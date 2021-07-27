شاهد فوز الفهد تضع مولودها الأول .. أطلقت عليه هذا الأسم

أعلنت الفاشينستا الكويتية فوز الفهد إنجابها مولوداً ذكراً أسمته (ادم)، كما نشرت عبر حسابها في سناب شات، فيما انهالت عليها وزوجها رجل الأعمال عبداللطيف الصراف التهاني من المتابعين.

فوز الفهد تستعرض حملها وتتعرض لانتقادات

وقبل أيّام، استعرضت الفاشينستا الكويتية فوز الفهد حملها أمام مرآة، ونشرت فيديو عبر سناب شات يوثق ذلك، لكنّها تعرّضت لانتقادات حادة من الجمهور، الذين عبّروا عن رفضهم لمثل هذه المشاهد لها.

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وسبق أن هددت فوز الفهد منتقدي حملها في مقطع فيديو بكلمات أثارت الجدل.

وقالت فوز الفهد: “كل يوم بنسوي شيء مرة ديتوكس مرة سكراب للجسم مرة للأظافر، مرة بتكلم للحوامل، وبكيفي، أنا حامل حقي أعمل يوم للحوامل، شو استخدم من الزيوت شو أسوي، مرة نسوي كيك، كل يوم نسوي شيء، والي بتتفلسف على شيء يا ويلها، هذا تهديد ما نبي واحدة تقول تنتقد، شلون حبيبتي! حامل أول مرة، ممنوع!”.

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وكانت رفضت فوز الفهد وزوجها رجل الأعمال عبداللطيف الصراف معرفة جنس الجنين، وقالت إنهما لا يريدان معرفة إن كانا سيرزقان بفتاة أو صبي لأن كل ما يهمهما هو أن يكون طفلهما المنتظر بصحة جيدة.

لكنّها عادت وكشفت عن جنس جنينها المنتظر بصورة تظهر تلقيها مجموعة من الزهور هدية من زوجها بمناسبة عيد ميلادها الـ30 والذي وافق 10 مايو/أيار الماضي، معلقة “حبيبي بو أحمد” وبهذا التعليق كشفت الفاشينيستا الكويتية أنها تستعد لاستقبال طفل ذكر وستطلق عليه اسم أحمد.

حمل فوز الفهد

وكانت فوز الفهد نشرت صورة لها أعلنت بها حملها معلقة عليها: “اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي وعوض صبري وقر عيني بطفل صالح ليس في خلقه زيادة ولا نقصان يا رب العالمين.. الحمدلله٬ الله يرزق كل محروم هذا الشعور اللي ما ينوصف أشكر كل شخص دعالي وأتمنى لي الخير وربي يرزقكم أضعاف ما تتمنون”.

وأضافت: “مو مصدقة إني بعلن حملي في هاللحظة، الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة.. هذه أفضل مفاجأة وهدية حصلت عليها خلال الاحتفال بذكرى زواجي”.

زواج فوز الفهد

فوز الفهد أعلنت عن زواجها من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف في منتصف شهر مارس من العام الماضي.

وشاركت فوز الفهد متابعيها على انستغرام بلقطات من زفافها من دون إظهار وجه عريسها.

وبلغت قيمة الشبكة المقدمة لها في زفافها نحو 681 ألف دولار أميركي.

ماذا نعرف عن فوز الفهد؟؟

ولدت فوز الفهد في الكويت، في الـ10 من مايو سنة 1990، حيث كانت منذ الصغر دائمة التنقل بين بلادها وبين العاصمة البريطانية لندن، قبل أن يستقر بها الحال في الشرق الأوسط، لتبدأ عملها في مجال التجميل بعد الانتهاء من دراستها الجامعية الناجحة في جامعة الخليج.

كانت فوز تأمل أن تعمل في مجال إدارة الأعمال، إلا أن عدم امتلاكها لبعض الأوراق القانونية تسبب في حدوث تأجيل طويل المدى لحصولها على فرصة العمل المناسبة، الأمر الذي دفعها إلى أن تلجأ طواعية إلى مجال طالما عشقته وهو الموضة والأزياء، لتصبح في غضون فترة ليست بالطويلة من مشاهير التجميل في الكويت بشكل خاص، وفي الخليج العربي بشكل عام.

شهرة فوز بدأت بمحض الصدفة، حيث كانت فوز مهتمة بنشر يومياتها العادية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها موقع انستقرام.

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تعرفت فوز فيما بعد ومن خلال ظهورها عبر مواقع التواصل المختلفة، على عبد الرازق المطوع، وهو رجل الأعمال المهتم بإبراز شخصيات مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتبدأ رحلتها الطويلة عبر برامج عرضت على موقع اليوتيوب، نالت الآلاف ثم الملايين من المشاهدات.

نجحت فوز الفهد لاحقا في افتتاح صالونها التجميلي الأول في مدينة السالمية الكويتية، كما تعاونت مع ماركة التجميل الشهيرة ماك، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في المناطق العربية، مع الوضع في الاعتبار أنها شاركت في الكثير من عروض الأزياء الناجحة.

فوز الفهد وغسيل الأموال

تعرضت خبيرة التجميل والفاشينيستا الكويتية فوز الفَهد لأزمة كبرى، مع مواجهة اتهامات خطيرة في قضية لغسيل الأموال، حيث عرفت تلك القضية بأنها تضم أسماء الكثير من المشاهير ومن بينهم فوز.

أوضحت فوز أنها تتفهم قرارات التحفظ على أموالها بعد إدراج اسمها ضمن قضية غسيل الأموال، إلا أنها تثق في أن الأمور سوف تتضح بمرور الوقت، لتظهر برائتها من التهم المنسوبة إليها عاجلا أم آجلا.