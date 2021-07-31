وفاة انتصار الشراح في لندن بعد انتكاس حالتها الصحية

أعلن ظهر اليوم السبت، عن وفاة الفنانة انتصار الشراح بعد انتكاس حالتها الصحية وتحويلها إلى مستشفى وليستون ب‍لندن حيث ترقد في قسم العناية المركزة هناك.

وفاة انتصار الشراح!

ونعت الاعلامية الكويتية، مي العيدان مواطنتها انتصار الشراح في تغريدة رصدتها (وطن)، عبر حسابها الرسمي على (تويتر): “انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها”.

وقالت: “رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار”.

انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار#انتصار_الشراح pic.twitter.com/lZ0LmWyrOZ — مي العيدان (@mayal3eidan) July 31, 2021

وكانت العيدان، نفت الليلة الماضية، الأنباء التي تحدثت عن وفاة الفنانة انتصار الشراح.

وأكدت مي العيدان أنها هاتفت زوج انتصار الشراح ونفى الشائعة، مضيفة: (انا كلمت زوجها بو سالم و بنتها دلال معاها في لندن اهي بخير لكن بالعناية المركزة تحت الأجهزة، ادعولها بدل ما اطلعون عليها إشاعات وكسر يامرضى).

مرافق أحد الشيوخ سبب الشائعة

وكان الناشط مشعل المطيري، والذي يتابعه أكثر من مليون مغرد عبر (تويتر)، أول من نقل وفاة انتصار الشراح، لكنه عاد وحذف الخبر واعتذر.

وكتب مشعل المطيري: (تنويه، حذفت تغريدة الفنانة انتصار الشراح، والخبر وصلني من مرافق احد الشيوخ بلندن وهو مصدر ثقة).

وتابع: (لكن لما اتصلت عليه بعد التغريدة أأكدعليه قال هذا اللي وصلني وطرش الخبر لي حسيت ضروري أمسح التغريده لحين التأكد، اذا فعلا متوفيه الله يرحمها وإذا لازالت حية الله يعجل شفائها).

تنويه ⭕️

حذفت تغريدة الفنانة #انتصار_الشراح والخبر وصلني من مرافق احد الشيوخ بلندن وهو مصدر ثقة ، لكن لما اتصلت عليه بعد التغريدة ااكد عليه قال هذا اللي وصلني وطرش الخبر لي

حسيت ضروري امسح التغريده لحين التأكد .

اذا فعلا متوفيه الله يرحمها واذا لازالت حيه الله يعجل شفائها#الكويت — مشعل ساري المطيري (@MeshalSari) July 30, 2021

زوج انتصار الشراح يطلب الدعاء لها

وكان مازن التميمي، زوج الفنانة القديرة انتصار الشراح، قد طلب قبل أيام من الجميع الدعاء لزوجته بعد انتكاس حالتها الصحية وتحويلها إلى مستشفى وليستون ب‍لندن.

وفي تصريحات لصحيفة (الأنباء) المحلية قال التميمي إن زوجته انتصار ترقد حاليا بالعناية المركزة وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف: (أم سالم بيد الله وما تحتاج إلا الدعاء من محبيها وجمهورها في جميع الدول الخليجية والعربية، لعل وعسى ان تقوم بالسلامة وترجع للكويت وأهلها بصحة وعافية).

كما شكر زوج انتصار سفارة الكويت في لندن والمكتب الصحي التابع لها على ما بذلوه من جهود في متابعة حالة زوجته الصحية ونقلها من مستشفى (رويال فري) إلى مستشفى (وليستون) بكل يسر.

أحدث ظهور لانتصار الشراح

وفيما يعد أحدث ظهور لها تداول عدد من مستخدمي موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة لانتصار الشراح برفقة ابنتها دلال في الطائرة خلال مغادرتها الكويت إلى بريطانيا، منتصف يوليو الجاري داعين لها بالصحة والشفاء العاجل.

نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه

ترجعين لنا بالسلامة يا أطيب قلب

أسأل الله لكِ الشفاء العاجل

بهذة الأيام المباركة يارب كن معها

لا تنسوها من دعائكم 🌸🍃#إنتصار_الشراح pic.twitter.com/25Sz4BZN2K — ميرو 🎶🎙🎶 (@Meroo46244132) July 14, 2021

أزمة انتصار الشراح الصحية

هذا وتعاني الفنانة انتصار، من تطورات أزمة صحية حادة بعدما خضعت لعملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020.

حيث ساءت حالتها الصحية، ونقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بدولة الكويت.

وزادت الأمور تعقيداً حين رفض مستشفى (مايو كلينك) في أمريكا، قبول طلب بعلاج انتصار الشراح التي تعاني أزمة صحية، وأجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020.

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واعتذر المكتب الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية عن عدم قبول حالة علاج انتصار الشراح في مستشفى مايو كلينك دون ذكر أي أسباب، رغم تزويدهم بكافة التقارير الطبية والتحاليل الخاصة.

وكانت دلال ابنة الفنانة انتصار ، أوضحت في تصريحات أدلت بها إلى صحيفة (الراي) الكويتية، بأن مستشفى (مايو كلينك) الأمريكي، رد على التقارير الصحية الخاصة بانتصار بأن (الحالة الصحية لا تستدعي العلاج في أمريكا).

مبينة أن المستشفى أوصى بـ (استكمال الخطة العلاجية الحالية)، قائلة إن ذلك (دفع المكتب الصحي في أمريكا إلى المحاولة في مستشفيات أمريكية أخرى لاستقبال أم سالم).

واشارت إلى أن (وزارة الصحة الكويتية لم تقصر معهم، وكذلك وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري، الذي قالت إنه وعدهم خيراً، مبينة إنه يتابع الحالة عن كثب والمستجدات أولاً بأول).

من هي انتصار الشراح؟

وانتصار الشراح هي ممثلة كوميدية كويتية الجنسية، ظهرت في بدايتها كمطربة، حيث دخلت عالم الفن من خلال الفرق الغنائية.

وانتقلت الشراح بعدها إلى التمثيل بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلاً، و14 برنامجاً كوميدياً مع شريكها الفنان داود حسين.

وخلال مسيرتها أخرجت عملاً وحيداً، وقدمت 100 عمل فني في التلفزيون والمسرح، ظهرت من خلالها بأدوار وشخصيات متنوعة أبرزت موهبتها ووضعتها بين نجوم الصف لأول على الساحة الكويتية.

لاسيما في الأعمال الكوميدية التي جعلتها سيدة الكوميديا الخليجية الأولى لأكثر من 3 عقود.

وتعرضت الفنانة الكويتية، في وقت سابق، لمضاعفات صحية إثر إجراء عملية جراحية لاستئصال تقرحات في المعدة، وتم نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت.

يذكر أن انتصار كانت تعاني من مشاكل صحية في المعدة والكلى، إضافة إلى أمراض مزمنة هي الضغط والسكر.