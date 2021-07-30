فضيحة بيغاسوس .. السعودية تتجسس على مدير مكتب ميدل إيست آي في تركيا!

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن هاتف رئيس مكتبه في تركيا الصحفي رجب صويلو، قد تعرّض للإختراق ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي مرجحاً ان السعودية تقف وراء ذلك.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن البرنامج كان نشطًا على هاتف صويلو بين فبراير ويوليو 2021 ، وأصابه عبر iMessage الخاص بـالصحفي التركي. ولم تستطع المنظمة تحديد من أمر باختراق الهاتف.

لكن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، وهو اتحاد إعلامي استقصائي، أكّد أن رقم صويلو قد تم إدراجه في قائمة مسربة في عام 2019 وأنه من المحتمل أن تكون السعودية قد اختارت المراسل التركي باعتباره “شخصًا محل اهتمام” ليكون استهدفته شركة بيغاسوس.

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ومن غير الواضح ما إذا كانت المملكة العربية السعودية أمرت بقرصنة بيغاسوس على هاتف صويلو في عام 2021.

مدير مكتب ميدل إيست آي غاضب

وقال صويلو إنه شعر “بانتهاك” فكرة أن أفرادًا من دولة أخرى أو مجموعة NSO يمكنهم الوصول إلى بيانات هاتفه وتعريض سلامة مصادره للخطر.

وقال: “أشعر بالغضب الشديد والغضب الشديد من فكرة أن شخصًا ما جالسًا في المملكة العربية السعودية أو مجموعة NSO يمكنه الوصول إلى مستنداتي ونصوص رسائلي ورسائلي الإلكترونية وصوري الخاصة”.

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وتابع: “يظهر الاختراق أكثر من أي شيء آخر أننا نقوم بعملنا في ميدل إيست آي وسنواصل محاسبة دول المنطقة التي تقوم بشكل روتيني بإسكات أصوات الصحفيين والنشطاء”.

وقال إتيان ماينير ، التقني في مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية: “لقد أكدنا من خلال تحليل هاتف رجب صويلو أنه تعرض للاختراق من قبل برنامج التجسس بيغاسوس عدة مرات بين فبراير 2021 ويوليو 2021. لقد رأينا أول دليل على هجوم ناجح على الهاتف 9 فبراير 2021 ، ثم سبع عمليات اختراق أخرى ناجحة حتى الخامس من يوليو 2021 “.

قال ماينير إن آثار التحليل تشير إلى أن “الجهاز تعرض للاختراق باستخدام استغلال iMessage في اليوم صفر والذي يمكنه تثبيت بيغاسوس بصمت على الجهاز. لقد رأينا نفس سلسلة استغلال iMessage تستخدم لإصابة أهداف بيغاسوس الأخرى. ليس من الممكن تقنيًا تأكيد الإجراءات التي اتخذتها شركة بيغاسوس على الجهاز ، أو عزو هذا الهجوم إلى عميل NSO محدد “.

استهداف وسائل الإعلام التي تغطي مقتل خاشقجي

تم استخدام بيغاسوس، الذي تنتجه مجموعة NSO الإسرائيلية ، من قبل الحكومات ، بما في ذلك المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، للوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات الهاتف الخاصة بالناشطين والصحفيين في جميع أنحاء العالم.

من بين الضحايا البارزين لخرق برنامج بيغاسوس، كاتب العمود في ميدل إيست آي والمساهم في واشنطن بوست جمال خاشقجي ، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018 على يد مسؤولين سعوديين.

كما استُهدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قبل برنامج بيغاسوس، إلى جانب دبلوماسيين مصريين ورولا خلف محررة صحيفة Financial Times ، وفقًا لتقارير صادرة عن مشروع Pegasus.

اشتبه صويلو في البداية أن هاتفه استُهدف عندما صادف تقارير إعلامية عن بيغاسوس وكيف استهدفت السعودية الصحفيين الذين غطوا مقتل خاشقجي.

قال صويلو ، الذي كان يعمل في صحيفة ديلي صباح: “عندما رأيت تقارير بيغاسوس لأول مرة وكيف استُهدف الصحفيون الذين غطوا مقتل خاشقجي ببرنامج بيغاسوس من قبل المملكة العربية السعودية ، فقد أثار ذلك شكوكي ، لا سيما بالنظر إلى كيفية تعطل هاتفي بشكل عشوائي”. في تركيا أثناء تغطية مقتل خاشقجي.

“دفعتني هذه المخاوف إلى الاتصال بمشروع الجريمة المنظمة والفساد ، الذين تمكنوا من الوصول إلى قائمة الأرقام المستهدفة من قبل Pegasus. وأكدوا أنني كنت مدرجًا في قائمة الأرقام التركية التي اختارتها المملكة العربية السعودية للتجسس عليها باستخدام Pegasus في عام 2019. The ثم أحالني المشروع إلى منظمة العفو ، التي أمضت أسبوعًا في تحليل هاتفي وأكدت أن Pegasus قد استهدفت هاتفي “.

ديفيد هيرست: هجوم مباشر على حرية الصحافة

كما أدان ديفيد هيرست، رئيس تحرير موقع Middle East Eye ، الاختراق وقال إنه هجوم مباشر على حرية الصحافة.

وقال هيرست: “إذا خافت المصادر من التحدث بسبب الخوف من أن يتم تسجيل كلماتهم من قبل رؤسائهم أو العملاء الأجانب أو الحكومات ، فإن العلاقة السرية التي تقوم عليها الصحافة تنهار”.

واضاف: “سيعاني الجميع نتيجة لذلك. نحن بحاجة إلى صحفيين وصحفيين مستقلين الآن كما لم يحدث من قبل ، وخاصة في الشرق الأوسط. ستستمر ميدل إيست آي في تقديم الحقيقة غير المريحة وغير المريحة بغض النظر عن عدد المحاولات التي تم بذلها لإيقافنا.”

ورفضت إن إس أو التعليق بعد أن اتصل بها موقع ميدل إيست آي عدة مرات.

وقالت ميركوري ، وهي وكالة علاقات عامة تعاقدت معها إن إس أو للتعامل مع طلبات وسائل الإعلام ، إن إن إس أو لن تعلق على القصص المتعلقة ببيغاسوس.

ورفضت السفارة السعودية في لندن التعليق وقت كتابة هذا التقرير.

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