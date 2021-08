جريمة روان الغامدي تهز السعودية .. قُتلت بعد أسبوع من زواجها وتشوه جثتها حال دون وداعها!

أثارت جريمة قتل الشابة روان الغامدي الرأي العام في السعودية، والتي قُتلت على يد زوجها في مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، بعد مرور أسبوع فقط على زواجهما.

وكشفت الشرطة السعودية كواليس الجريمة التي هزت البلاد، وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة إن السلطات الأمنية تلقت الأربعاء الماضي بلاغا بإنزال شخص امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة. وهروب الجاني بعد التأكد من وفاة الضحية.

وأشارت شرطة مكة في بيان لها، إلى أنها تمكنت من تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من عمره.

وأكدت التحريات أن الضحية (روان الغامدي)، هي زوجة الجاني الذي تم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقيات، فيما لم يُعرف بعد سبب إقدامه على جريمته.

إلى هذا، نقلت صحيفة (المدينة) السعودية عن مصادر مقربة من العائلة المزيد من التفاصيل، وتبين أن العروس الضحية روان الغامدي تبلغ من العمر 24 عاماً.

وأوضحت المصادر أن روان الغامدي تخرجت من جامعة حفر الباطن مقر سكن أسرتها وعمل والدها وكانوا يقضون الاجازة الصيفية في قرية بني هلال لاتمام مراسم زفافها الاسبوع الماضي من شاب يسكن محافظة بلجرشي.

وبعد أن تقدم القاتل لخطبتها استمرت فترة الخطوبة قرابة أربعة أشهر، ولم يتضح خلالها أي شي عن الزوج وأعلن عن الزواج قبل اسبوع في محافظة بلجرشي حيث تقيم أسرة الزوج.

وسافرت روان مع عريسها لمحافظة جدة وظلت هناك قرابة الاربعة ايام ثم رجعت مع زوجها إلى محافظة الطائف حيث مقر إقامته، وبحسب المصدر، يبدو أن خلافا حصل بينهما، فطلبت العروس العودة لأهلها. وعلى إثرها قام الزوج بضرب زوجته الضحية وتفنن في ايذاءها ببشاعة بالحجارة ودهسا بالسيارة حتى فارقت الحياة في الطائف ثم لاذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه.

وأشار المصدر إلى أن والدة روان الغامدي طلبت القاء النظرة الأخيرة على ابنتها، إلا أن ظروف الجثة حالت دون رؤيتها ووري جثمانها الثرى في الطائف.

وأضاف المصدر: (بشاعة الجريمة لا يصدقها عقل ووالديها واقاربها في صدمة كبيرة من هول الحادثة).

وكشف خال العروس، وهو إمام وخطيب جامع، أن ما حدث لروان الغامدي كان بسبب التعجل في الزواج دون التثبت من أوضاع الزوج.

وقال خال روان إن الفقيدة اشتكت من عريسها قبل أيام ومن انفعالاته السريعة حتى أنه رمى شيئا من أغراضها من النافذة.

وأكد خال المغدورة أنها كانت ترسل رسائل لأهلها تقول فيها إنها تخاف من زوجها وتخشى أن يحصل لها شيء، ويتم التبرير لها بأن هذه بداية الحياة الزوجية وربما انها طارئة لعدم الانسجام والتوافق وتحل مع الوقت ومن ضمن رسائلها أنها خدعت فيه.

وقال خال روان الغامدي عنها: (روان من الفتيات الهادئات لا تؤذي وعلى قدر عال من الادب والالتزام بالدين، ودليل حسن خاتمتها ان كل من عرفها ومن لم يعرفها يدعوا لها وتعاطف مع قضيتها ويستغفر لها وهي معروفه بتقواها ودينها وحشمتها واخلاقها في القرية).

وتابع كاشفاً المزيد من الحقائق: (القاتل متخرج من الجامعة وليس لديه وظيفة، وقد قلتها شر قتله فقد رماها بالحجر ودهسها بسيارته وقد دفنت في الطائف لتعذر نقلها وهي بهذه الحالة).

ولا يزال وسم (دم روان الغامدي)، و(القصاص من قاتل روان)، يتصدران التريند الأول في المملكة، طالب خلاله المغردون وزارة العدل بإضافة بند (فحص الصحة النفسية والعقلية) في كشف الزواج خاصة أن أسرة القاتل ادّعت أن ابنها يعاني مرضاً نفسياً.

وغرد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب عن الأمر قائلاً: (الأمراض النفسية في العالم ليست نادرة بل قد تكون أكثر انتشار من السكري في بعض الدول).

وأضاف: (لذلك أتمنى أن تكون هناك جمعية/برنامج وطني يقدم إختيارياً خدمة الفحص النفسي/أنماط الشخصية قبل الزواج ليعطي نسبة تقريبية لإمكانية التوافق بين الزوجين مستقبلاً بناءً على أُسس علمية).

كما تداول الناشطون صورة قالوا إنها تعود لزوج روان الغامدي وقاتلها.

He must be executed. How can he kill an innocent soul so brutally? Can't be free without punishment 💢😐 #القصاص_من_قاتل_روان pic.twitter.com/t0cOaL3MRJ

How many lives do you have to waste to do us justice? We're not just a number they're not just a dman number they are human If you know what i mean #القصاص_من_قاتل_روان pic.twitter.com/eTTzWx3kh5

— sugarboo😩 (@Mamya000) August 7, 2021