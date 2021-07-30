موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم أمام منافسه البرازيل ظهر يوم السبت القادم في مباراة ستشهد القوة والإثارة بين المنتخبين، ضمن منافسات دور الربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021 ، والتي ستجمع الفريقين على أرض ملعب ” استاد سايتاما 2002″.

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل

وستقام المباراة بين منتخب مصر والبرازيل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، مصر.

Adversário definido🇧🇷🇪🇬 No sábado (31), às 7h (horário de Brasília), a #SeleçãoOlímpica encara o Egito na briga pela classificação nos #JogosOlímpicos. Vamos, Brasil! pic.twitter.com/inF6CzWXpu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 28, 2021

وستكون في تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، اليمن، قطر، البحرين، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الثانية مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنواتbeIN SPORTS” ” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات أولمبياد طوكيو 2021.

Depois do vídeo, as fotos. Confira algumas imagens do treinamento da #SeleçãoOlímpica nesta quinta-feira. Sábado vamos com tudo pra cima do Egito, às 7h, em busca de uma vaga nas semifinais dos Jogos de Tóquio! 🏅🇧🇷 📸: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/laqThTXm2j — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 29, 2021

وستبث المباراة بين المنتخبين عبر قناة beIN SPORTS XTRA 2″ ” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11623، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات لقاء منتخب مصر ونظيره البرازيل في منافسات أولمبياد طوكيو 2021، عبر شبكة ” beIN SPORTS” المعلق التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة منتخب مصر

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، بتشكيلة أساسية أمام منتخب البرازيل، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

🔴📸 لقطات من تدريب المنتخب الأولمبي اليوم في مدينة طوكيو التي وصلها استعدادا للقاء البرازيل يوم السبت المقبل في مدينة سايتاما التي تبعد عن طوكيو حوالي 30كم ، ومن المقرر أن يقوم الفريق غدا بزيارة ملعب المباراة قبل آداء تدريبه الختامي … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/mk5wepPTAa — EFA.eg (@EFA) July 29, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، أسامة جلال، محمود الونش، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، أكرم توفيق، كريم العراقي، عمار الحديدي، أحمد فتوح.

وفي خط هجوم الفريق سيكون الثلاثي سيكون كلاً من اللاعبين، أحمد ياسر ريان، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر.

تشكيلة منتخب البرازيل

وسيلعب المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين أمام منتخب مصر، حيث سيكون في حراسة المرمى سانتوس.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيش، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: برونو جيمارايش، ماتيوس هنريكي.

🔴 شوقي غريب بعد التأهل لدور ال8:

تأهلنا بمجهودنا .. ولم ننتظر نتائج الآخرين ….⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/eJDDgeZxY2 — EFA.eg (@EFA) July 28, 2021

بينما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: كلاودينيو، ريتشارلسون، أنتوني، ماتيوس كونيا.

وسيغيب عن المباراة اللاعب البرازيلي دوجلاس بعد حصوله على البطاقة الحمراء التي تعرض لها أمام منتخب كوت ديفوار.

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