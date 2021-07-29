سمية الخشاب تثير ضجة في تغريدة عن “أولاد الناس”.. هل قصدت فجر السعيد أم عمر كمال؟!

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب جدلاً واسعاً بتغريدة غامضة لها عبر (تويتر)، حول المال وعلاقتها بالرقي والتحضر.

(الفلوس مابتعملش ولاد ناس)

وجاء في نص تغريدة سمية الخشاب: (الفلوس مبتعملش class ولا بتعمل ولاد ناس).

الفلوس مبتعملش class ولا بتعمل ولاد ناس — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) July 26, 2021

كما ردت سمية الخشاب على سؤال أحد متابعيها الذي كتب (امال بتعمل ايه يا فنانه معلش)، بالقول: (في ناس غلابه يبانوا classy اكتر من مليارديرات).

في ناس غلابه يبانوا classy اكتر من مليارديرات — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) July 26, 2021

ورجح المتابعون أن تكون سمية الخشاب قد تقصد الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أو مواطنها مطرب المهرجانات عمر كمال.

أزمة عمر كمال وسمية الخشاب

أما خلافات الخشاب وعمر كمال فقد بدأت بسبب كليب أغنيتهما (أوعدك) والذي طرح منذ فترة وحقق مشاهدات عالية عبر اليوتيوب.

وأعلن عمر كمال بعدها عن نشوب خلاف بينه وبين الخشاب، لكنه لم يوضح السبب كاملاً، وقال في تصريحات صحفية: (سمية الخشاب فنانة كبيرة وسعيد بالتعاون معها من خلال أغنية أوعدك، ولكن زعلان منها لأنها أخلت بإتفاق التعاون معها من خلال أغنية أوعدك).

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وتابع: (الأغنية حققت نجاحاً كبيراً فى مصر ووصل عدد المشاهدات إلى 10 مليون ، ولكن كان من الممكن أن تحقق الاغنية أرقام مشاهدات تصل إلى 30 أو 40، في حال اتمام اتفاقها معي).

وكشف كمال عن سبب تراجع المشاهدات بالقول: (كان من المفروض أن يتم تصوير الكليب والذي اكتشفت أنه لقطات التحضير، وعندما تم نشره وأصبح (تريند) عرضت عليها أن نقوم بتصوير الكليب، ولكنها اعتذرت لذهابها إلى دبي، فعرضت عليها تصويره هناك).

وتابع: (للأسف لم يحدث هذا أيضا ورفضت سمية، وقامت بنشر كليب التحضير للأغنية، واعتقدت الجماهير أنه الكليب، فظهر أمام الجمهور أننا أنتجنا شيئا رديئا في التصوير، وبالطبع أضر ذلك بالأغنية).

سمية الخشاب وفجر السعيد

أما الإعلامية الكويتية فجر السعيد، فقد كشفت قبل أيام أنها قامت بحظر حساب الخشاب عبر (سناب شات)، وذلك بسبب المحتوى الذي تقدمه الأخيرة.

وقالت فجر السعيد بمنشور عبر حسابها على (فيسبوك): (الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة سمية الخشاب في snapshat وبديت أتابعها من باب الفضول وكونها نجمة مهمة قلت أتعرف على الجوانب المختلفة في شخصيتها بعيدًا عن التمثيل).

وتابعت الإعلامية الكويتية: (اكتشفت بأن هناك misunderstanding قوي عندها عن فكرة السناب أتصور أنها تعتقد السناب هو مراية كل شوية تبص على نفسها فيها أنا حلوة.. شعري حلو.. بعرف أعمل بوز البطه ولا لأ).

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ووجهت فجر السعيد كلامها لسمية قائلة: (لا يا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط السناب شات برنامج #social_lif يستعرض فيه المشتركين يومياتهم ليكون هناك تواصل اجتماعي ياسميّه حتى الفاشنستات مبيعملوش اللي إنتي بتعمليه… ليه بس كده.. مين اللي فهمك السناب غلط).

فجر السعيد: بلوك لسمية الخشاب

وعقبت: (الفاشنستات اللي رزقهم على السناب مبيعملوش اللي انتي بتعمليه وبينوعوا… يوم يتصوروا ويوم يعرضوا ملابس ويوم يعلموا الناس ازاي تحط مكياج ويوم ياخذوا الناس معاهم جولة في المطاعم ومنيو الأكل وأيام كثيرة بيتكلموا.. مثلاً يتخانقوا مع بعضهم أو يلقحوا على بعض بالكلام وكله في إطار التنويع و(social_lif..

وسخرت فجر السعيد من الفنانة المصرية متابعة:(مو معقوله حبيبتي كل السنابات نشوف سمية وعيون سمية وحواجب سمية وهم بيرقصوا ورقبة سمية وهيا بتتكسر من الطرب وجمال ودلع سمية أسبوع اتابعك ماشفت إلا عيون سمية وشفايف سميه وشعر سمية.. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم صعبة.. بلوك).

سمية الخشاب بروب أبيض

وفي سياق آخر، أثارت سمية الخشاب جدلاً جديداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورها الجديدة التي ظهرت فيها مُرتدية روباً أبيضاً ومستلقية على سرير.

وبيّنت الخشاب أنها التقطت الصور في فندق بلازا فرزاتشي في دبي بدولة الإمارات، وعلّقت عليها: (الجمال الحقيقي هو أن يكون المرء صادقًا مع نفسه).

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كما أثارت سمية الخشاب جدلاً واسعاً باقتحامها أغاني المهرجانات، وإطلالتها الجريئة للترويج لأغنيتها الجديدة حينها.

ونشرت سمية الخشاب صورة تجمعها بمطرب المهرجانات عمر كمال، وظهرت خلالها بفستان أسود قصير، بجانب سيارة فارهة، وعلقت عليها: (أوعدك).

وانتقد المتابعون جرأة سمية الخشاب، وذكروها بفارق السن بينها وبين عمر كمال، والذي يصل إلى نحو 30 عاماً.

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