فستان بوسي “الشفاف” يثير ضجة والجمهور: “لا ترتدي تحته شيء”! (شاهد)

أثارت الفنانة المصريّة بوسي جدلاً بعد نشرها صوراً من احدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بإطلالة شبابية عصريّة .

وانتقد الجمهور اطلالة بوسي، حيث ظهرت ترتدي جمبسوت طويل لامع بأكمام، وقال البعض إنها لا ترتدي تحت شيء، فيما كتب أحد المعلقين: “خلصت الملابس ما بقى بس هذه؟؟؟”.بينما عبّر آخرون عن حبهم لها ووصفوها بالمتألقة.

وأحيت بوسي أول حفل لها في الساحل الشمالي، صيف 2021.

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آخر أعمال بوسي

على الصعيد الفني، كان آخر أعمال المطربة بوسى مشاركتها فى مسلسل “الديفا” وهو عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

و”الديفا”، من بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان.

أزمة الفنانة بوسي مع والدها

وبرزت أزمة الفنان بزسي مع والدها محمد شعبان في أواخر العام الماضي 2020، بعد ظهوره يتهمها بعدم سؤالها عليه وإهماله رغم معاناته مع المرض وحاجته الشديدة للمال.

وأضاف والد الفنانة بوسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن ليس لديه عمل لأنه يبلغ من العمر 77 سنة .

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وقال إنه عندما أُصيب في عينه بمرض الماء البيضاء، أغلق الورشة التي كان يعمل بها وباع الأجهزة التي كانت فيها، وبالتالي أصبح ليس لديه أي مصدر دخل.

وتابع والد المطربة بوسي، أن تكلفة عملية ” العين ” حوالي 8 آلاف تقريبًا ، وأنه يقوم بصرف 40 جنيه يوميًا على العلاج والبخاخات، بالإضافة إلى جلسات التنفس التي يتعرض لها كل ساعتين حتى يستطيع التنفس.

وقال: “بوسي مش بتبعتلي فلوس بقالها 4 سنين، كان فيه مشاكل بينها وبين جوزها واتحلت و بردو مفيش فايدة ، وكل يوم اتصل بيها تقولي بكرة بكرة ومش بتبعت حاجة، لذلك لا ألتمسلها أي عُذر.

وردت الفنانة على اتهامات والدها بأنها لا تعلم عنه شيء منذ طلاق والدتها.مضيفة أنها لم تقصر معه في شيء وكانت ترسل له الفلوس.

وأضافت الفنانة: “أبويا مكنش موجود في حياتي وظهر يشوه صورتي ومصرفش عليا جنيه من صغري، وأنا بشتغل من صغري عشان اساعد امي”.

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