روبي ببطن مكشوف تؤدي وصلة رقص جريئة للغاية في حفل بالساحل الشمالي!

من جديد، عادت الفنانة المصرية روبي لإثارة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع فيديو، تظهر فيها وهي ترقص بطريقة جريئة خلال حفل فني بالساحل الشمالي في مصر .

وقدّمت روبي للجمهور وصلات غنائية مختلفة لأشهر أغانيها، صاحبتها بأداء رقص جريء، فيما كانت ترتدي قميصاً أبيضاً كشف بطنها وظهرها، وبنطالاً أسود اللون مفتوح من الجانبين .

حفل روبي في العلمين الجديدة

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنانة روبي قد وضعت شرطا واحدا لحفلها الجديد المرتقب في العلمين الجديدة، والذي يشاركها فيه الفنان محمود العسيلي، وسيكون يوم 6 أغسطس المقبل.

ونص الشرط الذي وضعه المنظمون لحفل روبي هذه المرة في مهرجان العلمين الصيفي ألا يقل سن الحضور بالحفل عن 15 عامًا، ما يعني أنه سيكون للكبار فقط.

ووصلت سعر التذكرة للحضور بالحفل وفقًا لموقع الحجوزات للحفلات، والذي يحمل اسم «marche Tickets»، إلى 500 جنيه لفئة البلاتينيوم وفئة «VIP Standing» بـ 1000 جنيه وفئة «VIP Lounges» بـ 2000 جنيه.

حفل روبي الأول بالساحل الشمالي

وكان حفل روبي الأول بالساحل الشمالي في الصيف الحالي، قد أحدث جدلا كبيرا، حيث كان هناك شروطا وقواعد أعلنت عنها الفنانة عبر خاصية ستوري على حسابها على إنستجرام.

وكان من شروط دخول الحفل: “الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز) لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية يسمح بارتداء التربون لا يسمح باستخدام العنف يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء”.

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وبعد الجدل حينها أوضحت الفنانة عبر حالتها الخاصة بموقع “انستجرام”: “في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط.”

وأضافت:”المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع”.

وأضافت الفنانة روبي في ردها التوضيحي حول شروط حفلها: “لا يمكن منع أي محجبة من الدخول ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني وشكرًا”.

أغنية روبي الجديدة “أمك وأبوك”

وتستعد رُوبي لطرح أحدث أغانيها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، في الـ2 من أغسطس.

وتحمل الأغنية اسم «أمك وأبوك»، وهي كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.

ان شاء الله تسمعو أغنية من أقرب الأغاني اللي عملتها لقلبي مع النجمة الجميلة #روبي 🤍

ان شاء الله تحبوها وتوصلكم طاقتنا 🤍#أمك_و_أبوك 👌🎶 pic.twitter.com/0ULrXdcopd — Hamza (@7amza_Official) July 28, 2021

شائعات تطارد روبي

وفي سياق آخر، انتشرت شائعات مؤخراً حول دخول الفنانة في علاقة عاطفية مع المنتج ومتعهد الحفلات المصري وليد منصور.

جاء ذلك بعد تداول فيديو للثنائي معاً برفقة مجموعة من الأصدقاء داخل أحد المطاعم للاحتفال بنجاح ألبوم رُوبي الذي أطلقته مؤخراً بعد سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية.

ويظهر الفيديو الفنانة وهي تحتضن وليد وترقص إلى جانبه إضافةً إلى تقبيله على الخد بطريقة حميمة.

وهذا الفيديو لم يكن الأول الذي يجمع الفنانة والمنتج وليد منصور، بل سبقها تداول الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي ترصدهما سوياً في أكثر من مكان.

وليد منصور يكشف الحقيقة

وما أن تم تداول الفيديو حتى انتشرت الشائعات عن أنهما متزوجان بعقد عرفي وهو ما دفع المنتج للتصريح لوسائل إعلام محلية بالقول: (لا توجد قصة حب أو ارتباط بيني وبين روبي، واتعامل معها كصديقة واخاف عليها مثل شقيقتي).

الجدير بالذكر أن رُوبي تزوجت في عام 2014 بالمخرج المصري سامح عبد العزيز، ورُزِقت بابنتها الوحيدة طيبة في عام 2015.

ثم تخلّل الزواج عدة انفصالات، ودعوى خُلع رفعتها روبي في عام 2015 بعد أشهر من إنجابها لطفلتها، إلى أن وقع الطلاق رسميًا في 25 فبراير 2017، حيث أعلن الطرفان عن ذلك.

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