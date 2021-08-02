فيديو ريا أبي راشد داخل حمام السباحة يثير الجدل بين متابعيها!

تصدرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، التريند، بعد نشرها فيديو جديد ظهرت خلاله في حوض السباحة بالمايوه، ما أثار الجدل وسط متابعيها.

ريا أبي راشد بالمايوه: (الأجواء هالأيام)

ونشرت ريا أبي راشد مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام)، وهي تسبح بالمايوه، داخل عوامة على شكل بطيخة في حمام السباحة.

وأرفقت ريا أبي راشد الفيديو بتعليق: (الاجواء هالايام).

وحصد الفيديو 66 ألف مشاهدة في أقل من 15 ساعة، وتباينت ردود الأفعال حوله، ما بين من رأى أن ريا أبي راشد أصبحت جريئة، وآخرون رأوا أن طبيعة المكان تتطلب ارتداء المايوه، وأنها لم تظهر جسدها بشكل مبتذل.

ريا أبي راشد عروس من جديد

وكانت ريا أبي راشد قد أثارت الجدل قبل أسابيع بقبلة حميمة مع زوجها احتفالاً بعشر سنوات على ارتباطهما.

ونشرت ريا أبي راشد حينها فيديو عبر (انستجرام) بمناسبة الذكرى العاشرة لزواجها من رجل الأعمال والصحافي الإيطالي فاليريو امارانو، بحضور ابنتهما لولا.

واختارت ريا أبي راشد وفاليريو ولولا شاطئ البحر مكاناً للاحتفال، وارتدت فستاناً أبيض من توقيع علامة “جيني” Genny الإيطالية للملابس الجاهزة، وأعادت مشهد عرسها، حيث سارت كعروس على ممر خشبي، بينما حملت ابنتها ذيل الفستان، لتصل إلى زوجها ويتبادلان قبلة حميمية.

وعلقت ريا أبي راشد على الفيديو قائلة: (شكراً لزوجي مدة عشر سنوات وشريكي مدى الحياة لكونه أفضل إنسان أعرفه. يكره فاليريو الصور بقدر ما يكره الأضواء. لقد فعل هذا من أجلي. وعلى الرغم من أنك لن تقرأ هذا الكلام، لكني أحبك يا حبيبي).

وكتبت في منشور آخر: (إنها الذكرى السنوية العاشرة، لقد وعدت أن ابنتي لولا بأن أكون عروساً مرة أخرى حتى تتمكن من حمل ذيل فستاني).

ريا أبي راشد متهمة بالتطبيع

وفي سياق آخر، كانت ريا أبي راشد قد أثارت موجة غضب بين اللبنانيين في ديسمبر الماضي بعد إجرائها مقابلة مع الفنانة الإسرائيلية جال جادوت.

وحاورت ريا أبي راشد جادوت في مداخلة ببرنامج (سكوب مع رايا) الذي يُعرض على قناة MBC وهو ما أثار استفزاز الكثيرين.

وطالب حينها الناشطون اللبنانيون محاسبة ريا أبي راشد كونها انتهكت القانون اللبناني بمحاورتها شخصية إسرائيلية.

وكتب الإعلامي اللبناني علي مراد عبر (تويتر): (إلى المذيعين والمذيعات اللبنانيين العاملين في قنوات أنظمة التطبيع في #أبوظبي، #دبي و #المنامة أو غيرها: القانون في #لبنان يجرّم محاورتكم وتواصلكم مع صهاينة، حتى لو كان ذلك من ضرورات عملكم ويترتّب على رفضكم فصلكم من وظائفكم. لكي لا تقولوا لم ينبّهنا أحد! #التطبيع_خيانة).

إلى المذيعين والمذيعات اللبنانيين العاملين في قنوات أنظمة التطبيع في #أبوظبي، #دبي و #المنامة أو غيرها: القانون في #لبنان يجرّم محاورتكم وتواصلكم مع صهاينة، حتى لو كان ذلك من ضرورات عملكم ويترتّب على رفضكم فصلكم من وظائفكم. لكي لا تقولوا لم ينبّهنا أحد!#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/b9QXpbrfEU — Ali Mourad (@alihmourad) December 20, 2020

وطالب الإعلامي اللبناني أحمد ياسين بمحاكمة ريا فوراً، وكتب: (قناة MBC 2 السعودية والتي تبث من دبي تستضيف مغنية اسرائيلية وتحاوها مقدمة البرامج اللبنانية ريا ابي راشد! تطبيع علني ومباشر يوجب المحاكمة).

قناة MBC 2 السعودية والتي تبث من دبي تستضيق مغنية اسرائيلية وتحاوها مقدمة البرامج اللبنانية ريا ابي راشد! تطبيع علني ومباشر يوجب المحاكمة. pic.twitter.com/NWmeg9ez08 — أحمد ياسين || Ahmed Yassine (@ahmedyassine30) December 20, 2020

وكتب الناشط علي فواز أيضاً في حينها: ( دعوة واضحة ودقيقة.. يجب معاقبة ريا أبي راشد. استضافة ومحاورة “اسرائيلي” جريمة يجب ان لا تمرّ ببساطة).

دعوة واضحة ودقيقة..

يجب معاقبة ريا أبي راشد.

استضافة ومحاورة "اسرائيلي" جريمة يجب ان لا تمرّ ببساطة!! — علي فواز (@AliFawaz_) December 20, 2020

إيلي صعب سبقها

وسبق أن وضع مصمم الأزياء اللبناني المعروف (إيلي صعب) في هذا الموقف حين ظهرت (جال جادوت) بأحد المهرجانات في أمريكا وهي ترتدي فستانا من تصميمه.

واضطر إيلي صعب حينها إلى حذف الصورة مع التعليق، بعد أن أجج نشرها اعتراضاً من العديد من متابعيه ومعظمهم لبنانيون، والذين يتجاوز عددهم الـ6 ملايين من كافة أنحاء العالم.

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وسبق لـ (غادوت) الخدمة في الجيش الإسرائيلي، واعتبر منع الفيلم انتصاراً للحملة وقتها، إذ سبق أن فشلت في منع عرض فيلم Batman v Superman الذي ظهرت فيه أيضاً.

وسبق أن تفاخرت (غادوت) في لقاءاتها العديدة في الإعلام حول دور Wonder Woman، بتلقيها تدريبات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، أسهمت في تميزها في الدور الذي يتطلب لياقة بدنية ومهارات قتالية عالية.

ريا أبي راشد

يشار إلى أن ريّا أبي راشد مقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

وتقوم ريا منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير (أرابز جوت تالنت) إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس هوليوود، لذلك توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج (سكووب) في عام 2005 والذي تقوم من خلاله بمحاورة نجوم الغرب.

وما ساعد ريا في ذلك، اتقانها لعدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.