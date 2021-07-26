ابنة هيفاء وهبي تنشر صور زوجها لأوّل مرة (شاهد)

فاجأت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، بنشر صورة لأول مرة لزوجها ووالد طفلتيها رهف ودانييلا في ظهور نادر له.

أفضل أب

وعبر خاصية (الستوري) على (انستجرام)، نشرت زينب فياض صورتين لزوجها التقطتهما بمناسبة عيد ميلاده، وكشفت عن وسامته ومدى حبه لابنتيه حيث ظهر يُقبل إحداهما في الصورة.

ولم تكشف زينب فياض عن اسم زوجها، وعلقت على الصور فقط بكلمة (أفضل أب).

زينب فياض تكشف عمرها

وقبل نحو أسبوع، احتفلت زينب فياض، بعيد ميلادها، وظهرت بشكل واضح لأول مرة بعد عملية تجميل أنفها.

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وشاركت زينب فياض حينها متابعيها، مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وثقت خلالها احتفالها بعيد ميلادها برفقة ابنتيها وصديقاتها.

وتبين من الصور والفيديوهات التي نشرتها فياض، أن عمرها 28 عاماً، وظهرت وهي لا تزال تضع ضمادة على أنفها بعد العملية، لكن ذلك لم يمنع متابعيها من اكتشاف التغيير بعد العملية.

وأرفقت ابنة هيفاء وهبي الصور بتعليق مقتضب جاء فيما نصه: (ملكة السرطان).

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

عملية تجميل أم تصحيح انحراف؟

وتباينت ردود الأفعال حول صور زينب فياض بعد التجميل، فمنهم من رأى أنه لم يتغير شيء، ومنهم من قال إنها أصبحت أجمل.

وجاء في التعليقات: (احس خشمها ما متغير منه شي)، وأجابه آخر: (صحيح، لأنها مو عملية تجميل. عندها انحراف وتيرة في الأنف).

وأشاد آخر بإطلالات فياض، وعلق: (الحلو بيها مرتبه بدون متتعرى وتبالغ).

بينما نوه متابع إلى عمر هيفاء وهبي وكتب: (إذا كانت زينب 28 سنة، أجل كم عمر هيفا؟).

زينب فياض وتجميل الأنف

وكانت زينب قد نشرت مقطع فيديو لمتابعيها بعد خضوعها لعملية تجميل لتعديل شكل أنفها.

واستعانت بالأغنية الشهيرة «A-a-ay»، التي يستخدمها المشاهير في تطبيق «تيك توك» للتعبير عن انتقالهم من مكان إلى آخر خلال ثانية.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

واستخدمت زينب الأغنية للانتقال من مشهد أثناء تواجدها في المستشفى بعد عملية التجميل إلى وضعها الحالي، وعلقت ساخرة: (المفروض هالفيديو بيعملوا… وبعدها بيصيروا بالمالديف… بس هيك صار معي بوقتها… يلا عقبال الـA-a-ay الجاي شوف النتيجة وسفرة بتفشّ الخلق).

وفاجأتها حينها الفنانة الإماراتية أحلام بالتعليق: ( مابدك عملية قمر)، لترد عليها زينب بالقول: (ما في قمر من بعدك).

ابنة هيفاء وهبي: صار موعد العملية

وكانت زينب قد أثارت في بداية يونيو قلق متابعيها وجمهورها بعدما نشرت صورة وهي على سرير المستشفى في الكويت.

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ولم تكشف ابنة هيفاء وهبي تفاصيل أخرى عن العملية أو نوعيتها وهدفها، مكتفيةً بطلب الدعاء من جمهورها ومحبيها.

ونشرت حينها زينب فياض صورة عبر تطبيق (إنستغرام) تكشف استعدادها لدخول غرفة العمليات، وعلّقت: (وصار موعد العملية دعواتكم).

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

وأكّدت ابنة هيفاء وهبي في فيديو عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة في (إنستغرام)، أنّها متحمسة جداً وغير خائفة من العملية، والسبب أن الطبيب ماهر وأسلوبه مريح في التعامل مع المرضى.

(بيبي هيفاء)

وفي سياق آخر، لفتت ابنة زينب فياض، حفيدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأصغر، الأنظار إليها بسبب قوة الشبه بينها وبين جدتها، حتى في نبرة الصوت.

ونشرت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، فيديو لابنتها الأصغر دانييلا عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وظهرت حفيدة هيفاء وهبي بالفيديو وهي توجه قبلة لمتابعي والدتها وتتمنى لهم ليلة سعيدة، وعلقت زينب فياض: (قمري وروحي وحياتي كلها حبت تقلكن ليلة سعيدة).

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

ولاحظ الجمهور أن دانييلا تشبه جدتها أكثر من شقيقتها الأخرى، وجاء في التعليقات: (فديت جمال هيفا راح يمتد اجيال).

وجاءت تعليقات متتالية كالتالي: (تشبه هيفاء وهبي)، (فيها شي من هيفا)، (نسخة من هيفا)، (بيبي هيفا).

وعلق آخر: (الجمال وراثة ثلاث أجيال).

نقرة واحدة للتفجير

وفي سياق آخر، أثارت هيفاء وهبي جدلاً بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها وهي تُمسك بقنبلة يدوية ذهبية اللون.

ونشرت هيفاء وهبي الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت خلالها وهي ترتدي فستاناً قصيراً من الجلد باللون الأسود وتضع أمامها قنبلتين يدويتين.

وعلقت هيفاء على الصورة: (عش حياتك بالقليل من البهارات).

وظهرت هيفاء وهبي في صورة أخرى بنفس الإطلالة وهي تمسك بالقنبلة في يدها، وعلقت: (لا يحتاج الأمر لأكثر من نقرة واحدة فقط للتفجير، ما هو الشيء الوحيد الذي يمكنك التحكم به في الحياة؟).

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