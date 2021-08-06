جنازة انتصار الشراح
جنازة انتصار الشراح
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تشييع جثمان الفنانة انتصار الشراح وانهيار محبيها لحظة موارتها الثرى (فيديو)

كتب محمد أبو يوسف
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شهدت جنازة الفنانة انتصار الشراح مشاركة شعبية واسعة، حيث وري جثمانها الثرى في مقبرة الصلبيخات بالكويت بعد وفاتها قبل أيام في احد المشافي البريطانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمراسم دفن الفنانة الراحلة، وصلاة الجنازة عليها، قبل أن توارى الثرى.

جنازة انتصار الشراح

وأظهرت المقاطع تأثر محبي الفنانة انتصار الشراح وانهيار بعضهم حزناً لحظة تشييع جثمانها إلى مقبرة الصلبيخات

وزير الاعلام الكويتي ينعى انتصار الشراح

ونعى وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري الفنانة الشراح، وقال لصحيفة ”الراي“ المحلية إن الفنانة الراحلة قدمت مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات أثرت الحركة المسرحية والإعلام الكويتي.

وشارك عدد من زملاء الفنانة في تشييعها، أبرزهم الفنان داود حسين، الذي شارك مواطنته انتصار الشراح في مسيرة فنية طويلة، حيث ظهر في صورة وهو يقوم بتوديعها الوداع الأخير.

وقال الفنان مبارك السلطان بدوره، خلال التشييع، إن ”الفنانة انتصار لها تاريخ لا ينسى، ولها بصمة ليس فقط في الكويت بل في الوطن العربي“.

بدوره، نعاها الفنان عبدالعزيز المسلم، مؤكدا أن ”الفنانة الشراح لها مسيرة حافلة بالإنجازات تعتز بها الكويت“.

وكان مازن التميمي، زوج الفنانة الراحلة، قد ذكر في وقت سابق لصحيفة ”الأنباء“ المحلية، أن ”جثمان انتصار الشراح يصل فجر الجمعة، وذلك بسبب التأخر في الإجراءات في لندن“، لافتا إلى أنه ”كان من المقرر للجثمان أن يصل يوم الأربعاء، لكن بعض الظروف أخرته“.

وتوفيت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، يوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، وذلك أثناء تلقيها العلاج هناك.

ووصلت الشراح إلى لندن قبل أيام من وفاتها، حيث دخلت مستشفى ”ويلستون“ قبل أن تفارق الحياة بعدها.

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وبحسب زوجها، شهدت الساعات الأخيرة من حياة انتصار الشراح تدهورا سريعا في حالتها الصحية، حيث وضعت تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وكانت في حالة صعبة.

ومرت الفنانة الكويتية بصعوبات صحية على مدار العامين الأخيرين وأجرت عدة عمليات جراحية، وكانت تحاول العلاج في الخارج إلا أنها لم توفق في المرة الأولى في الولايات المتحدة، قبل أن يتم توفيق أوضاعها لتلقي العلاج في لندن.

وبدأت أزمة انتصار الصحية عندما أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري.

وفي رصيد الفنانة الشراح 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلا، و14 برنامجا كوميديا مع شريكها الفنان داود حسين.

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