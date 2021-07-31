منتخب مصر يودع منافسات أولمبياد طوكيو بعد خسارته من البرازيل (فيديو)

ودع منتخب مصر لكرة القدم منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، بعد خسارته أمام منافسه منتخب البرازيل بهدف نظيف دون رد.

هدف منتخب البرازيل الوحيد

وسجل منتخب البرازيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال37 عن طريق ماتيوس كونيا بعد عرضية جميلة من زميله ريتشاليسون سددها اللاعب بقوة في شباك منتخب البرازيل.

وشهدت المباراة تألق حارس منتخب مصر محمد الشناوي في حرمان البرازيل من تسجيل هدف أخر في أكثر من محاولة من قبل منتخب البرازيل اتجاه شباك مرمى منتخب المصري.

وافتقر اللقاء هجمات المنتخب المصري باتجاه شباك مرمى منتخب البرازيل، سوى كرة قوية كانت مع نهاية اللقاء في الدقيقة ال87 عن طريق صلاح محسن لكن حارس مرمى منتخب البرازيل تمكن من التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف دون رد.

تشكيلة منتخب مصر

ودخل المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، بتشكيلة أساسية أمام منتخب البرازيل، حيث كان في حراسة المرمى محمد الشناوي.

مصر تودع منافسات كرة القدم من ربع النهائي بعد الخسارة ١/٠ أمام البرازيل في مباراة لم نشهد لحظة واحدة كانت مصر قريبة فيها من التعادل أو حتى تحاول عليه بجدية وهو أمر على ما يبدو لا يضايق شوقي غريب كثيرًا طالما سيتحدث البعض عن النتيجة الضيقة أمام منتخب كالبرازيل pic.twitter.com/Fir3BCZgJV — أحمد عطا – Ahmed Atta (@ahmedatta0) July 31, 2021

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، أسامة جلال، محمود الونش، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، أكرم توفيق، كريم العراقي، عمار الحديدي، أحمد فتوح.

وفي خط هجوم الفريق سيكون الثلاثي جاء كلاً من اللاعبين، أحمد ياسر ريان، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر.

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تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين أمام منتخب مصر، حيث كان في حراسة المرمى سانتوس.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيش، أما في خط الوسط آتى كلاً من: برونو جيمارايش، ماتيوس هنريكي.

بينما في هجوم الفريق جاء كلاً من: كلاودينيو، ريتشارلسون، أنتوني، ماتيوس كونيا.

🚨 كلمة القائد احمد حجازي للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة والخروج من الاولمبياد 🇪🇬 pic.twitter.com/HVpQypfv2D — سهم ★ (@1SMi_) July 31, 2021

وغاب عن المباراة اللاعب البرازيلي دوجلاس بعد حصوله على البطاقة الحمراء التي تعرض لها أمام منتخب كوت ديفوار.

وقد فشل بذلك منتخب مصر في الصعود إلى دور النصف النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو، فيما نجح حامل اللقب السابق منتخب البرازيل في الصعود إلى النصف النهائي برفقة منتخب إسبانيا واليابان.

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