكتائب القسام والناطق باسمها (ابوعبيدة).

والله اللي ما بفتخر فيك… اما هو غبي او عميل

.

كل التحية والتقدير والاحترام لك💚💚💚

وكل عام وانت بخير وربنا يطول عمرك وتكون الغصة في قلب الاحتلال دائما وابدا⚔️💚#محمد_الضيف pic.twitter.com/fKeFMAgfmK — ‎‏#FreePalestine 🇵🇸Abd Najem (@abood_najem) August 11, 2021

وجاء تحذير محمد الضيف تزامناً وقمع قوات الاحتلال الاسرائيلي المشاركين بالوقفة التضامنية في حي الشيخ جراح بالقدس ومحاولتها إخلاء الحي من المتظاهرين.

حقيقة محاولة اغتيال محمد الضيف في الحرب الأخيرة على غزة

وكانت مصادر موثوقة بقيادة كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، كذّبت في مايو الماضي مزاعم جيش الإحتلال الإسرائيلي عن محاولتين لإغتيال القائد العام للكتائب محمد الضيف خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وقالت المصادر التي نقل عنها الكاتب الصحفي المقرب من حركة حماس إبراهيم المدهون وقتها، إن “الضيف” لم يتعرض لأي محاولة اغتيال خلال معركة “سيف القدس”.

بعد نشر الاحتلال أكذوبة محاولة اغتيال #محمد_الضيف، نؤكد من مصادر موثوقة بقيادة #كتائب_القسام، أن القائد لبغ=علم أبو خالد الضيف لم يتعرض لأي محاولة اغتيال خلال معركة #سيف_القدس

ويقود معركته باطمئنان وتحكم وسيطرة، وما إشاعة محاولة اغتياله إلا حربا معنوية،لترميم صورة كوخافي الفاشلة. — إبراهيم المدهون غزة Ebrahem Elmadhoun (@ibmadhun) May 19, 2021

وأكدت المصادر أن محمد الضيف يقود المعركة باطمئنان وتحكم وسيطرة.

واعتبرت المصادر أن إشاعة خبر محاولة اغتياله مجرد حرب معنوية، لترميم صورة رئيس أركان جيش الإحتلال أفيف كوخافي الفاشلة.

اليوم ذكرى ميلاد قائد المقاومة #محمد_الضيف كل عام وانتم بخير

لفتة طيبة من قادة المقاومة الاكترونية ♥️♥️ عبر الكلاب هاوس #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/mQDeTp6kck — Yasmin N A (@jasmin_prof) August 11, 2021

مزاعم جيش الاحتلال عن محاول اغتيال الضيف

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي كشف في مايو الماضي ما وصفه بتفاصيل جديدة، عن فشل محاولتين لاغتيال محمد الضيف، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، العميد هيدي زيلبرمان، وقتها إن الجيش حاول مرتين خلال العملية الحالية بالقطاع استهداف الضيف دون جدوى.

رجل الظل اللذي ارعب الإحتلال

كل عام وانت بخير #محمد_الضيف pic.twitter.com/G1EGzpQx0i — Zaina (@Zaina43525190) August 11, 2021

كما أوضح أن جيش الإحتلال الإسرائيلي حاول من عدة زوايا وبأسلحة مختلفة من الجو مهاجمة موقع سري وعميق تحت الأرض، حيث تواجد محمد الضيف، دون أن يتمكن من تحقيق هدفه، بحسب المصدر ذاته.

بذلك يكون قائد “القسام” قد نجا من سبع محاولات اغتيال تراكمية على مر السنين، وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

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