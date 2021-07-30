تفاصيل الإصابة المفاجئة لمهاجم سيراميكا كليوباترا صالح جمعة

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليو باترا ” فريد رضوان”، أن اللاعب صالح جمعة مهاجم الفريق تعرض لإصابة بشكل مفاجئ بقطع في وتر أكيلس في الجزء الخلفي أسفل الساق.

صالح جمعة والإصابة المفاجئة

وقال الطبيب فريد رضوان، في تصريح له عبر وسائل الإعلام المصرية، أنه سيخضع إلى عملية جراحية لصالح جمعة بعد تأكد إصابته، مضيفًا أن تأهيل اللاعب لصالح جمعة بعد 6 أسابيع من خضوعه للجراحة.

دعواتكم بالشـفاء العاجل لـ صالح جمعة

ربنا يشفيه ويعافيه pic.twitter.com/iGmBUzIbux — Ali Rady (@NsChamp10) July 30, 2021

وأضاف رضوان، أن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 أشهر إلى تسعة أشهر، حسب ما ستحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجي والتأهيل المنتظر وضعه في الساعات القادمة.

وأفادت تقارير مصرية، نجاح العملية الجراحية التي أجرها اللاعب صالح جمعة اليوم الجمعة نقلاً عن الطاقم الطبي داخل المشفى.

صالح جمعة ومسيرته الكروية

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا كليو باترا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقيقة، نجح في صناعة 4 أهداف وتسجيل هدف وحيد، وحصل على 3 إنذارات، كما وشارك جمعة في 6 مباريات أساسية بمعدل 90 دقيقة في الدوري المصري.

🔴 أجرى صالح جمعة، لاعب خط وسط نادي سيراميكا كليوباترا، جراحة وتر اكيليس صباح اليوم، تحت إشراف دكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بالفريق. pic.twitter.com/nUj0un4xgq — موقع كورة أون (@koraoncom) July 30, 2021

وكان جمعة قد شارك مع نادي الأهلي المصري لمدة خمس مواسم منذ عام 2015م حتى رحيله العام الماضي، لينتقل بعدها إلى صفوف فريق إنبي مقابل 7 مليون جنيه مصري.

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بعد إثارته العديد من الأزمات داخل صفوف المارد الأحمر أدت في نهاية المطاف إلى استبعاده من قائمة الفريق وفسخ عقده.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، يليه فريق الأهلي في ثاني جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق بيراميدز برصيد 41 نقطة متساويًا مع الاتحاد السكندري بنفس النقاط.

حزنت بشدة عند سماعي لخبر إصابة صالح جمعة بقطع في وتر أكيلس.. ألف سلامة عليك يا صالح.. شفاك الله وعافاك. إن شاء الله تعمل العمليه وتتعافى وترجع أفضل من الاول. pic.twitter.com/DZ89ZVxisp — Amr Moheb (@moheb_amr) July 29, 2021

وفي سادس الترتيب جاء فريق سموحة بفارق نقطة وحيدة في الدوري المصري برصيد 40 نقطة، فيما جاء في المركز السابع فريق إنبي برصيد 38 نقطة، بينما جاء في المركزين الثامن والتاسع فريق طلائع الجيش ومصر المقاصة برصيد 37 نقطة.

وفي عاشر ترتيب الدوري المصري جاء فريق الجونة المصري برصيد 36 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى أسوان على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

محمود عبد المنعم "كهربا" يزور صالح جمعة للشد من آزره بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس وغيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 8 شهور pic.twitter.com/yisWit2wJJ — Ali Rady (@NsChamp10) July 29, 2021

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 12 نقطة، بفارق بهدف المهاجم أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا في المركز الرابع من الترتيب، متساويًا بذلك مع لاعب المصري البوسعيدي عمر كمال بنفس الرصيد من الأهداف.

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