الأمن الأردني فتح تحقيقاً بوفاة شخص بعد تعرضه للطعن على يد شقيقتيه في العقبة
الأمن الأردني فتح تحقيقاً بوفاة شخص بعد تعرضه للطعن على يد شقيقتيه في العقبة
حياتنا

سكان العقبة في الأردن يستيقظون على جريمة مروّعة .. فتاتان تقتلان شقيقهما لهذا السبب!

كتب وطن
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استيقظ سكان محافظة العقبة في الأردن، صباح اليوم الأحد، على جريمة مروّعة، راح ضحيتها شاب على يد شقيقتيه .

وقالت مديرية الأمن العام، على تويتر، أنّ فتاتين قامتا بطعن شقيقهما في محافظة العقبة إثر خلافات عائلية، ما أدى الى وفاته.

جريمة العقبة .. المتهمتان تسلمان نفسيهما 

وأشارت مديرية الأمن العام إلى أن الفتاتين المتهمتان في الجريمة قامتا بتسليم نفسيهما إلى الجهات الأمنية.

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وأضافت أنّه جرى الكشف عن الجثة وتحويلها للطب الشرعي، وتمّ بدء التحقيقات مع الفتاتين المشتبه بهما.

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