رياضيين إسرائيليين وتصرفهم مع أحد أسرة أولمبياد طوكيو
رياضيين إسرائيليين وتصرفهم مع أحد أسرة أولمبياد طوكيو
Videoرياضة

شاهد غضب اليابانيون عقب تصرف رياضيين إسرائيليين مع أحد أسرة أولمبياد طوكيو

كتب وطن
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نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021 ، وهم يقومون بتحطيم أحد الأسرة اليابانية في الفندق الذي يقيمون بداخله من أجل تجربة متانته.

رياضيين الإسرائيليين و أولمبياد طوكيو

وقد نشر لاعب منتخب البيسبول الإسرائيلي “بن فاغنر” مقطع فيديو نشره عبر منصة ” التيك توك”، يختبر فيه مع زملائه متانة أحد الأسرة التي صنعت خصيصًا لشخص واحد لمنع ممارسة العلاقات الحميمة خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

وعلق اللاعب الإسرائيلي ” بن فاغنر” على الفيديو الذي نشره عبر حسابه، قائلاً: ” دعونا نرى كم من الإسرائيليين نحتاج من أجل كسر سرير من الورق المقوى”.

وقف اللاعب الإسرائيلي فاغنر لوحده فم ينكسر السرير، فانضم إليه أحد زملائه في القفزة الثانية، وفي كل مرة كان ينضم إليه لاعب، حتى انكسر السرير عندما قفز عليه تسعة من اللاعبين الرياضيين من فريق البيسبول الإسرائيلي.

اليابانيون والهجوم الواسع

ولقي هذا الفيديو الهجوم الواسع من قبل اليابانيين عبر مواقع التوصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم بتغريده له كتبها عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، قائلاً: ” لقد تم دفع ثمن هذا السرير وجميع الخدمات من الضرائب التي دفعها اليابانيون وليس بالمجان ولا لعبة، وأنا أشعر بالسوء بسبب هذا التصرف”.

وأضاف، ” أريدهم أن يذهبوا إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن”، بينما كتب مغرد أخر، ” بموجب القانون الياباني يمكن أن ينتهي الأمر بالإسرائيليين بالسجن، وهذه اليابان وليست إسرائيل”.

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وأردف، ” هذه قرية أولمبية تشبه الفندق، وإن المادة 261 من قانون العقوبات تجرم الإضرار بالممتلكات، وسوف تكون عرضة للعقوبات اليابانية الجنائية، ويمكن أن يتم السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ين”.

أسرة أولمبياد طوكيو والغرامة

وكتب صحيفة يابانية تدعى “كاوري أريموتو”، ” أخرجو السرير فورا من الغرفة، واطلبوا منهم (الرياضيين) النوم على الأرض لبقية فترة إقامتهم. إذا كنت تريد تغيير السرير، فتأكد من دفع ثمنه. الضيافة للضيوف الكرام وليس لمن يتصرفون وكأنهم مخربون”.

اللجنة الأولمبية الإسرائيلية

وردت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية على تلك الحادثة والتصرف الذي قام به الرياضيين الإسرائيليين، ” قمنا على الفوز بدعوة مدير الفريق للتحدث معه، وفقًا له فقد قام اللاعبون بدعابة صبيانية واعتذروا وأعربوا عن ندمهم على ما قاموا به وستتعامل بجدية مع هذا الأمر”.

بينما قال الاتحاد البيسبول الإسرائيلي، أنه قام بالتحدث مع اللاعبين المعنيين، وأضح لهم الاتحاد بأن هذا السلوك غير مقبول ولا يفي بالمعايير والسلوك الرياضي.

العلاقات الجنسية

وأشارت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية في وقت سابق، أن الأسرة التي قامت اللجنة الأولمبية اليابانية ضعيفة وتحمل وزن شخص واحد عمدًا لتعزيز التباعد الاجتماعي.

وأردفت الصحيفة، ” الأسرة مصنوعة من الكرتون المقوى المعاد تدويره وتهدف إلى تجنب العلاقات الحميمية بين الرياضيين”.

كما ونشرت اللجنة الأولمبية المنظمة عدد من الصور للأدوات المستخدمة في صناعة تلك الأسرة اليابانية المخصصة للاعبين الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، التي افتتحت في ال23 من شهر يوليو/ تموز من الشهر الجاري ستستمر حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل.

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