برشلونة يكشف السبب وراء الاستغناء عن ميسي والأخير يحدد وجهته المستقبلية

كشف رئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا 59 عامًا، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة عن السبب وراء الاستغناء عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدم استطاعة الفريق الكتالوني تجديد عقده داخل صفوف الفريق.

برشلونة وميسي

وقال رئيس برشلونة لابورتا، إن “الفريق الكتالوني لم يستطع تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم”.

وبين لابورتا، بقوله: ” برشلونة وميسي أرادا التوقيع على عقد التجديد، ولكن الرواتب تمثل 110 في المئة من إيرادات النادي الحالية، وهو ما يعني أن النادي ينفق أكثر من المتوقع وهي مخاطرة مالية”.

🗣️ خوان لابورتا في مؤتمر صحفي : 💬 أنا هنا لتوضيح كافة الأمور، لدينا إرث صعب ومعقد جدا، لم نجد أي هامش فيما يخص الرواتب في الفريق pic.twitter.com/PSl8EnoIiz — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 6, 2021

واستكمل، ” النادي أهم من أي شيء، حتى أنه أهم من أفضل لاعب في العالم، مشيرًا أن الوضع المالي للنادي من الإدارة السابقة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو كان أسوأ كثيرًا مما توقع”.

اقرأ المزيد: تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

برشلونة والوضع المالي

وأضاف لابورتا، ” قلت سنفعل ما في وسعنا للإبقاء على ميسي في برشلونة في نطاق الوضع المالي للنادي، وتوصلنا إلى اتفاق لكننا لم نستطع التوقيع الرسمي بسبب الوضع المالي للنادي”.

🗣️ خوان لابورتا في مؤتمر صحفي : 💬 خسائر الموسم الماضي هي 487 مليون يورو، يجب أن يكون الحد الأقصى للرواتب هو 56 أو 70%. pic.twitter.com/8ZqTXOUIUS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 6, 2021

وتابع، ” وهو ما يعني أننا لا نستطيع تسجيل اللاعب بسبب سقف الرواتب، ولا أريد الحديث عن الموقف الذي ورثناه وقرارات كارثية في الماضي، انتقلنا من سيئ إلى أسوأ”.

ميسي وتغيير الوضع الراهن

وعلق لابورتا، ” النادي غير قادر على إعادة التعاقد مع ليونيل ميسي، لأنه ليس لديه هامش من حيث شروط الرواتب بموجب اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني لكرة القدم”.

🗣️ خوان لابورتا في مؤتمر صحفي : 💬 الاتفاق الأول مع ميسي كان التجديد لعامين ويتم دافع الراتب على خمس سنوات pic.twitter.com/iAjGSsWqn0 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 6, 2021

وغادر البرغوث الإسباني ميسي نادي برشلونة بعد نشره الأخير بيان رسمي عبر حسابه الرسمي، قائلاً: ” ليونيل ميسي لن يستمر مع الفريق الكتالوني”.

وأفاد البيان، أن هاك عراقيل اقتصادية والهيكلية حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني ميسي في أحضان الفريق الكتالوني”، وشكر النادي، اللاعب على الفترة التي قضاها داخل صفوف فريق برشلونة الإسباني”.

الوجهة المستقبلية

وفي ذات السياق، كشف برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أبلغ أصدقائه المقربين بوجهته المستقبلية عقب إعلان رحيله عن فريق برشلونة الإسباني.

🗞️ "MESSI, MUY CERCA DEL PSG" 🚨 Las EXCLUSIVAS de @jpedrerol y @JuanfeSanzPerez, en la PORTADA de @elchiringuitotv pic.twitter.com/qurBrfqK8J — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 6, 2021

وبين البرنامج، أن اللاعب ميسي قريب من الانضمام إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أنه أبلغ العديد من زملائه من لاعبي فريق باريس سان جيرمان بأنه سيوافق على عرض باريس هذا الصيف.

MARCA | سيلعب ميسي للبي إس جي لأنه منجذب للمشروع، لأنه متحفز لمنح النادي الفرنسي أول دوري أبطال في تاريخه، لأن نيمار موجود … ولأنه الفريق القوي الوحيد الذي يمكنه التعاقد معه. النادي الآخر هو مانشستر سيتي لكنه انسحب من السباق حول ضمه — FCB World (@FCBW_A7) August 6, 2021

يذكر أن عقد ليونيل ميسي قد انتهى عقد مع نادي برشلونة في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأصبح لاعبًا حرا، إلا أن برشلونة فشل في تجديد عقده بسبب أزمته المالية الحالية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك