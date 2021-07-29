حفل روبي للكبار فقط يثير الجدل وبرومو “أمك وأبوك” يشعل المواقع (فيديو)

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنانة روبي قد وضعت شرطا واحدا لحفلها الجديد المرتقب في العلمين الجديدة، والذي يشاركها فيه الفنان محمود العسيلي، وسيكون يوم 6 أغسطس المقبل.

ونص الشرط الذي وضعه المنظمون لحفل روبي هذه المرة في مهرجان العلمين الصيفي ألا يقل سن الحضور بالحفل عن 15 عامًا، ما يعني أنه سيكون للكبار فقط.

سعر تذكرة حفل روبي

ووصلت سعر التذكرة للحضور بالحفل وفقًا لموقع الحجوزات للحفلات، والذي يحمل اسم «marche Tickets»، إلى 500 جنيه لفئة البلاتينيوم وفئة «VIP Standing» بـ 1000 جنيه وفئة «VIP Lounges» بـ 2000 جنيه.

حفل روبي بالساحل الشمالي

وكان حفل روبى الأول بالساحل الشمالى فى الصيف الحالى، قد أحدث جدلا كبيرا، حيث كان هناك شروطا وقواعد أعلنت عنها الفنانة روبى عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام.

حوار الغنا بالنسبة ل #روبى شكله هيطول حبتين معاها https://t.co/D9bSiT0VKQ — ☆《badman》☆ (@badmangalaxy) July 27, 2021

وكان من شروط دخول الحفل: “الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز) لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية يسمح بارتداء التربون لا يسمح باستخدام العنف يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء”.

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وبعد الجدل حينها أوضحت روبي عبر حالتها الخاصة بموقع “انستجرام”،: “في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط.”

وأضافت:”المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع”.

وأضافت الفنانة روبي في ردها التوضيحي حول شروط حفلها: “لا يمكن منع أي محجبة من الدخول ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني وشكرًا”.

أغنية روبي الجديدة “أمك وأبوك”

وتستعد روبي لطرح أحدث أغانيها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، في الـ2 من أغسطس.

وتحمل الأغنية اسم «أمك وأبوك»، وهي كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.

وكتب محمد حمزة عبر صفحته بتويتر عن الأغنية:”ان شاء الله تسمعو أغنية من أقرب الأغاني اللي عملتها لقلبي مع النجمة الجميلة روبي، ان شاء الله تحبوها وتوصلكم طاقتنا قلب أبيض”

ان شاء الله تسمعو أغنية من أقرب الأغاني اللي عملتها لقلبي مع النجمة الجميلة #روبي 🤍

ان شاء الله تحبوها وتوصلكم طاقتنا 🤍#أمك_و_أبوك 👌🎶 pic.twitter.com/0ULrXdcopd — Hamza (@7amza_Official) July 28, 2021

روبي وجلسة تصوير جديدة

ومؤخراً، استعرضت الفنانة أنوثتها بجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).

وظهرت الفنانة بالصور التي نشرتها وهي ترتدي فستاناً أسود من قماش الستان، بصيحة الكتف والكتف، وانتعلت حذاء مفتوح باللون الأبيض.

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واستكلمت الفنانة إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، والقليل من الاكسسوارات حيث ارتدت خاتم وإسورة وقرطين فقط.

روبي تعيد رقصتها الشهيرة

وجاءت جلسة تصوير روبي بالفستان القصير بعد أيام على تصدرها قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد تداول رقصتها على المسرح في الحفل الغنائي الذي أحيته في مصر حينها.

وظهرت الفنانة بالفيديو المتداول وهي تؤدي رقصتها الشهيرة من أغنية (ليه بداري كده) التي أدتها قبل 17 عاماً وحققت إنطلاقتها الكبيرة، ولكن على أنغام أغنيتها الجديدة (قلبي بلاستيك).

وارتدت الفنانة خلال الحفل فستانا باللون الزهري، بكتف واحد وفتحة واسعة عن الجنب، ونسقت معه حذاء بكعب عال من اللون نفسه، وأدت عددا من أغاني ألبومها الجديد (حتة تانية) الذي تم طرح أغانيه مع بداية عطلة الصيف بطريقة منفردة.

وفي سياق آخر، انتشرت شائعات مؤخراً حول دخول الفنانة في علاقة عاطفية مع المنتج ومتعهد الحفلات المصري وليد منصور.

وذلك بعد تداول فيديو للثنائي معاً برفقة مجموعة من الأصدقاء داخل أحد المطاعم للاحتفال بنجاح ألبوم رُوبي الذي أطلقته مؤخراً بعد سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية.

ويظهر الفيديو الفنانة وهي تحتضن وليد وترقص إلى جانبه إضافةً إلى تقبيله على الخد بطريقة حميمة.

وهذا الفيديو لم يكن الأول الذي يجمع الفنانة والمنتج وليد منصور، بل سبقها تداول الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي ترصدهما سوياً في أكثر من مكان.

وليد منصور يكشف الحقيقة

وما أن تم تداول الفيديو حتى انتشرت الشائعات عن أنهما متزوجان بعقد عرفي وهو ما دفع المنتج للتصريح لوسائل إعلام محلية بالقول: (لا توجد قصة حب أو ارتباط بيني وبين روبي، واتعامل معها كصديقة واخاف عليها مثل شقيقتي).

الجدير بالذكر أن رُوبي تزوجت في عام 2014 بالمخرج المصري سامح عبد العزيز، ورُزِقت بابنتها الوحيدة طيبة في عام 2015.

ثم تخلّل الزواج عدة انفصالات، ودعوى خُلع رفعتها روبي في عام 2015 بعد أشهر من إنجابها لطفلتها، إلى أن وقع الطلاق رسميًا في 25 فبراير 2017، حيث أعلن الطرفان عن ذلك.

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