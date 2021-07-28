مباراة فريق الأهلي وأسوان في الدوري المصري
مباراة فريق الأهلي وأسوان في الدوري المصري
Imageرياضة

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يلتقي فريق الأهلي المصري أمام نظيره أسوان مساء يوم الخميس في المباراة المؤجلة من دور ال 17 من منافسات الدوري المصري، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد أسوان”.

موعد مباراة الأهلي وأسوان

وستقام مباراة الأهلي وأسوان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة  

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة فريق الأهلي ومنافسه أسوان عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” المصرية، المعلق الرياضي بلال علام، مدحت شلبي.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني أمام أسوان في المباراة المؤجلة في منافسات الدوري المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى علي لطفي.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني، أما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة، عمرو السولية، حمدي فتحي.

بينما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، محمد شريف.

ويغيب عن تشكيلة الأهلي الحارس محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، وأحمد رمضان، وصلاح محسن بسبب المشاركة في أولمبياد طوكيو، كما سيغيب وليد سليمان للإصابة.

تشكيلة فريق أسوان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفني لفريق أسوان أحمد مصطفى بيبو في مواجهة صعبة أمام فريق الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى عمر رضوان.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: عمرو الحلواني، محمود شبانة، محمد إل عشري، بينما سيلعب في وسط تشكيلة الفريق عمر الداحي، هيثم مصطفى، محمد أسامة، أشرف مجدي.

أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: أحمد عبد الظاهر، عمرو رضا، صلاح الدين يحيى.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي في وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بفارق كبير عن المتربع عن الصدارة فريق الزمالك برصيد 61 نقطة.

على عكس منافسه فريق أسوان الذي جاء في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة خلال منافسات الدوري المصري.

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