تعرف على موعد مباراة منتخب مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو

يستعد منتخب مصر لمواجهة صعبة أمام نظيره منتخب أستراليا مساء يوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” المقامة في دولة اليابان.

موعد منتخب مصر وأستراليا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وأستراليا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، مصر، فيما ستكون في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

مينجويزا: منتخب مصر يتمتع بلياقة بدنية كبيرة ولديه لاعبين رائعين وأستراليا نفس الأمر، و بالتالي، فهي مجموعة صعبة للغاية. pic.twitter.com/IwZXSvPzN7 — Btolat.com (@Btolat) July 19, 2021

فيما ستكون توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الثالثة مساءً لنقل وقائع المباراة.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنواتbeIN SPORTS” ” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات أولمبياد طوكيو 2021.

وستبث المباراة بين منتخب مصر وأستراليا عبر قناة beIN SPORTS HD 7″” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11623، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين المنتخبين عبر شبكة قنوات beIN SPORTS””، المعلق الرياضي المصري أحمد عبده.

أحمد عبده معلقًا على مباراة مصر واستراليا يوم الأربعاء القادم في الساعة 01:00 مساءً . pic.twitter.com/D7Yc2B0Wlk — موقع كورة أون (@koraoncom) July 26, 2021

تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب الأرجنتين، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، كريم فؤاد، محمود الونش، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، أكرم توفيق، إمام عاشور، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر.

وفي خط هجوم الفريق سيكون الثلاثي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، ناصر منسي.

تشكيلة منتخب أستراليا

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لمنتخب أستراليا غراهام أرنولد أمام منتخب مصر في منافسات أولمبياد طوكيو، حيث سيكون في حراسة توماس جلوفر.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جويل كينج، هاري سوتار، توماس دينج، ناثانيل أتكينسون، بينما في وسط الفريق في التشكيلة الأساسية سيكون كلاً من: كونور ميتكالف، دينيس جينريو، ريلي ماكجري.

أما في هجوم الفريق سيلعب الثلاثي كلاً من: دانييل أرزاني، ميتش ديوك، لاشلان ويلز.

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