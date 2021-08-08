تفاعل كبير مع أحدث ظهور لزوجة السلطان هيثم “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية (فيديو)

أثار أحدث ظهور لزوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية، تفاعلا واسعا من قبل العمانيين الذين أشادوا بزوجة السلطان وجهودها الملموسة.
وصباح اليوم، الأحد، استقبلت ولاية صلالة بمحافظة ظفار، موكب السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم السلطان التي شرفت الولاية بزيارة سامية.
حفظ الله #السيدة_الجليلة وجعلها سندًا لـ #السلطان_هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه
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— Saif || ﮼سيف،سليمان🇴🇲 (@saifalfiha) August 8, 2021
وظهر وفق مقاطع متداولة موكب السيدة عهد البوسعيدية المهيب، وهو يدخل صلالة وسط حراسة أمنية كبيرة.
وكان يظهر سقوط المطر بشكل كبير أثناء دخول الموكب حيث كانت الأرض تتضح عليها آثار مياه المطر.
#السيدة_الجليلة pic.twitter.com/Gk0aEEhGlY
— د.غيداء الهاشم (@ghidaalhsh) August 8, 2021
وتفاعل العمانيون بشكل كبير مع أحدث ظهور لزوجة السلطان هيثم بن طارق، عهد بنت عبدالله البوسعيدية.
#السيده_الجليله
بك ازدانت صلالة.. pic.twitter.com/Zn2oNBOM1M
— أحمد الخروصي (@AhmedKharousi85) August 8, 2021
حفظكم الله #السيده_الجليله في حلكم وترحالكم. pic.twitter.com/1T2RlrwCtD
— Nasw (@Nasser_wahaibi7) August 8, 2021
وتصدر وسم بعنوان “السيدة الجليلة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة.
نورت ظفار بقدومك #السيدة_الجليلة. 😍#ارض_اللبان_ترحب_بسلطانها pic.twitter.com/rjaHXJ3Uzs
— أمل البريكيه (@amalalbraikia) August 8, 2021
شرفـت #السيده_الجليله #صلاله🇴🇲 pic.twitter.com/S0cU0V3GyT
— سميرة البلوشية (@sameeraOmani) August 8, 2021
السيدة عهد البوسعيدية في ولاية الحمراء
ويشار إلى أن آخر ظهور لحرم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، السيدة عهد بن عبدالله البوسعيدية، كان في مارس الماضي أثناء زيارتها إلى ولاية الحمراء العمانية.
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وبينت مقاطع مصورة انتشرت وقتها موكب زوجة السلطان العماني، لدى وصولها إلى الولاية العمانية بمحافظة الداخلية، وإحاطتها بالحراس والمرافقين الذين كانوا معها في رحلتها.
#السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطـان المعظم – حفظها الله ورعاها – تزور ولاية #الحمراء pic.twitter.com/HQEV4TG7Q6
— Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) March 8, 2021
وقبل هذه الزيارة بيوم وتحديدا يوم 7 مارس 2021 كانت السيدة عهد تزور منطقة إمطي بولاية إزكي العمانية.
وأظهرت صورا من زيارة زوجة السلطان هيثم وقتها، كلمات بخط يد حرم السلطان العماني كتبتها تعبيراً عن إعجابها بجولتها في منطقة إمطي بولاية إزكي.
#عمان_لايف | كلمة #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظها الله ورعاها بمناسبة زيارتها لمنطقة إمطي بولاية #إزكي pic.twitter.com/faF6UKLngG
— عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) March 7, 2021
وكتبت ما نصّه على الورقة “سعدت بما شاهدت من إرث عظيم لهذه المنطقة الجميلة، بوركت جهودكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق”.
زيارة السيدة الجليلة لولاية بهلاء
ويشار إلى أنه أوائل مارس الماضي أيضا، أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة السلطان العُماني هيثم بن طارق، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، إعجاب العمانيين.
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وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن” وقتها، فإن السيدة الجليلة عهد البوسعيدية ظهرت تستمع لأحد المواطنين أثناء زيارتها لولاية بهلاء.
استماع السيدة الجليلة عهد البوسعيدية لأحد المواطنين أثناء زيارتها لولاية بهلاء .. حقيقةً قرب #السيدة_الجليلة من أحوال الشعب أمر غير مستغرب، بارك الله في عمرها، وأدام عليها الصحة والعافية. pic.twitter.com/SDudYg8Zzo
— الشيبة خلفان (@5alfan1) March 4, 2021
كما أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعجابهم بتصرف السيدة الجليلة. معتبرين أن قربها من أحوال الشعب أمر غير مستغرب.
أول إطلالة رسمية للسيدة عهد البوسعيدية زوجة سلطان عُمان
ويشار إلى أن أول إطلالة رسمية للسيدة عهد البوسعيدية زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق، كانت بتاريخ 17 أكتوبر من العام الماضي 2020.
•.. #السيدة_الجليلة ..•
حفظكم الله
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حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -ينعم بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العُمانية وقامت #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها – بتسليمهن .
🇴🇲🇴🇲 pic.twitter.com/weuVwxXUIu
— M.Zaabanoot (@zaabanoot) October 17, 2020
ووقتها نشرت وسائل إعلام عمانية أول صور رسمية لزوجة السلطان هيثم بن طارق عهد البوسعيدية، وذلك في ظهور خاص لها أثناء تكريمها، عدد من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.
ووفق مقاطع فيديو وصور متداولة على نطاق واسع بين النشطاء العمانيين، ظهرت زوجة سلطان عمان، عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، وهي تمنح وسام الإشادة السلطانية للمكرمات، وذلك في قصر البركة العامر بولاية السيب القريب من العاصمة العمانية مسقط.
🔴 السيدة الجليلة حرم صاحب الجلالة السلطان المعظم تهنئ المرأة العمانية في يومها السنوي، مقَدرة إسهاماتهن الفاعلَة في بناء #عمان
قراءة : عايدة بنت عيسى الزدجالية
https://t.co/VQD0pmT5yh#مركز_الأخبار pic.twitter.com/5OT7mGQI2I
— مركز الأخبار (@omantvnews) October 17, 2020
وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشادت زوجة سلطان عمان بدور المرأة في المجتمع الُعماني. فيما تحدثت عن دور سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد “الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي”، بحسب قولها.
كما تحدثت زوجة سلطان عمان عن جهود العاملين في مهمة مكافحة فيروس “كورونا” المستجد في البلاد. قائلة: “لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشّماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة”.
وأشادت بـ”العاملات في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى على مواقفهن النبيلة وجهودهن المخلصة. واللاتي شّكلن بسهرهن ورعايتهن درعا للوطن وشعبه”.
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