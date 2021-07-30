لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني منيت بهزيمة قاسية في ثوان معدودة على يد اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشكو
لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني منيت بهزيمة قاسية على يد اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشكو
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السعودية تهاني القحطاني لم تنسحب بشرف فخسرت بذلّ من منافستها الإسرائيلية! (شاهد)

كتب Anas Al Salem
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بعد عدم انسحابها من البطولة، تعرّضت تهاني القحطاني لاعبة المنتخب السعودي للجودو لهزيمة وصفت بالمُذلّة، أمام منافستها الإسرائيلية راز هيرشكو في النزال الذي جمعهما صباح الجمعة ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو2020”.

وهُزمت تهاني القحطاني امام راز هيرشكو بنتيجة (0-11) في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات الدور الـ32 لوزن فوق 78 كغم للسيدات.

من جهتها، قالت اللجنة الأولمبية السعودية في تغريدة على تويتر: “أنهت لاعبة المنتخب السعودي للجودو ‘تهاني القحطاني’ مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية بعد خسارتها في الدور الاقصائي لمسابقة الجودو.”

سخرية من هزيمة تهاني القحطاني واستنكار رفضها الإنسحاب

وتعرّضت اللاعبة السعودية تهاني القحطاني، للسخرية والتنمر من مغردين، وآخرين استنكروا عدم انسحابها قبيل مواجهتها اللاعبة الاسرائيلية، كما فعل لاعب الجودو السوداني محمد عبد الرسول والجزائري فتحي نورين الذيْن انسحبا من المنافسة أمام لاعبين اسرائيليين .

وقال الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة: “تمنينا أن تحذو لاعبة الجودو السعودية (تهاني القحطاني) حذو من سبقها من لاعبين عرب رفضوا مواجهة لاعبين من كيان الاحتلال. خسارتها (11-0) تصفع منطق: “لنواجه ونكسر”، لأنها رياضة بربح وخسارة، مع تأكيد الرفض ولو كان الفوز محسوما. الانسحاب يوجع الغزاة أكثر، لأنه رفض اعتراف بشرعية كيانهم”.

من جهته، علق الكاتب السعودي تركي الشلهوب على خسارة تهاني القحطاني بقول: “لم نخسر المنافسة فقط.. بل خسرنا شرف الانسحاب”.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى المبارك، عبدالله معروف: “تهاني القحطاني .. لم تفز في جولة العزة كما فعل ابن الجزائر وابن السودان.. ولا فازت حتى في جولة “الجودو”…!”.

بينما قال المعارض السعودي غانم الدوسري: “آخر المشاركين.من بعثة السعوديه تهاني القحطاني فقعت وجهها الاسرائلية وبطحتها أرضًا . بعد هالفضيحة اقترح يسكرون وزارة الرياضة” .

وقال حساب “اخبار الخضراء” التونسيّ: “لم تنسحب بشرف فخسرت بذل ….لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني تنهزم بشكل سريع أمام منافستها الإسرائيلية راز هيرشكو ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو”.

حساب “كويتي حر” على تويتر تمنّى لو انسحب القحطاني ولم تنل الهزيمة من اللاعبة الاسرائيلية.

وكان لاعب الجودو السوداني انسحب من مواجهة نظيرة الإسرائيلي توهار بوتبول، في وزن 73، في المبارات التي كانت مقررة، الإثنين.

وأعربت اللجنة الأولمبية الدولية، الثلاثاء، عن “انزعاجها” من انسحاب لاعبين اثنين من منافسات الجودو بأولمبياد طوكيو 2020 لتجنب ملاقاة لاعب إسرائيلي.

لاعب الجودو الجزائري، فتحي نورين انسحب هو ايضا من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة اللاعب الإسرائيلي بوتبول طاهار ضمن منافسات وزن 73 كيلوغراما.

وأكد نورين في تصريحات إعلامية أنه “قرر التضحية بالمشاركة في أكبر حدث رياضي عالمي على التطبيع مع إسرائيل، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية”.

ورأى مناصرون للقضية الفلسطينية أن قرار اللاعب الجزائري “يوجع إسرائيل أكثر بكثير من الفوز على لاعبهم”.

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