تفاعل كبير مع أحدث ظهور لزوجة السلطان هيثم “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية (فيديو)

أثار أحدث ظهور لزوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية، تفاعلا واسعا من قبل العمانيين الذين أشادوا بزوجة السلطان وجهودها الملموسة.

وصباح اليوم، الأحد، استقبلت ولاية صلالة بمحافظة ظفار، موكب السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم السلطان التي شرفت الولاية بزيارة سامية.

وظهر وفق مقاطع متداولة موكب السيدة عهد البوسعيدية المهيب، وهو يدخل صلالة وسط حراسة أمنية كبيرة.

وكان يظهر سقوط المطر بشكل كبير أثناء دخول الموكب حيث كانت الأرض تتضح عليها آثار مياه المطر.

وتفاعل العمانيون بشكل كبير مع أحدث ظهور لزوجة السلطان هيثم بن طارق، عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

وتصدر وسم بعنوان “السيدة الجليلة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة.

السيدة عهد البوسعيدية في ولاية الحمراء

ويشار إلى أن آخر ظهور لحرم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، السيدة عهد بن عبدالله البوسعيدية، كان في مارس الماضي أثناء زيارتها إلى ولاية الحمراء العمانية.

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وبينت مقاطع مصورة انتشرت وقتها موكب زوجة السلطان العماني، لدى وصولها إلى الولاية العمانية بمحافظة الداخلية، وإحاطتها بالحراس والمرافقين الذين كانوا معها في رحلتها.

#السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطـان المعظم – حفظها الله ورعاها – تزور ولاية #الحمراء pic.twitter.com/HQEV4TG7Q6 — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) March 8, 2021

وقبل هذه الزيارة بيوم وتحديدا يوم 7 مارس 2021 كانت السيدة عهد تزور منطقة إمطي بولاية إزكي العمانية.

وأظهرت صورا من زيارة زوجة السلطان هيثم وقتها، كلمات بخط يد حرم السلطان العماني كتبتها تعبيراً عن إعجابها بجولتها في منطقة إمطي بولاية إزكي.

#عمان_لايف | كلمة #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاها بمناسبة زيارتها لمنطقة إمطي بولاية #إزكي pic.twitter.com/faF6UKLngG — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) March 7, 2021

وكتبت ما نصّه على الورقة “سعدت بما شاهدت من إرث عظيم لهذه المنطقة الجميلة، بوركت جهودكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق”.

زيارة السيدة الجليلة لولاية بهلاء

ويشار إلى أنه أوائل مارس الماضي أيضا، أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة السلطان العُماني هيثم بن طارق، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، إعجاب العمانيين.

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وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن” وقتها، فإن السيدة الجليلة عهد البوسعيدية ظهرت تستمع لأحد المواطنين أثناء زيارتها لولاية بهلاء.

استماع السيدة الجليلة عهد البوسعيدية لأحد المواطنين أثناء زيارتها لولاية بهلاء .. حقيقةً قرب #السيدة_الجليلة من أحوال الشعب أمر غير مستغرب، بارك الله في عمرها، وأدام عليها الصحة والعافية. pic.twitter.com/SDudYg8Zzo — الشيبة خلفان (@5alfan1) March 4, 2021

كما أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعجابهم بتصرف السيدة الجليلة. معتبرين أن قربها من أحوال الشعب أمر غير مستغرب.

أول إطلالة رسمية للسيدة عهد البوسعيدية زوجة سلطان عُمان

ويشار إلى أن أول إطلالة رسمية للسيدة عهد البوسعيدية زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق، كانت بتاريخ 17 أكتوبر من العام الماضي 2020.

•.. #السيدة_الجليلة ..•

حفظكم الله

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حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -ينعم بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العُمانية وقامت #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها – بتسليمهن .

🇴🇲🇴🇲 pic.twitter.com/weuVwxXUIu — M.Zaabanoot (@zaabanoot) October 17, 2020

ووقتها نشرت وسائل إعلام عمانية أول صور رسمية لزوجة السلطان هيثم بن طارق عهد البوسعيدية، وذلك في ظهور خاص لها أثناء تكريمها، عدد من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.

ووفق مقاطع فيديو وصور متداولة على نطاق واسع بين النشطاء العمانيين، ظهرت زوجة سلطان عمان، عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، وهي تمنح وسام الإشادة السلطانية للمكرمات، وذلك في قصر البركة العامر بولاية السيب القريب من العاصمة العمانية مسقط.

🔴 السيدة الجليلة حرم صاحب الجلالة السلطان المعظم تهنئ المرأة العمانية في يومها السنوي، مقَدرة إسهاماتهن الفاعلَة في بناء #عمان

قراءة : عايدة بنت عيسى الزدجالية

https://t.co/VQD0pmT5yh#مركز_الأخبار pic.twitter.com/5OT7mGQI2I — مركز الأخبار (@omantvnews) October 17, 2020

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشادت زوجة سلطان عمان بدور المرأة في المجتمع الُعماني. فيما تحدثت عن دور سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد “الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي”، بحسب قولها.

كما تحدثت زوجة سلطان عمان عن جهود العاملين في مهمة مكافحة فيروس “كورونا” المستجد في البلاد. قائلة: “لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشّماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة”.

وأشادت بـ”العاملات في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى على مواقفهن النبيلة وجهودهن المخلصة. واللاتي شّكلن بسهرهن ورعايتهن درعا للوطن وشعبه”.

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