(الكولا دايت) أخطر مما تتخيل .. هذه الأسباب تجعلها أمرا مرعباً لجسدك!

بالرغم من أن مشروب الكولا يعد المفضل لدى الملايين خاصة في الصيف، إلا أن مخاطره ستجعلهم يعيدون النظر في الأمر.

وحتى الذين تحولوا لتناول (الكولا دايت) باعتبار أنها خالية من السعرات الحرارية، سيعدلون عن قرارهم بعد قراءة هذا التقرير.

فقد كشف موقع (هيلث شوتس) الطبي أن الكولا دايت تحتوي على مواد تحلية صناعية مثل الأسبارتام والسيكلامات والسكرين والسكرالوز بدلا من السكر الطبيعي، مما يجعلها تؤثر على الصحة بعدة طرق منها:

خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي والسكري

الكولا دايت ومشاريب الصودا دايت بشكل عام، تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بحسب ما كشفت العديد من الدراسات الأمريكية والبريطانية.

كما أن الكولا دايت تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بسبب انخفاض الإنزيمات.

زيادة الوزن

على الرغم من حقيقة أن الدايت كولا خالية من السعرات الحرارية، لكن دراسات حديثة أكدت أن هذا لا يجعلها وسيلة فعالة لفقدان الوزن، بل على العكس تماما.

فقد تؤدي الكولا دايت إلى زيادة الشهية عن تغيير المذاق الحلو، وتحفيز هرمونات الجوع، وإثارة استجابات الدوبامين في الدماغ.

تلف الكلى

الإفراط في تناول كولا دايت تؤدي إلى زيادة إنتاج الجذور الحرة في أنسجة الكلى، مما يؤدي إلى حدوث تلف الكلى، لذا ينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناولها.

تتعارض مع صحة الأمعاء

المُحليات الصناعية الموجودة في الكولا دايت تؤثر تأثيرا سلبيا على بكتيريا الأمعاء الجيدة، كما تقلل من عددها وقوتها.

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هذه البكتيريا الموجودة في الأمعاء تعزز المناعة، وتساعد على امتصاص الحديد، وتعزز صحة الفم، لذا وجودها ضروري للغاية ويجب ألا تتأثر بشيء.

تآكل الأسنان

المخاطر التي تسببها المحليات الصناعية على صحة الفم والأسنان، تتساوى تماماً مع المخاطر التي تسببها مادة السكر على كليهما.

وربط الخبراء تناول الكولا دايت مع تآكل الأسنان بسبب مستوى الأس الهيدروجيني الحمضي فيها.

كثافة العظام

ترتبط الدايت كولا بفقدان كثافة المعادن في العظام لدى النساء بالتحديد، مما يسبب هشاشة العظام وضعفها، وهو ما ينطبق على المشروبات الغازية بشكل عام أيضاً.

الإصابة بنوبة قلبية

شرب دايت كولا بانتظام يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية وأمراض القلب و قصور القلب الاحتقاني، بحسب الدراسات.

وذلك بسبب تناول المحليات الصناعية على المدى الطويل، وهو الأمر الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم والسمنة، ما يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

خطر الموت المبكر

وسبق أن حذر علماء من أن الإفراط في شرب الكولا دايت يوميا يزيد من خطر الموت مبكرا في سن الشباب وخاصة بين النساء.

وبنى العلماء في كلية ألبرت أينشتاين للطب في جامعة يشيفا في نيويورك تحذريهم بعدما قاموا بدراسة عشرات آلاف من بيانات الأشخاص لمدة 12 عاما.

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ووفق ما أوردت صحيفة (نيويورك بوست) حينها، قال العلماء إن شرب كوبين من الكولا دايت، يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار الربع، وترفع عادة الشرب هذه نسبة الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث.

ويزيد خطر الموت المبكر بنسبة 16% مقارنة بنسبة الأشخاص، الذين يحجمون عنها، لمستهلكي الكولا دايت يوميا.

وأكد العلماء أن هذه النتائج تحذيراً حقيقياً للمدمنين على الكولا دايت، وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، ياسمين رحماني، إن من يعاني السمنة يقبل على استهلاك المشروبات المحلاة صناعية ذات السعرات الحرارية المنخفضة، في محاولة لتحسين نظامهم الغذائي.

الكولا دايت ومرض القلب

وتابعت: (بحثنا والعديد من الدراسات القائمة على الملاحظة كشفت أن المشروبات المحلاة صناعية قد تكون ضارة، وخطر السكتة الدماغية وأمراض القلب يرتبط بالاستهلاك المرتفع لهذه المشروبات).

وأشارت رحماني إلى أن الإدمان على الكولا دايت يرتبط بمرض القلب، حيث أن الأوعية الدموية التي تزود القلب بالدم تضيق أكثر، مما يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

ويرتبط الإدمان على (الكولا دايت) بمرض القلب، وتقول الدراسة إن (الأوعية الدموية التي تزود القلب بالدم تضيق أكثر، مما يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية وذبحة صدرية وسكتة دماغية).

وشمل بحث الجامعة الأميركية على بيانات نحو 82 ألف امرأة بعد انقطاع الطمث، وتتراوح أعمارهن بين 50-79 عاما، وتمت متابعة حالاتهم لمدة 12 عاما.

وأشارت الدراسة إلى أن النساء البدينات في خطر أكبر، وأن الفئة التي تستهلك كوبين أو أكثر من الكولا دايت يوميا، وهم من ذوات الوزن الزائد، يتعرضن لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

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