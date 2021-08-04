ما قصة المعتقل السعودي في أمريكا حميدان التركي التي أشعلت منصات التواصل

أشعل نجل المعتقل السعودي في أمريكا، حميدان التركي، منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث تصدر اسمه الترند بعد سلسلة تغريدات كتبها عن مجريات محاكمة والده.

ونشر تركي حميدان التركي صوراً لولده على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال ( انتهت قبل قليل جلسة الافراج المشروط لوالدي حميدان التركي ولأول مره سمح لنا حضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدنا.. سترفع مجريات الجلسة للمدعي العام وننتظر الآن قرار اللجنة).

انتهت قبل قليل جلسة الافراج المشروط لوالدي #حميدان_التركي ولأول مره سمح لنا حضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدنا .. سترفع مجريات الجلسة للمدعي العام وننتظر الآن قرار اللجنة pic.twitter.com/TWqWva2WGU — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) August 3, 2021

وتابع قائلا ( حضورنا جلسة الافراج المشروط سابقة لم يحصل لنا مثلها من قبل ولعل في حضورنا ووقوفنا بجانب والدي أثر ايجابي على قرار اللجنة.. دعواتكم)،” قبل أن ينشر تغريدة منفصلة بعدها بساعات قال فيها: ” حتى الان لا يوجد قرار من لجنة الافراج المشروط ونظرا لانتهاء وقت العمل الرسمي دون رد فمن المتوقع ان يتأخر لعدة أيام”.

حضورنا جلسة الافراج المشروط سابقة لم يحصل لنا مثلها من قبل ولعل في حضورنا ووقوفنا بجانب والدي أثر ايجابي على قرار اللجنة .. دعواتكم — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) August 3, 2021

وتفاعل مغردون سعوديون مع ما نشره تركي حميدان التركي من صور لوالده حسب ما رصدت وطن من تعليقات داعين الله أن يفرج كربه وأن يجري الافراج عنه.

يارب تفرحه وتثلج صدره وتسره بالفرج ، يارب انه قد اشتعل رأسه شيبا يارب فبشره بما يسره وبشرنا جميعاً يااااارب #حميدان_التركي pic.twitter.com/9VGAMFWK0M — 𝚛𝚊𝚑𝚊𝚏. (@0rahaf0_) August 3, 2021

يارب يفرج كربتهم ويردهم لاهليهم سالمين غانمين يارب ويلم شملهم يارب pic.twitter.com/8xdS30lwOg — وفاء العبد الغني (@wa1393fa) August 3, 2021

يارب العالمين ياحي يا قيوم

برحمتك ولطفك رد #حميدان_التركي

إلى أهله وذويه وقر أعينهم به واجمع شملهم..

قال ﷺ: «فما يبرَح البلاء بالعبد حتَّى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» فرحمته ﷻ وسعت كل ألم وكل خاطرة حزن أو لمحة وجع 💔#وجاء_يعشق_متابعينه@___do3a@RTwit_1@WIJA_KSA1 — جمال الكعبي (@jamal_alkaabi) August 3, 2021

حميدان التركي

ويذكر أن التركي اعتقل عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها، ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها “مؤامرة”، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، في حين قال هو إنه رفض خيانة بلده فتم تلفيق هذه التهم له واختار أن يتحملها، وفقا لمقطع فيديو نشره ابنه.

اقرأ أيضاً: تطور مفاجئ وغير متوقع في قضية السعودي حميدان التركي وصدمة لأبنائه.. إليكم ما حصل

نشأته

ولد ونشأ في المملكة العربية السعودية، سافر حميدان التركي إلى الولايات المتحدة مع عائلته في عام 1995، بعد حصوله على بعثه أكاديمية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقسم اللغة الإنجليزية لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات.

وحاصل فيها على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.

اعتقاله ومحاكمته

اعتقل تركي حميدان للمرة الأولى وزوجته سارة الخنيزان في نوفمبر، 2004 بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة.

وفي 2 يونيو، 2005 اعتقل الزوجين مرة أخرى، ووجهت لهما تهمة إساءة التعامل مع الخادمة، واحتجازها في منزلهما، واحتجاز أوراقها الثبوتية.

وقد أدين حميدان بتهمة التحرش الجنسي بخادمته الإندونيسية وسرقة أموالها.

وتحت القسم ولدى سؤال المتهم إن كان اغتصب الخادمة، استخدم المتهم حق الصمت، أي أنه صمت ولم يقل أنه لم يتحرش أو يغتصب الخادمة.

كما أدين بعدم دفع الخادمة مستحقاتها شهريا، وهو ما أنكره المتهم معللا بأن الخادمة طلبت من ربة البيت وضع راتبها عندها حتى يتجمع المال لإرساله لأهلها.

أدانته المحكمة بجريمة الاختطاف من الدرجة الأولى، لمنعه الخادمة من مغادرة المنزل لمدة أربعة سنوات، كما كان يحتجز جواز سفرها وكافة وثائقها الثبوتية، ولدى سؤاله من المحكمة لماذا امتنع عن دفع راتبها قال أن العادة جرت في بلاده أن يدفع راتب الخادمة وقت سفرها بإجازة إلى بلدها.

3 خيارات أمام حميدان التركي

وكان تركي التركي نجل حميدان قال قبل الجلسة إن الخيارات المتاحة أمام اللجنة للتعامل مع قضية والده تتمثل في 3 خيارات، كما يلي: ( قبول طلب الإفراج المشروط، رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة، رفض طلب الإفراج المشروط نهائيا وإكمال مدة المحكومية القصوى).

يشار إلى أن حميدان التركي خضع في السابق لجلسات إفراج مشروط، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، ولاقى الإعلان عن موعد الجلسة الجديدة تفاعلًا لافتًا من قبل المواطنين المتضامنين مع حميدان التركي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك