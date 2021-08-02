بالمايوه .. دنيا بطمة وشقيقاتها يتجاوزن الخطوط الحمراء بإطلالتهن في حمام السباحة!

تخطت الفنانة المغربية دنيا بطمة، وشقيقتها ابتسام وإيمان جميع الخطوط الحمراء، وظهرن بالمايوه في حمام السباحة.

ابتسام بطمة بالمايوه: (تجاهل النظرات)

وكانت البداية حين نشرت ابتسام بطمة مجموعة صور جمعتها بشقيقتها دنيا وإيمان بطمة في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، الأمر الذي صدم متابعيهما من الجرأة التي وصلا إليها.

وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).

هجوم وانتقادات لاذعة

ولم تنشر دنيا بطمة الصور عبر صفحتها، لكنها لم تسلم من التعليقات عبر صفحة شقيقتها فكتب أحدهم: (الله يعين منى السابر الحين عرفت ليش كانت تجاهد عشان تاخد بنتها من ذي الاشكال عشان البنت لا تمشي ممشى ذي واخواتها).

وكتب آخر: (ايش فيهم العالم استخفوا صار العري شي عادي والفجور).

ووافقه آخر الرأي معقباً: (ياربي شنو المسخرة قلة صور اتصورون بهاللبس المخل وتنشرونه).

دنيا بطمة بالهوت شورت!

وأصبحت دنيا بطمة تبالغ في كشف جسدها في الآونة الأخيرة، وتحرص على إغلاق خاصية التعليقات خوفاً من مهاجمتها.

ومؤخراً نشرت دنيا بطمة صوراً من أحدث إطلالة لها، بدت فيها وهي ترتدي فستاناً أزرق اللون، غطّى القسم العلوي من جسدها، وكشف عن ساقيها، بطريقةٍ وصفها الجمهور بالجريئة.

وظهرت بعدها دنيا بطمة في جلسة تصوير جديدة بهالوت شورت، وتيشرت يكشف بطنها.

وكانت دنيا بطمة، قد أثارت جدلا بصور لها خلال مشاركتها وإحيائها حفل زفاف في مدينة الفنيدق في المغرب.

زيادة وزن دنيا بطمة تغير ملامحها

وعبّر جمهور دنيا بطمة عن دهشتهم من تغير ملامحها بسبب عمليات التجميل، عدا عن السمنة الزائدة التي باتت تعاني منها، فيما اتهمها آخرون بتقليد الفنانة الإماراتية أحلام.

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ونشرت دنيا صوراً خاصة بها من الحفل، ظهرت فيها بمكياج صارخ، وارتدت قفطاناً مغربياً بتصميم غريب وغير تقليدي.

كما نشرت دنيا مقاطع فيديو خلال رقصه وأدائها وصلات طربية وغنائية في الحفل.

دنيا بطمة بفستان قصير غريب

كما أثارت دنيا، بملابسها التي ارتدتها خلال افتتاح محال للعود والبخور والعطور المغربية والشرقية جدلا بين جمهورها .

وظهرت مرتدية فستاناً اسود اللون قصيراً، ومزركشاً بزركشات زرقاء كتلك التي تستخدم في ستائر الصالونات.حسب وصف الجمهور

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ونشرت بطمة صورة مع زوجها المخرج محمد الترك وعلقت عليها: (الحب الحب)، لكنها اغلقت خاصية التعليقات على الصورة .

وتعرّضت بطمة أخيراً لانتقادات كثيرة بسبب وزنها الزائد وصلت حد السخرية والكلام الجارح، هذا إلى جانب اتهامها في قضية (حمزة مون بيبي)، الحساب الذي عمل على فضح عدد من المشاهير ونشر تسريبات تخصّهم.

دنيا بطمة: (لن أغفر ومحكمة الله بيننا)

وقبل أسابيع نشرت النجمة المغربية تصريحاً أعلنت فيه أنها لن تغفر لأحد اساء لها.

وكتبت دنيا عبر حسابها الرسمي في موقع (إنستغرام): (لن أغفر لأحد، يوم العيد ولا يوم عرفة، بل حسبي الله ونِعم الوكيل في كل من ظلمني، وأوجعني، واتّهمني بالباطل وتحدّث عني بالسوء في غيابي ومن أكل حقي ومن ظننتُ به خيراً وكان شراً، ومن استغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً وسبباً في وجعي يوماً، والله لن أسامحهم أبداً. محكمة الله بيننا).

خطوبة ابتسام بطمة

وفي سياق آخر، نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي، صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة، في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة في حينها، أن المداهمة جاءت بسبب (خرق حالة الطوارئ الصحية) المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف لمجلة سلطانة الالكترونية، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.

دنيا تحتفل بخطوبة شقيقتها

ونشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صوراً من احتفالها والعائلة بخطوبة شقيقتها ابتسام على اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو.

كما نشرت ابتسام بطمة على حسابها في انستغرام صوراً من خطوبتها على فؤاد قبيبو .

الجدير ذكره أنّ ابتسام بطمة غادرت يوم السبت 13 مارس 2021، أسوار سجن الأوداية بمدينة مراكش، بعد انقضاء عقوبتها المحددة بالسجن سنة، على خلفية قضية ابتزاز المشاهير المعروفة (حمزة مون بيبي).

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، القاضي بحبسها سنة، ودفع تعويض قدره 40 ألف درهم (نحو 4500 دولار) للمطربة المغربية سعيدة شرف.