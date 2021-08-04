بشر الخصاونة يغضب ويغادر البرلمان الأردني بعدما رفض نائب السماح له بالجلوس على مقعده

شهدت جلسة مجلس النواب الأردني، الأربعاء، حدثاً غريباً غادر على إثره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء المجلس، بسبب جلوس نائب على مقعد مخصص للوزير الأمر الذي أدى إلى نشوب مشادة كلامية تحت قبة البرلمان.

وبحسب موقع قناة “المملكة” الأردنية، جلس النائب عماد العدوان على المقعد المخصص لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة، منها رفع أسعار المشتقات النفطية.

تأجيل افتتاح الجلسة الاستثنائية في مجلس النواب بعد استيلاء النائب عماد العدوان على مقعد رئيس الوزراء بشر الخصاونة في المجلس ورفضه اخلاء المقعد والخصاونة يشكوه لرئيس المجلس pic.twitter.com/mWdPDeInvf — الأردنية نت (@alurdunyya) August 4, 2021

​وأضاف بأن رئيس المجلس عبد المنعم العودات أرجأ افتتاح أولى جلسات الدورة الاستثنائية للبرلمان، لمدة نصف ساعة بعد الجدل الذي حدث بسبب تصرف النائب العدوان.

وأوضح مراسل المملكة، أن العدوان جلس في المكان المخصص لرئيس الوزراء؛ احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة، منها رفع أسعار المشتقات النفطية.

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وأشار إلى أنه لم يتحدد إذا كانت الجلسة ستعقد أم سيتم تأجيلها إلى يوم آخر، بسبب مغادرة رئيس الوزراء وفريقه الوزاري.

“فور دخول الرئيس لقبة البرلمان وجد النائب العدوان جالسا في مكانه، وقال له لن أمنحك الجلوس بمقعدك إلا أن تقوم بتبرير لماذا تم رفع المشتقات النفطية”، وفق المراسل.

وبين، أن العودات وعدد من النواب حاولوا إقناع العدوان بترك مقعد الرئيس، إلا أن هذه المحاولات فشلت.

وأوضح أن المجلس لن يستطيع اتخاذ أي إجراء بحق العدوان، كون هذه الدورة الاستثنائية ملزمة فقط بجدول الأعمال المدرج على أجندتها، إلا إذا صدرت إرادة ملكية سامية بإضافة بند آخر مناقشة تداعيات هذه الحادثة.

وتابع “بعد أن انتهت المشكلة وفي داخل أروقة القبة، كان هناك حديث لعدد كبير من النواب يرفضون ما قام به النائب عماد العدوان، واحتجوا على هذا التصرف”.

البرلمان الأردني وبشر الخصاونة

وعلق المعارض الأردني محمد بطيبط على الحدث الذي شهده البرلمان الأردني قائلاً “نائب أردني يطرد رئيس الوزراء بشر الخصاونة من مجلس النواب ويجلس في المكان المخصص له “.

وأضاف ” ما يحدث أن ملك الأردن نفسه يحارب مجلس النواب الحالي بعد أن فشلوا الإخوان المسلمين من دخول المجلس والسيطرة عليه والملك حاليا يعمل منفردا مع لجنة سمير الرفاعي والديوان الملكي ورئاسة الوزراء “.

نائب أردني يطرد رئيس الوزراء بشر الخصاونة من مجلس النواب ويجلس في المكان المخصص له ..

● ما يحدث أن ملك الأردن نفسه يحارب مجلس النواب الحالي بعد أن فشلوا الإخوان المسلمين من دخول المجلس والسيطرة عليه

والملك حاليا يعمل منفردا مع لجنة سمير الرفاعي والديوان الملكي ورئاسة الوزراء . pic.twitter.com/DLYt1XC1WB — محمد بطيبط Mohd Btaibet (@btaibet) August 4, 2021

وابدى الكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين شماتة بما جرى في مجلس النواب الأردني قائلاً :” مجلس النواب الاردني يطرد رئيس حكومة الملك بشر الخصاونة وحكومته “.

وأضاف ” هذه حوطة صغيرة جدا مقارنة بالقادم. وتذكروا كلامي.سترون العجايب في الاردن خلال اشهر معدودة “.

مجلس النواب الاردني يطرد رئيس حكومة الملك بشر الخصاونة وحكومته،

هذه حوطة صغيرة جدا مقارنة بالقادم. وتذكروا كلامي.

سترون العجايب في الاردن خلال اشهر معدودة. https://t.co/kTMVBAPfLZ — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 4, 2021

وأظهرت الفيديوهات المتداولة لحظة شجار الخصاونة والنائب العدوان على إثر رفضه مغادرة مقعده الخاص خلال جلسة البرلمان.

مشادة بين النائب عماد العدوان ورئيس الوزراء بشر الخصاونة#الأردن_اليوم pic.twitter.com/H56wG3Na0W — قناة الأردن اليوم (@Alordonalyoom) August 4, 2021

جدول أعمال جلسة مجلس النواب

ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته عددا من مشاريع القوانين، وكتبا واردة من رئاسة الوزراء ومعادة من مجلس الأعيان، بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرار مشاريع قوانين.

ويناقش المجلس في جلسته الأولى كتاب رئيس مجلس الأعيان رقم (614) في 8 حزيران/ يونيو 2021، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021 (والمعاد من مجلس الأعيان).

ويناقش أيضا كتبا واردة من الحكومة، كتاب رئيس الوزراء رقم (19673) في 14 حزيران/يونيو 2021، المتضمن مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وكتاب رئيس الـوزراء رقم (20933) في 21 حزيران/ يونيو 2021؛ المتضمن مشروع قانون معدلا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

كما يناقش المجلس كتاب رئيس الوزراء رقم (23864) في 6 تموز/ يوليو 201؛ المتضمن مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، وقرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) رقم (2) في 6 حزيران/ يونيو 2021؛ المتضمن مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.

11 مشروع قانون

مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر، هي:

1- مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

2- مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

3- مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.

4- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.

5- مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

6- مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.

7- مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

8- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

9- مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

10- مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.

11- مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.

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