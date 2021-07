مستشار ابن زايد يستشهد بهذا الفيديو من المغرب لتبرير عار التطبيع الإماراتي مع إسرائيل

أثار الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، جدلا واسعا بين متابعيه بعد نشره فيديو يظهر احتفاء كبيرا بالسياح الإسرائيليين في المغرب.

عبدالخالق عبدالله نشر المقطع الذي يوثق الاحتفاء الواسع بالسياح الإسرائيليين في المغرب، وعلق عليه بالقول:”استقبال باذخ للسياح الاسرائيليين في المغرب، والذي أشرف على ترتيب الاستقبال الحزب الحاكم الذي ينتمي لجماعة الإخوان”

تعليق مستشار ابن زايد تسبب بموجة جدل بين متابعيه، ورد عليه أحدهم بقوله:”وكانك تقول ليس الأمارات فقط بل المغرب ايضاً”

وأحرجه آخر بنشر صورة لاستقبال الإسرائيليين في الإمارات وكتب:”وهذا استقبال الحزب الحاكم في الإمارات”

فيما سخر منه ماهر أبوحجاج:”طب مفيش انقلاب قريب عليهم يابروف عقابا لهم علي استقبالهم للصهاينة بحفاوه؟”

وقال أحد النشطاء ردا على مستشار ابن زايد:”لا أعرف أين هو الحزب الحاكم في الفيديو، الاستقبال كان من طرف يهود مغاربة قاطنين بمراكش.”

وتابع:”والأخت بالازرق هي مهاجرة في سويسرا ولها جمعية هناك للسلام والتعايش بين قوسين ولاتخفي زيارتها للأراضي المحتلة واخيرا أين هو البدخ في الموضوع فرقة موسيقية ممكن اي واحد يجيبها ب ٥٠ دولار”

ويشار إلى أنه في منتصف يوليو الجاري، افتتحت الإمارات رسميا وبعد أقل من عام على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، سفارتها في تل أبيب في مبنى البورصة الجديد.

Excited to start the morning with the historic event of the opening of the United Arab Emirates embassy in Israel.

We are a nation of peace and those who are interested in peace with us will be welcomed with open arms. pic.twitter.com/2akAGVxLSt

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 14, 2021