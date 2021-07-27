صافيناز تثير الجدل بشأن ارتباطها بالممثل رامي دياب بعد فيديو حمام السباحة الذي جمعهما!

أثارت الراقصة الارمنية المقيمة في مصر، صافيناز جدلاً بين متابعيها بعدما نشرت فيديو لها وهي تضع خاتم الخطوبة وترتدي فستاناً أبيض.

(هنقول مبروك)

ونشرت صافيناز فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت خلاله بفستان أبيض، وتجلس على حافة حمام السباحة، ويخرج شاب فجأة ويضع خاتماً في يدها.

ومازاد الشك أن صافيناز أرفقت الفيديو بتعليق: (قريبا هنقول مبروك).

وتبين أن الشاب الذي ظهر مع صافيناز بالفيديو هو الممثل المصري رامي دياب، وهو ما حير الجمهور ما إذا كانا ارتبطا فعلاً، أم أنه مجرد تسويق وإعلان لعمل جديد سيجمعهما.

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تصريحات جريئة لصافيناز

وفي وقت سابق، تصدرت صافيناز حديث مواقع التواصل بتصريحاتها الجريئة حول الرجال، وما كشفته عن علاقتها بهم، حيث ادعت انها تعرضت للخيانة من جميع الرجال الذين عرفتهم في حياتها.

وأكدت صافيناز حينها في مقابلة عبر برنامج (شيخ الحارة والجريئة)، الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي أنها لم تقم بخيانه أحد الرجال الذين دخلت معهم في علاقات سواء زواج أو خطوبة، مشددة أن الرجل من يبدأ بخيانتها.

ونفت صافيناز أن تكون قد تزوجت من رجل أعمال أردني من أجل المصلحة.

وقالت صافيناز: (تزوجته بعد قصة حب، ولم أتزوج مطلقا زواج مصلحة، ولكني سأفعلها إن شاء الله، ولن أتزوج عن حب، أحسن من أني أحب وأعيط).

(لم أحصل على مليون دولار)

وأكدت صافيناز أنها لم تحصل من زوجها الأردني على مليون دولار كما أشيع، مشيرة إلى أن ثروتها حصلت عليها من خلال الرقص والعمل فقط، وليس من خلال زيجاتها.

وكشفت صافيناز عن تلقيها هدايا كبيرة من وزير إعلام عربي، ولكنها رفضتها، مؤكدة أنها لم تره، حيث كان يرسل له السكرتير الخاص به طوال الوقت.

وقالت: (كان يعرض عليا أمور كثيرة لكني لم أره ولم آخذ أي هدية، كنت حينها أرفض زواج المصلحة، ولكن الآن ممكن).

وأضافت (صافيناز): (من ضمن الهدايا التي عرضها الوزير العربي، فيلا في فرنسا وأخرى في الشيخ زايد، وشاليه في الساحل وسيارات، ولكني أعدتها له مرة أخرى).

زيجات صافيناز

وعن عدد زيجاتها قالت صافيناز: (تزوجت مرتين فقط وخُطبت 4 مرات، ولا أستطيع أن أعيش بدون رجل، هل يوجد أحد يعرف أن يعيش بدون رجل؟! ولكن سيكون لدي عملي، ولن أمسك بيده كل يوم).

وتابعت: (تزوجت رجل في شرم الشيخ، لم أكن أحبه لكنه كان حنوناً، واعتزلت الرقص لمدة 4 سنوات من أجله، ولكن لم نفهم بعض، ثم اكتشفت أن قلبه كان كبير زي فندق شيراتون أو فورسيزون، وخانني).

وفي تصريحات سابقة، كشفت الراقصة أنها تلقت عروضاً كثيرة للزواج من أثرياء الخليج لكنها رفضتهم جميعا.

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وقالت إن سبب رفضها لهم هو لأنهم كبار في السن، وقالت إنها ترغب في الارتباط برجل صغير: (أنا بحب الرجالة الصغيرة).

وذكرت أن هؤلاء الرجال جميعاً لم يكن لديهم أي اعتراض على عملها. وقالت: (كنا هنتجوز في السر من غير ما أبطل شغلي . بس رفضت).

وأشارت الى أنها ستقيم مسابقة لاختيار شريك حياتها على أن يتقدم لها الراغبون في الزواج ثم تختار من بينهم من يفوز .

أزمة صافيناز مع صالح جمعة

وتطرقت صافيناز في اللقاء لأزمتها مع لاعب النادي الأهلي المصري صالح جمعة وقالت: (أنا لا أعرفه ولم ألتق به على الإطلاق، ولو شاهدته لن أميزه لأني لا أعرف شكله).

وتابعت: (لم أفتعل مشكلتي مع صالح جمعة عشان التريند يا ريت كانت المشكلة كده، أنا مش من الناس اللي بعمل تريندات، وبعمل شغلي بس، وقد يكون أحد أرسل صالح جمعة لي، هو عاكسني ومسح الرسالة وقال للناس إني أرسلت وردة له وعاكسته).

فضيحة صالح جمعة

وفي وقت سابق، أثار اللاعب المصري صالح جمعة عقب فضيحته من قبل الراقصة صافيناز عبر حسابها الشخصي على الانستغرام. بعد إعادة تغريده لتعليق اللاعب جمعة بقلوب حمراء والدهشة والجدل الذي سيطرت عليه.

لينتهي الأمر بالفضيحة على المليء والسخرية للنشطاء عبر شبكات التواصل، بعد قيام الراقصة بنشرها تعليق اللاعب المصري ودهشتها من تلك الرسائل الخاصة بعد وصلة من الغزل على حسابها الخاص.

وقد نشرت الراقصة حينها عبر حسابها (الفيسبوك) تفاصيل الرسائل وما قام بنشره اللاعب السابق لفريق الأهلي المصري صالح جمعة، ومغازلته لها.

بالإضافة إلى نشرها عدد من الصور وهي ترتدي ملابس لكرة القدم وتحمل كرة القدم في يدها، لترد بقولها على تلك الرسائل التي نشرها اللاعب المصري صالح جمعة، قائلة: (هو مين ده؟).

وقد تصدر تلك الفضيحة للاعب المصري وسط السخرية والاستهزاء من قبل الجماهير والنشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الترند المصري ومحركات البحث (جوجل) في مصر.

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