كلوب يزف خبر سارا لجماهير نادي ليفربول

زف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي “يورغن كلوب” 54 عامًا، الأنباء السارة إلى جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بشأن عودة الصخرة الدفاعية لفريق ” الريدز” فيرجيل فان دايك إلى صفوف التشكيلة الأساسية من جديد بعد تعافيه من الإصابة الذي غيبته عن الملاعب لأشهر طويلة.

ليفربول والموسم السيئ

وتعرض المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، إلى إصابة قوية في رباطه الصليبي في النصف الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، مما اضطر اللاعب إلى خوض عملية جراحية غيبته عن الظهور مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم الشتوي.

🚨🚨عاجل وأخيراً وبعد طول انتظار : يورغن كلوب يعلن عودة فيرجيل فان دايك للعب حيث سيشارك في مواجهة ليفربول الوديه يوم الخميس امام هيرتا برلين 😍 pic.twitter.com/Y2ZTjtPItF — E P L W O R L D (@EPLworld) July 26, 2021

وشهد دفاع فريق ليفربول إلى هزة غير مسبوقة في غياب قلب الدفاع الهولندي فان دايك، ووصل الحد لتحول الخط الخلفي إلى بقعة ضعيفة للخصوم على الصعيد المحلي والقاري.

بعد وصول الفريق إلى قمة التتويج التاريخي بأول لقب على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا “UEFA Champions League” منذ نحو ثلاثة عقود.

كلوب وموعد العودة

وقال مدرب فريق ليفربول كلوب بشأن حالة الهولندي فيرجيل فان دايك وشريكه جو غوميز وموعد عودتهما.

قائلاً: ” أتمنى رؤية الثنائي في مباراة هيرتا برلين، لكني لست متأكدًا من هذا الأمر، وبالنسبة لفيرجيل يبدو لي أنه من خلال التدريبات أنه في حالة جيدة للغاية ولهذا قد نضمه لقائمة المباراة المقبلة”.

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وأردف كلوب، ” سأجري محادثات مع الهولندي فان دايك، قبل الاستقرار على قرار الدفع به ولو لمدة 20 دقيقة”.

معتبرًا ذلك أنه جزء من إعادة تأهيل للاعب”، على عكس الإنجليزي غوميز الذي سيلتحق مع فيرجيل في تنفيذ برنامج إعادة التأهيل، من أجل الوصول إلى قمة اللياق البدنية والفنية مع بداية الموسم الجديد.

🚨 عاجل: يورغن كلوب يؤكد على أن فيرجيل فان دايك قد يشارك لأول مرة يوم الخميس في مباراة ودية ضد هيرتا برلين بعد غياب منذ أكتوبر الماضي. pic.twitter.com/QnnYvhSiQN — Amr (@Amr21DS) July 26, 2021

خيارات كلوب

وأجبر كلوب خلال الموسم المنصرم على ضم مدافعين طوارئ وهما كاباك وبنجامين ديفيز، للخروج من النقص العددي في خط دفاع الفريق بعد انتهاء موسم اللاعب الكاميروني جويل ماتيب مع الريدز بعد فترة قصيرة من إصابة فيرجيل وغوميز.

واستمرت المعاناة لفريق ليفربول الإنجليزي خلال الموسم في ظل الإصابات والغيابات، وتأثير ذلك على مستواه وأدائه، لينجح في الوصول إلى المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يورغن كلوب: "مشاركة فان دايك منطقية اذا نظرنا للمباريات الودية كجزء من عملية إعادة التأهيل". pic.twitter.com/2RgX9xy8RF — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) July 26, 2021

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي “البريميرليج” في الرابع عشر من شهر أغسطس/ آب الشهر المقبل.

وسيواجه فريق الريدز نظيره نوريتش سيتي العائد إلى دوري الدرجة الممتازة بعد هبوطه الموسم قبل الماضي.

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