هاجر أحمد تنشر صورة بالخطأ من شهر العسل وتحذفها فوراً!

شاركت الفنانة المصرية هاجر أحمد، جمهورها بأول صور لها من شهر العسل، وذلك بعد مرور خمسة أيام فقط على احتفالها بحفل زفافها الذي كان حديث الجميع.

هاجر أحمد و(الكاش مايوه)

ونشرت هاجر أحمد مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، على أحد الشواطئ، وظهرت خلالها وهي ترتدي كاش مايوه.

لكن إحدى الصور التي نشرتها هاجر أُثارت الجدل، حيث كان أحمد زوجها يضع يده على جسدها بطريقة استفزت الجمهور، ما دفع الفنانة إلى حذفها لاحقا.

وعلقت هاجر أحمد على الصور: (بوركنا).

View this post on Instagram A post shared by هاجر احمد️️ (@hagerahmed_official)

ورجح الجمهور أن تكون هاجر أحمد قد نشرت الصورة من البداية عن طريق الخطأ، فجاء في التعليقات: (ايوه كده ركزى).

وكتب آخر: (فهمت وحذفت الصورة).

وسخر آخر قائلاً: (شلتي الصوره بعد ما كل الصفحات نشرتها ، ابقي خدي بالك بعد كدا).

زفاف هاجر أحمد

وكانت هاجر أحمد قد تصدرت محركات البحث والسوشيال ميديا، بعد احتفالها بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، في أحد فنادق القاهرة الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وسط عدد من نجوم الفن وعائلتها.

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشاهد الأولى من حفل زفاف هاجر أحمد، وأحمد الحداد، وظهر العروسان بالفيديو وهما يتبادلان الأحضان والقبل.

وارتدت هاجر أحمد فستان زفاف باللون (الاوف وايت)، بينما ارتدى زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد بدلة سوداء اللون.

وتبين أن فستان هاجر أحمد من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، وتكلف سعر الفستان 14 ألف دولار، أي ما يعادل 219.66 ألف جنية مصري.

View this post on Instagram A post shared by ahmed yassin (@ahmedyassinweddingplanner)

وأحيا حفل زفاف هاجر احمد، الفنان المصري تامر حسني، حيث قدم مجموعة من أغانيه بدأها بأغنيته (حلو المكان)، والتي شارك العروسان الرقص عليها.

ديو أحمد جمال وتامر حسني

كما شارك في إحياء حفل زفاف هاجر احمد، الفنان السوري سامو زين والفنان المصري محمد نور اللذان شاركا تامر حسني الغناء.

كذلك أحيا المطرب المصري أحمد جمال، أولى فقرات الحفل، وأدى أغنية (نشيد العاشقين) التي رقصت عليها هاجر وزوجها رقصة رومانسية.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Gamal (@ahmedgamal)

وشارك تامر حسني ديو مع أحمد جمال، وهو ما نشره الأخير عبر صفحته على (فيسبوك) وهما يؤديان أغنية (يا بنت الإيه) سوياً، وأيضاً أغنية (اختراع).

عقد قران

ويأتي حفل زفاف هاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد بعد أسبوعين من عقد القران بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر وسط حضور محدود للفنانين والمقربين.

اقرأ أيضا: بالمايوه .. دنيا بطمة وشقيقاتها يتجاوزن الخطوط الحمراء بإطلالتهن في حمام السباحة!

وتم ذلك بناء على رغبة هاجر أحمد حيث كانت تستعد ليوم زفافها الذي عٌقد مساء أمس بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وبعد أيام من إعلانها عقد قرانها، نشرت هاجر أحمد عبر صفحتها الشخصية على (انستجرام) صورة تجمعها بزوجها، مرفقةً إياها بتعليق من آية قرانية (مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

View this post on Instagram A post shared by هاجر احمد️️ (@hagerahmed_official)

وأضافت: (تم بحمد الله عقد قرآني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كم تحب وترضى).

من هي هاجر أحمد؟

يشار إلى أن هاجر احمد (27 عاماً)، درست في كلية الآداب قسم علم نفس ولكن حبها للفن والتمثيل دفعها للاتحاق بمعهد الفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل.

تخرجت هاجر في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قدمت العديد من المسرحيات على خشبة المسرح وأشهرها مسرحية (كاسك ياوطن).

اقرأ أيضاً: زواج شيلاء سبت من المطرب فؤاد عبدالواحد يصدم جمهورهما

وشاركت هاجر أحمد بعدها في مسلسل (ألف سلامة) عام 2013، وكانت هذه أول أعمالها الدرامية، وتوالت بعدها المشاركات، حيث مثلت في مسلسل (كيد الحموات) في موسم رمضان الدرامي عام 2014 وتلقى نجاحا كبيرا.

وشاركت هاجر أحمد في العديد من الأعمال التلفزيونية بعدها أبرزها المغني، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومي، وكانت إنطلاقتها الحقيقية من خلال مشاركتها في مسلسلات منها نصيبي وقسمتك٣ وهوجان مع الفنان محمد إمام.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل أحسن أب الذي عرض في موسم رمضان الماضي مع الفنان علي ربيع وسامي مغاوري وخالد عليش.

وتشارك هاجر أحمد في عمل فني جديد بعنوان (زومبي) والذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية التي تميل إلى الرعب، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقي، وعلي ربيع، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.

أما زوج هاجر أحمد، رجل الأعمال أحمد الحداد، فهو صاحب ومدير عامل شركة Voss Exotic ، كما أنه مؤسس ومدير عام لشركة حداد التجارية، ويصف نفسه بالـ (ريادي)، ولديه أكثر من 2000 متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قفزوا إلى الأضعاف بعد خطوبته من الفنانة المصرية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك