نادي سيراميكا وتفاصيل إصابة صالح جمعة
نادي سيراميكا وتفاصيل إصابة صالح جمعة
Imageرياضة

تفاصيل الإصابة المفاجئة لمهاجم سيراميكا كليوباترا صالح جمعة

كتب وطن
0

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليو باترا ” فريد رضوان”، أن اللاعب صالح جمعة مهاجم الفريق تعرض لإصابة بشكل مفاجئ بقطع في وتر أكيلس في الجزء الخلفي أسفل الساق.

صالح جمعة والإصابة المفاجئة

وقال الطبيب فريد رضوان، في تصريح له عبر وسائل الإعلام المصرية، أنه سيخضع إلى عملية جراحية لصالح جمعة بعد تأكد إصابته، مضيفًا أن تأهيل اللاعب لصالح جمعة بعد 6 أسابيع من خضوعه للجراحة.

وأضاف رضوان، أن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 أشهر إلى تسعة أشهر، حسب ما ستحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجي والتأهيل المنتظر وضعه في الساعات القادمة.

وأفادت تقارير مصرية،  نجاح العملية الجراحية التي أجرها اللاعب صالح جمعة اليوم الجمعة نقلاً عن الطاقم الطبي داخل المشفى.

صالح جمعة ومسيرته الكروية

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا كليو باترا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقيقة، نجح في صناعة 4 أهداف وتسجيل هدف وحيد، وحصل على 3 إنذارات، كما وشارك جمعة في 6 مباريات أساسية بمعدل 90 دقيقة في الدوري المصري.

وكان جمعة قد شارك مع نادي الأهلي المصري لمدة خمس مواسم منذ عام 2015م حتى رحيله العام الماضي، لينتقل بعدها إلى صفوف فريق إنبي مقابل 7 مليون جنيه مصري.

اقرأ المزيد: موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

بعد إثارته العديد من الأزمات داخل صفوف المارد الأحمر أدت في نهاية المطاف إلى استبعاده من قائمة الفريق وفسخ عقده.

ترتيب الدوري المصري 

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، يليه فريق الأهلي في ثاني جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق بيراميدز برصيد 41 نقطة متساويًا مع الاتحاد السكندري بنفس النقاط.

وفي سادس الترتيب جاء فريق سموحة بفارق نقطة وحيدة في الدوري المصري برصيد 40 نقطة، فيما جاء في المركز السابع فريق إنبي برصيد 38 نقطة، بينما جاء في المركزين الثامن والتاسع فريق طلائع الجيش ومصر المقاصة برصيد 37 نقطة.

وفي عاشر ترتيب الدوري المصري جاء فريق الجونة المصري برصيد 36 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى أسوان على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 12 نقطة، بفارق بهدف المهاجم أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا في المركز الرابع من الترتيب، متساويًا بذلك مع لاعب المصري البوسعيدي عمر كمال بنفس الرصيد من الأهداف.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

رياضة

الدحيل القطري يعلن تعاقده مع فرجاني ساسي

رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يهزم السويد ويتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو (شاهد)

رياضة

منتخب قطر يودع منافسات الكونكاكاف بعد خسارته أمام أمريكا في مباراة مثيرة (فيديو)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More