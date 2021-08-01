سكان العقبة في الأردن يستيقظون على جريمة مروّعة .. فتاتان تقتلان شقيقهما لهذا السبب!

استيقظ سكان محافظة العقبة في الأردن، صباح اليوم الأحد، على جريمة مروّعة، راح ضحيتها شاب على يد شقيقتيه .

وقالت مديرية الأمن العام، على تويتر، أنّ فتاتين قامتا بطعن شقيقهما في محافظة العقبة إثر خلافات عائلية، ما أدى الى وفاته.

ورد بلاغ لمديرية شرطة العقبة امس بقيام فتاتين بطعن شقيقهن ما أدى الى وفاته في محافظة العقبة اثر خلافات عائلية حيث قامت الفتاتين بتسليم نفسيهما فيما جرى الكشف عن الجثة وتحويلها للطب الشرعي وبوشرت التحقيقات مع الفتاتين المشتبه بهما.#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/WU4kJdioyV — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) August 1, 2021

جريمة العقبة .. المتهمتان تسلمان نفسيهما

وأشارت مديرية الأمن العام إلى أن الفتاتين المتهمتان في الجريمة قامتا بتسليم نفسيهما إلى الجهات الأمنية.

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وأضافت أنّه جرى الكشف عن الجثة وتحويلها للطب الشرعي، وتمّ بدء التحقيقات مع الفتاتين المشتبه بهما.