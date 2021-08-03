منتخب مصر لكر اليد يتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو بعد هزيمة ألمانيا (شاهد)

نجح منتخب مصر لكرة اليد لأول مرة في تاريخه بالوصول إلى دور النصف النهائي من مسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، بعد فوزه على ألمانيا بنتيجة 26-31.

منتخب مصر لكرة اليد والتأهل إلى النصف النهائي

وتمكن منتخب مصر على منافسه منتخب ألمانيا بفارق خمسة أهداف بنتيجة 31-26، في المباراة القوة والإثارة التي جرت بينهما على ملعب “يويوغي ناسيونال ستاديوم” في العاصمة اليابانية طوكيو.

منتخب مصر لكرة اليد والمواجهة القادمة

وشهد اللقاء تألق منتخب مصر “الفراعنة” حارس المرمى كريم هنداوي طيلة الذي ظهر فيه اللاعب بشكل لافت في اللقاء، وسيواجه المنتخب في مباراته القادمة أمام نظيره منتخب فرنسا في مباراة قمة دور النصف النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو.

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بينما ستكون المباراة الثانية في الدور النصف النهائي لمسابقة كرة اليد، حيث سيلتقي منتخب الدنمارك أمام نظيره منتخب إسبانيا في مباراة قوية وصعبة بين المنتخبين، بعد تغلبهم على منتخب النرويج والسويد في دور الثمن النهائي من أولمبياد طوكيو.

منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ العرب وإفريقيا بالأولمبياد بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31-26 أول منتخب غير أوروبي في مربع ذهبي الأولمبياد منذ كوريا في دورة 1998 بسيول مصر تواجه فرنسا يوم الخميس من أجل حلم أول ميدالية لفريق جماعي ولينا تار عايزين ناخده 😎 pic.twitter.com/xOVFMHjwBr — Mohamed Samir (@MohamedSamir) August 3, 2021

مباراة منتخب البحرين وفرنسا

وقد ودع منتخب البحرين لكرة اليد منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” في اليابان، بخسارة كبيرة أمام نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 42-28، ليتأهل الأخير بذلك إلى دور النصف النهائي لملاقاة منتخب مصر.

#طوكيو_2020

منتخب البحرين يودع منافسات كرة اليد للرجال بأولمبياد طوكيو بعد خسارته في الدور ربع النهائي أمام فرنسا بنتيجة 28-42 pic.twitter.com/n0dUQ0kT9M — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2021

وهي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان لكل منهما 7 لاعبين (6 لاعبين وحارس مرمى)، يمرر اللاعبون الكرة فيما بينهم ليحاولوا رميها داخل مرمى الخصم لإحراز هدف.

وتتألف مباريات كرة اليد من شوطين مدة كل منهما 30 دقيقةً، والفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الخصم في نهاية شوطي المباراة هو الفريق الفائز.

مصر تلقن المانيا درس فى كرة اليد وتكتسحها 26/31

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منتخب مصر لكرة اليد اول منتخب عربى وافريقى يصل لنصف نهائى الأولمبياد 2020

اهداف وحوش مصر النهارده ضد ألمانيا 😍👇 pic.twitter.com/kgcPhXRSFB — @bent Msr8739 (@BMsr8739) August 3, 2021

وأقيمت أول مباريات لرياضة كرة اليد للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 1936، بينما للسيدات كانت أولى البطولات في دورة الألعاب الأولمبية لهم في عام 1976.

وتستمر فعاليات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” التي انطلقت في ال23 من شهر يوليو/ تموز الماضي، وحتى الثامن من شهر أغسطس من الشهر الجاري.

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