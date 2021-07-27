كريم بامبو: لم أقصد الإساءة وأعتذر إلى جماهير الأهلي المصري

اعتذر نجم فريق البنك الأهلي كريم بامبو 28 عامًا، إلى جماهير وعشاق فريق الأهلي المصري بسبب طريقة احتفاله بالهدف الذي سدده اللاعب في شباك مرمى المارد الأحمر.

في المباراة المؤجلة من دور ال25 من منافسات الدوري المصري والتي انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

كريم بامبو والاعتذار

وقال اللاعب كريم بامبو في تصريح صحفي له عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورت” المصرية، قائلاً: ” احترم نادي الأهلي الذي نشأت وتربيت بداخله، ولعبت مع العديد من الأندية من أبرزها الأهلي والزمالك والإسماعيلي ولم أفتعل أي من المشاكل ولم أدخل في صرعات مع الجماهير”.

وأردف بامبو، ” لا أفكر في مضايقة جمهور الأهلي وأعتذر لو تسببت في ضيق لأي شخص من الجماهير”، مضيفًا: ” لم أسجل إلا أربعة أهداف وقال لي زملائي متى ستسجل، وعندما سجلت أشرت إلى زملائي في الفريق بيدي للاحتفال، وقصدت من ذلك أن الهدف توفيق من عند الله”.

وأضاف باميو، ” لم أركض حول الملعب أو أضايق أس شخص من جماهير الأهلي، ولم أحتفل أمام جماهير أي منافس أبدًا”.

بيراميدز والبنك الأهلي

وقد تعادل فريق بيراميدز أمام منافسه البنك الأهلي بهدف لمثله، التي جمعت كلا الفريقين على استاد الدفاع الجوي مساء يوم الإثنين الماضي ضمن المباراة المؤجلة من دور ال23 من الدوري المصري الممتاز.

كريم بامبو يعتذر لجمهور الأهلي

متحدثاً عن هدفه في مرمى الأهلي: هذا توفيق من عند الله، pic.twitter.com/8BgCiI1yu3 — 🦅أخبار الأهلى🦅 (@ALAHLYNEYWS) July 27, 2021

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كريم بامبو وهدف التعادل

وسجل أولى أهداف اللقاء اللاعب عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز في الدقيقة الثانية من الوقت البديل عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى البنك الأهلي.

إلا أن الرد جاء سريعًا بالتعادل عن طريق كريم بامبو للبنك في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل عبر ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وشهدت ركلة الجزاء البنك الأهلي الذي سددها اللاعب كريم بامبو تألق حارس بيراميدز شريف إكرامي في التصدي لتلك الركلة، إلا أن الحكم أعاد تنفيذها بسبب خروج الحارس قبل تسديد الركلة، لينجح اللاعب في تسجيلها داخل شباك مرمى بيراميدز.

ويحتل فريق بيراميدز في رابع ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة متساويًا بذلك مع الاتحاد السكندري بنفس النقاط، بينما يحتل فريق البنك الأهلي في المركز الخامس عشر من جدول الترتيب برصيد 27 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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