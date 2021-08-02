الرباع القطري فارس حسونة وتحقيق أول ميدالية ذهبية لدولة قطر في أولمبياد طوكيو
الرباع القطري فارس حسونة وتحقيق أول ميدالية ذهبية لدولة قطر في أولمبياد طوكيو
Videoرياضة

والد الرباع فارس حسونة يروي تفاصيل لعب نجله أولمبياد طوكيو باسم قطر

كتب وطن
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منح الرباع القطري ذو الأصول المصرية فارس حسونة 23 عامًا، الميدالية الذهبية الأولى باسم دولة قطر في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” في مسابقة رفع الأثقال للرجال بوزن 96 كغم.

والد فارس حسونة واللقب باسم قطر

وأعرب والد الرباع حسونة عن سعادته بحصول نجله على الميدالية الذهبية تحت مظلة دولة قطر في مسابقة رفع الأثقال في دورة الألعاب الأولمبية 2021.

وقال والد حسونة، وهو أحد أهم رباعي رفع الأثقال المصريين في تصريحات صحفية عبر وسائل الإعلام، إنه تم إعداد نجلي فارس لتلك المنافسة منذ 5 سنوات، مبينًا أنه تحدث مع الاتحاد القطري لرفع الأثقال، بأن نجله يستطيع الحصول على الميدالية الذهبية في الأولمبياد.

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وأردف حسونة، ” كان هناك تعهد مني بأن يتم إعداد نجلي فارس للحصول على الميدالية الذهبية في طوكيو، وإذا لم يتمكن من تحقيقها، لم نكن لنعمل من أجل الاستعداد للأولمبياد القادمة”.

وأضاف، ” وافقت على لعب نجلي باسم قطر، لأنه مع الأسف لم يتواصل معنا أي مسؤول في اتحاد رفع الأثقال المصري، كما أن فارس كان يتواجد معي في قطر من أجل دراسته، فوافقت على الفور على طلب الاتحاد القطري، وكنت أتولى تدريبه بشكل شخصي”.

 والد فارس حسونة والرحيل 

وتابع، ” رحلت عن مصر بسبب عدم حاجة المسؤولين لي، حيث كانوا يعنيون المدربين بالمجاملات وليس على حسب الكفاءة، ولم يتم الاستعانة بي على الرغم من أنني أخرجت لمصر العديد من الأبطال”.

واستكمل، ” عملت في العديد من البلدان مثل الامارات والسعودية وقطر، ولم يكن أحد يعرف نجلي فارس حسونة في مصر قبل أولمبياد طوكيو، لكن الجميع الآن يتحدث عنه وعن نجاحه في أولمبياد طوكيو، وسعيد للغاية برد الجماهير المصرية”.

وتابع والد حسونة، ” لا أحد أن يتدخل أحد في عملي، وهذا ما يحدث في دولة قطر، وفي كل مكان، لكن على العكس في دولة مصر ليست هناك الحرية الكاملة في العمل فيما يتعلق بإعداد اللاعب الأولمبي وهو أمر يحتاج المجهود والإعداد الجيد”.

القطري فارس حسونة والميدالية الذهبية

وختم حسونة، ” أنا مصري وأفتخر بذلك دائمًا، ولكن رحيلي عن بلدي بسبب عدم عملي في اللعبة التي لا أجيد العمل في غيرها، ولم يكن هناك أي تقدير لي من المسؤولين عن رفع الأثقال في مصر، وكان ذلك من المجلس السابق وليس الحالي”.

ولم يكن الرباع القطري فارس حسونة قد حقق الميدالية الذهبية الوحيدة لدولة قطر في أولمبياد طوكيو، بل حقق مواطنه الأولمبي القطري معتز برشم الميدالية الذهبية الثانية في مسابقة قفز الوثب الطويل.

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