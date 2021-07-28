أحلام تثير الجدل بفستان غريب في أحدث جلسة تصوير (شاهد)

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من أجل أغنية (تسولف عبرتي).

(تسولف عبرتي)

وظهرت أحلام بفستان غريب بلون أخضر أشبه بالقفطان المغربي، بنقوشات ذهبية لامعة، وارتدت قفازات ذهبية غريبة في يدها، واعتمدت تسريحة الشعر المسدول والمكياج الترابي.

وأرفقت أحلام الصور التي ظهرت خلالها وهي تمسك آلة الكمان الموسيقية بتعليق كتبت فيه معلومات عن أغنيتها الجديدة، وقالت: (تسولف عبرتي، كلمات : عبدالله ابوراس، ألحان : ناصر الصالح، توزيع : خالد عز، مكس : جاسم محمد).

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أحلام تتغزل بنانسي عجرم: لا تشبهي أحدا

وقبل أيام، حرصت احلام، على تهنئة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية المصورة بعنوان (سلامات)، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب).

وأعادت احلام نشر تغريدة نانسي عجرم التي نشرت خلالها مقطعاً من الأغنية عبر حساباتهما على (تويتر)، وعلقت: (كل مالك عم بتزهري وبتنوري ساحتك الخضرا نعم لا تشبهي احداً غير نانسي عجرم، بحبك).

كل مالك عم بتزهري وبتنوري ساحتك الخضرا نعم لا تشبهي احداً غير #نانسي_عجرم ♥️بحبك https://t.co/b0PBGWGcrB — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 23, 2021

وردت نانسي عجرم على احلام في البداية باسم الأغنية (سلامات)، مرفقاً بوجه ضاحك يُخرج لسانه في إشارة للإغاظة، وإيموجي قلب.

S•A•L•A•M•A•T 😜❤ — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 23, 2021

ثم ردت نانسي مرة أخرى بالقول للفنانة الإماراتية: (بحبك كتير كتير كتير).

بحبك كتير كتير كتير❤ — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 23, 2021

كما باركت احلام لنوال الزغبي بمناسبة طرح (ارقص)، وأعادت نشر تغريدة الفنانة اللبنانية وعلقت: (مبروك الكليب الجديد نوال الزغبي ارقص).

لتعيد نوال نشر ما كتبته أحلام معلقة: (شكرا يا ملكة).

مبروك الكليب الجديد #نوال_الزغبي_ارقص https://t.co/dmKEX7ciqp — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 23, 2021

شكرا يا ملكة 🙏❤️❤️❤️#نوال_الزغبي_ارقص https://t.co/8cWOlv8lRl — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 23, 2021

طلاق الفنانة أحلام ومبارك الهاجري

وفي سياق آخر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع بأنباء عن طلاق احلام الشامسي من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، دون سابق إنذار.

وتصدر هاشتاج (طلاق الفنانة أحلام)، الترند الأول عبر (تويتر) وسط حالة من الجدل حول أسباب إطلاقه وحقيقة ما يتداول فيه.

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ورداً على ذلك، نفى مبارك الهاجري هذه الأنباء بطريقة غير مباشرة حين نشر صورة وهو يحتضن زوجته أحلام عبر حسابه الرسمي على (تويتر).

يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي pic.twitter.com/bYiPBo8y8t — مبارك الهاجري (@Mubarakalhajri7) July 11, 2021

وأرفق الهاجري الصورة بتعليق قال فيه: (يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي).

من جهتها، تجاهلت احلام شائعة طلاقها من مبارك الهاجري بسبب خلافات بينهما، واستمرت بنشاطها في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتطرق للأمر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

أحلام لزوجها: (كل عام وانت الروح)

لكن احلام كانت منذ أيام قد شاركت صورة جديدة لها برفقة زوجها مبارك الهاجري بمناسبة عيد زواجهما الذي صادف تاريخ 18 من شهر حزيران الماضي.

وارفقت احلام الصورة التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام) بتعليق جاء فيه: (كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك احمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦).

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كما انتشر حينها فيديو من كواليس جلسة تصوير جمعت أحلام وزوجها الذي توجه لها بالشكر على جلسة التصوير ومن بعدها بادر بتقبيلها على رأسها تقديراً لها وسط خجل الفنانة.

رسالة أحلام بعد بكاء محمد عبده

وفي سياق آخر، وجهت أحلام، رسالة للفنان السعودي محمد عبده بعد بكائه على المسرح أثناء غنائه بحفله الأخير في السعودية.

ونشرت أحلام عبر حسابها على (تويتر)، مقطعاً لمحمد عبده من حفله أثناء بكائه، وعلقت: (بسم الله عليك يا أبو نورة.. نزلت دموعي يا عمري أنت.. جعلك ما تبكي من شر.. أحبك.. كسرت قلوبنا كلنا).

بسم الله عليك يا بونوره نزلت دموووووعي ياااااااااعمري انت جعلك ما تبكي من شرررررر احبببببببك 😭كسرت قلوبنا كلنا pic.twitter.com/pFxJ4v3rST — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 9, 2021

كما فاجأ أحلام جمهورها مؤخراً بنحافتها المفرطة، حين نشرت صور وفيديو لها على حسابها الخاص على (انستجرام) ظهرت بها بشكل مختلف تماماً بعد خسارتها الكثير من الوزن.

https://www.instagram.com/p/CQ4JK-uj7tW/

مبارك الهاجري والقبلات العلنية

الجدير بالذكر أن مبارك الهاجري علق لأول مرة وفي ظهور نادر له، على علاقته بزوجته أحلام الشامسي، وكشف جوانب من حياتها الخاصة.

وعبر برنامج (جاني كلام) على اليوتيوب، تحدث الهاجري عن عدة ذكريات من ضمنها لقاؤه الأول باحلام، كما علق على انتقاد البعض له بسبب القبلات العلنية التي يتبادلها هو واحلام أمام الجمهور.

وتعليقًا على فيديوهات القبلات بينه وبين زوجته والتي أثارت الجدل مؤخراً، قال الهاجري: (هذه فنانة وهذه زوجتي وحياتنا بهذا الشكل أنا أحبها على راسي وهي تحبني على راسها، هي شخصية عامة وهذه حياتنا ).

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وتابع (أسلم عليها هذه حبة عالراس وفي ثقة بيننا، وإذا أنا ما دلعتها مين أدلع).

كما كشف مبارك الهاجري تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بأحلام في السفارة الإماراتية ببيروت عام 2000 ضمن احتفالية ثقافية.

وتابع الهاجري أن احلام هي أول فنانة تلقى القبول في كل بيت خليجي، وكان يحبها ويحب أغنيتها (تدري ليش أزعل عليك) بشكل خاص.

وعندما التقاها كان سعيداً للغاية بهذا اللقاء ودعاها للجلوس معه، وقال لها منذ لقائهما الأول: (تدري أن الله خلقك لي).