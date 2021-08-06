صحيفة تكشف عن قرب توقيع بيرسي تاو مع الأهلي المصري

كشفت صحيفة في جنوب أفريقيا عن اقتراب اللاعب بيرسي تاو 27 عامًا، المهاجم في صفوف فريق برايتون الإنجليزي من التوقيع بصفة رسمية مع فريق الأهلي المصري.

بيرسي تاو والأهلي

وأفادت صحيفة “تايمز لايف” الجنوبية الأفريقية، أن نادي الأهلي سيقوم بإبرام صفقة مدوية بالتعاقد مع اللاعب القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينت الصحيفة الجنوبية الأفريقية، وفقًا للمصادر عن اتفاق اللاعب الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو على كافة الشروط الخاصة بالتعاقد مع ناديه الجديد، ولا ينقص سوى التوقيع بشكل رسمي على العقود.

صحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية (مصدر موثوق) والصحفي Mninawa Ntloko الأهلي حسم صفقة بيرسي تاو، بشكل رسمي معنادي برايتون، تم الاتفاق بين الناديين على شروط الصفقة. بيرسي تاو سيوقع مع الأهلي اليوم الجمعة تايمز نقلت عن مصدر مقرب من اللاعب: الصفقة سوف يتم الانتهاء منها اليوم الجمعة pic.twitter.com/NCmcKtuZu1 — Ali Rady (@NsChamp10) August 5, 2021

وأضافت الصحيفة أن اللاعب بيرسي تاو سيوقع اليوم رسميًا اليوم الجمعة، دون الإشارة إلى موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة من النادي الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه أو حتى النادي الأهلي المصري.

موسيماني وإقناع بيرسي تاو

ونجح المدير الفني لفريق الأهلي المصري بيتسو موسيماني في إقناع بيرسي تاو بالمشروع الرياضي الطموح مع نادي الأهلي.

الذي يسعى من خلاله في الحفاظ على عرش أفريقيا والفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وكذلك العودة إلى كأس العالم للأندية في محاولة للفوز بميدالية جديدة.

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وانضم اللاعب بيرسي تاو إلى صفوف براتيون في صيف عام 2018 لمدة ثلاثة مواسم، وتم إعارته إلى عدد من الأندية من أبرزها رويال يونيون وكلوب بروج ورويال أندرلخت.

موسيماني لإذاعة " ukhozi_fm" 🗣️ 💬مهتمون بـ بيرسي تاو pic.twitter.com/TMAcMj4jSS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 5, 2021

لويس ميكيسوني

ونجح الأهلي المصري في التوصل إلى اتفاق من أجل ضم اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني 26 عامًا، لاعب خط الوسط في فريق سيمبا التنزاني بالتوقيع مع إدارة الأهلي مقابل صفقة قدرت قيمتها بميلون دولار.

ويسعى فريق الأهلي إلى تدعيم صفوف فريقه بعقد صفقات جديدة مع لاعبين محليين وأجانب خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، والبدء بمفاوضات مع اللاعبين من أجل حسم المفاوضات معهم والحصول على خدماتهم داخل الفريق.

وفقاً لشبكة "Soccer Laduma" الجنوب إفريقية فأن النادي الأهلي قد اقترب من التوصل لاتفاق رسمي مع نادي برايتون الإنجليزي من أجل التعاقد مع لاعبه بيرسي تاو، ولكن ما قد تتوقف عليه الصفقة هي موافقة تاو على العودة إلى إفريقيا من جديد والاتفاق مع الأهلي على راتب سنوي جيد pic.twitter.com/JEnEANwWPc — Btolat.com (@Btolat) August 4, 2021

ويتربع فريق الأهلي المصري على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق الزمالك الذي يحتل وصافة الترتيب بنفس النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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