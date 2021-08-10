موعد نهائي كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم المستديرة مباراة القمة بين فريق تشيلسي الإنجليزي ونظيره فياريال الإسباني على لقب كأس السوبر الأوروبي 2021، والتي من المقرر أن تقام بين البطلين على ملعب “ويندسور بارك” في مدينة بلفاست عاصمة دولة آيرلندا الشمالية.

موعد مباراة تشيلسي وفياريال

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، البحرين، قطر، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

What we'll be playing for on Wednesday. 🏆 pic.twitter.com/0Ap2FcuiAn — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 9, 2021

فيما ستكون في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمان، وكذلك بتوقيت الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الأوروبي

وستبث المباراة بين فريق تشيلسي وفياريال عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري كافة الدوريات والبطولات في الوطن العربي.

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وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المواجهة النهائية على لقب كأس السوبر الأوروبي المعلق الرياضي العامل في قنوات شبكة ” beIN Sports” القطرية التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق تشيلسي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني توماس توخيل 47 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه فياريال الإسباني، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

Helping one another out, sort of. 😂🏋️‍♂️ pic.twitter.com/wLv6RKtRbK — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 6, 2021

أما في خط الدفاع سيكون كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا، بينما سيكون في خط الوسط، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، هودسون أودوي.

وفي هجوم فريق تشيلسي سيعتمد المدرب الألماني توخيل على الثنائي، تيمو فيرنر، حكيم زياش.

تشكيلة فريق فياريال

وسيلعب المدرب الإسباني أوناي إيميري 49 عامًا في مواجهة منافسه تشيلسي الإنجليزي، حيث سيكون في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من، باو توريس، خوان فويث، بيرفس إستوبينان، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من، صامويل تشوكويزي، إتيان كابو، داني باريخو، Yeremi Pino.

لكن في هجوم الفريق سيأتي كلاً من، جيرارد مورينو، باكو ألكاسير، كارلوس باكا، فرناندو نينيو.

يذكر أن فريق تشيلسي قد توج بطلاً لدوري أبطال أوروبا، بينما توج منافسه فياريال الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم خلال منافسات الموسم المنصرم.

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