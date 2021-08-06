موعد مباراة البرازيل وإسبانيا في نهائي طوكيو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب البرازيل لكرة القدم أمام نظيره منتخب إسبانيا ظهر يوم السبت في المباراة النهائية من منافسات أولمبياد طوكيو 2021، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” استاد يوكوهاما الدولي”.

موعد مباراة البرازيل وإسبانيا

وستقام المباراة بين منتخب البرازيل ومنافسه إسبانيا في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، سوريا، الأردن، لبنان، قطر، البحرين.

Dedicação e força total antes da decisão! Estamos contando as horas para o último confronto dos #JogosOlímpicos 👊 📸 Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/7A1RX1Rijx — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 5, 2021

وستكون عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنواتbeIN SPORTS” ” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات أولمبياد طوكيو 2021.

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وستبث المباراة بين المنتخبين عبر قناة beIN SPORTS XTRA 2″ ” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

🥇 | نهائي كرة القدم

⚽️ | اسبانيا × البرازيل

📆 | السبت 07/08

🕝 | 14:30 مكة المكرمة

🕜 | 13:30 ليبيا

📺 | beIN SPORTS HD 7 pic.twitter.com/EOjvTHnS0E — اخبار منتخب البرازيل🇧🇷 (@yEklJUIbFZdI334) August 4, 2021

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11623، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات المباراة النهائية من أولمبياد طوكيو بين البرازيل وإسبانيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS”” ” المعلق الرياضي القطري يوسف سيف.

تشكيلة منتخب البرازيل

وسيلعب المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين أمام منتخب إسبانيا في المباراة النهائية من دورة الألعاب الأولمبية 2021، حيث سيكون في حراسة المرمى سانتوس.

FOCO TOTAL! Sábado é dia de buscar a medalha de ouro e a #SeleçãoOlímpica está na reta final da sua preparação para a decisão contra a Espanha. Confira algumas imagens do treino desta quinta-feira! Vamos, Brasil! 🏅🇧🇷 🇧🇷 x 🇪🇸 | 07/08 – 8h30 | #BRAxESP #JogosOlímpicos pic.twitter.com/jaRiREHAsn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 5, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيش، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: برونو جيمارايش، ماتيوس هنريكي.

بينما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: كلاودينيو، ريتشارلسون، أنتوني، ماتيوس كونيا.

تشكيلة منتخب إسبانيا

وسيدخل المدير الفني الإسباني لويس دي لا فورينتي بتشكيلة أساسية أمام منافسه حامل اللقب منتخب البرازيل، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

📷| المنتخب يستعد للبرازيل ‼️ المنتخب في قمة التركيز لنهائي الاولمبياد الذي سيقام يوم السبت في الساعه 14:30 👕 #أولمبياد_طوكيو | 🇪🇸🇧🇷 pic.twitter.com/Ze5Vv6xgDO — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) August 4, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من، كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

📷| صور تدريب اليوم عزيمة و إصرار للفوز بالميدالية الذهبية 👕 #أولمبياد_طوكيو | 🇪🇸🇧🇷 pic.twitter.com/xYMGbPPbzx — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) August 5, 2021

أما في هجوم الفريق سيكون الثلاثي، داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

وتأهل منتخب البرازيل إلى دور النهائي من أولمبياد طوكيو بعد هزيمته منتخب المكسيك في دور النصف النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بين المنتخبين في الوقتي الأصلي والإضافي من المباراة.

بينما تأهل منافسه منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية بعد تمكنه من الفوز على نظيره منتخب اليابان بهدف نظيف دون رد في الوقت الإضافي القاتل من المباراة.

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