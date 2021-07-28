مصطفى قنديل.. من هو الشاب المصري الذي أشاد به محمد بن راشد وقصة المليار ونصف دولار؟

أشاد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، بشاب مصري يدعى مصطفى قنديل يبلغ من العمر 28 عاما، لتفوق شركته التي أسسها بدبي ما جعله محط أنظار الجميع.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) قال محمد بن راشد:”مصطفى قنديل، شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار تم أدرجها اليوم عبر بورصة ناسداك، شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول”.

مصطفى قنديل ..شاب عربي عمره ٢٨ عام ..استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار تم ادراجها اليوم عبر بورصة ناسداك ..شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول .. مبروك يا مصطفى .. وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 28, 2021

ليختتم “ابن راشد: تغريدته بتهنئة الشاب المصري قائلا: “مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية.”

من هو مصطفى قنديل؟

ومصطفي قنديل هو شريك مؤسس في شركة سويفل “Swvl” منذ مارس عام 2017.

وهو عضو المجلس الاستشاري في “غرفة دبي للاقتصاد الرقمي” منذ 30 يونيو 2021.

عمل كمسؤول عن افتتاح “شركة كريم” في أسواق جديدة بين عامي 2016 و2017.

وتولى منصب مدير العمليات في شركة “Rocket Internet SE” بين عامي 2015 و2016، ومدير تطوير المشاريع العالمية في الشركة ذاتها خلال عام 2014.

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ونائب الرئيس في “مؤسسة إيلاف” بين عامي 2013 و2014، ومساعد تدريس في “الجامعة الأميركية بالقاهرة” خلال عام 2014.

كما كان متدرباً في شركة “شلمبرجير” خلال عام 2012، وشغل منصب قائد فريق جمع التبرعات في “جمعية رسالة للأعمال الخيرية” بين 2010 و2011.

صُنف ضمن قائمة فوربس للشباب العربي الأكثر تأثيراً عام 2018.

حاصل على بكالوريوس في هندسة الطاقة والبترول عام 2014 من “الجامعة الأميركية بالقاهرة”.

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