بيرسي تاو والاقتراب من التعاقد مع الأهلي المصري
بيرسي تاو والاقتراب من التعاقد مع الأهلي المصري
Imageرياضة

صحيفة تكشف عن قرب توقيع بيرسي تاو مع الأهلي المصري

كتب وطن
0

كشفت صحيفة في جنوب أفريقيا عن اقتراب اللاعب بيرسي تاو 27 عامًا، المهاجم في صفوف فريق برايتون الإنجليزي من التوقيع بصفة رسمية مع فريق الأهلي المصري.

بيرسي تاو والأهلي

وأفادت صحيفة “تايمز لايف” الجنوبية الأفريقية، أن نادي الأهلي سيقوم بإبرام صفقة مدوية بالتعاقد مع اللاعب القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينت الصحيفة الجنوبية الأفريقية، وفقًا للمصادر عن اتفاق اللاعب الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو على كافة الشروط الخاصة بالتعاقد مع ناديه الجديد، ولا ينقص سوى التوقيع بشكل رسمي على العقود.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب بيرسي تاو سيوقع اليوم رسميًا اليوم الجمعة، دون الإشارة إلى موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة من النادي الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه أو حتى النادي الأهلي المصري.

موسيماني وإقناع بيرسي تاو

ونجح المدير الفني لفريق الأهلي المصري بيتسو موسيماني في إقناع بيرسي تاو بالمشروع الرياضي الطموح مع نادي الأهلي.

الذي يسعى من خلاله في الحفاظ على عرش أفريقيا والفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وكذلك العودة إلى كأس العالم للأندية في محاولة للفوز بميدالية جديدة.

اقرأ المزيد: رسميًا: برشلونة يعلن رحيل قائده ليونيل ميسي

وانضم اللاعب بيرسي تاو إلى صفوف براتيون في صيف عام 2018 لمدة ثلاثة مواسم، وتم إعارته إلى عدد من الأندية من أبرزها رويال يونيون وكلوب بروج ورويال أندرلخت.

لويس ميكيسوني

ونجح الأهلي المصري في التوصل إلى اتفاق من أجل ضم اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني 26 عامًا، لاعب خط الوسط في فريق سيمبا التنزاني بالتوقيع مع إدارة الأهلي مقابل صفقة قدرت قيمتها بميلون دولار.

ويسعى فريق الأهلي إلى تدعيم صفوف فريقه بعقد صفقات جديدة مع لاعبين محليين وأجانب خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، والبدء بمفاوضات مع اللاعبين من أجل حسم المفاوضات معهم والحصول على خدماتهم داخل الفريق.

ويتربع فريق الأهلي المصري على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق الزمالك الذي يحتل وصافة الترتيب بنفس النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية تتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو

رياضة

موعد مباراة البرازيل وإسبانيا في نهائي طوكيو والقنوات الناقلة

رياضة

رسميًا: برشلونة يعلن رحيل قائده ليونيل ميسي

رياضة

علي معلول وتفاصيل العرض القطري المغري الذي يهدد بقائه مع الأهلي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More