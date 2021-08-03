مباراة منتخب مصر لكرة اليد وألمانيا في أولمبياد طوكيو
مباراة منتخب مصر لكرة اليد وألمانيا في أولمبياد طوكيو
Videoرياضة

منتخب مصر لكر اليد يتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو بعد هزيمة ألمانيا (شاهد)

كتب fares Abo Shiha
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نجح منتخب مصر لكرة اليد لأول مرة في تاريخه بالوصول إلى دور النصف النهائي من مسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، بعد فوزه على ألمانيا بنتيجة 26-31.

منتخب مصر لكرة اليد والتأهل إلى النصف النهائي 

وتمكن منتخب مصر على منافسه منتخب ألمانيا بفارق خمسة أهداف بنتيجة 31-26، في المباراة القوة والإثارة التي جرت بينهما على ملعب “يويوغي ناسيونال ستاديوم” في العاصمة اليابانية طوكيو.

منتخب مصر لكرة اليد والمواجهة القادمة

وشهد اللقاء تألق منتخب مصر “الفراعنة” حارس المرمى كريم هنداوي طيلة الذي ظهر فيه اللاعب بشكل لافت في اللقاء، وسيواجه المنتخب في مباراته القادمة أمام نظيره منتخب فرنسا في مباراة قمة دور النصف النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو.

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بينما ستكون المباراة الثانية في الدور النصف النهائي لمسابقة كرة اليد، حيث سيلتقي منتخب الدنمارك أمام نظيره منتخب إسبانيا في مباراة قوية وصعبة بين المنتخبين، بعد تغلبهم على منتخب النرويج والسويد في دور الثمن النهائي من أولمبياد طوكيو.

مباراة منتخب البحرين وفرنسا

وقد ودع منتخب البحرين لكرة اليد منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” في اليابان، بخسارة كبيرة أمام نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 42-28، ليتأهل الأخير بذلك إلى دور النصف النهائي لملاقاة منتخب مصر.

رياضة كرة اليد

وهي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان لكل منهما 7 لاعبين (6 لاعبين وحارس مرمى)، يمرر اللاعبون الكرة فيما بينهم ليحاولوا رميها داخل مرمى الخصم لإحراز هدف.

وتتألف مباريات كرة اليد من شوطين مدة كل منهما 30 دقيقةً، والفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الخصم في نهاية شوطي المباراة هو الفريق الفائز.

وأقيمت أول مباريات لرياضة كرة اليد للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 1936، بينما للسيدات كانت أولى البطولات في دورة الألعاب الأولمبية لهم في عام 1976.

وتستمر فعاليات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”  التي انطلقت في ال23 من شهر يوليو/ تموز الماضي، وحتى الثامن من شهر أغسطس من الشهر الجاري.

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