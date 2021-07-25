الأهلي يواصل مشواره في الدوري المصري بفوز على الإنتاج الحربي (فيديو)

حقق فريق الأهلي المصري الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن المباراة المؤجلة من دور ال 25 من منافسات الدوري المصري الجاري، والذي جمع كلا الفريقين على ملعب “استاد السلام”.

أهداف الأهلي في شباك الإنتاج الحربي

وأحرز فريق الأهلي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال38 عن طريق لاعب الظهير الأيسر علي معلول عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال85 من مجريات أحداث الشوط الثاني عن طريق حسين الشحات.

ونجح اللاعب الكونغو والتر بواليا من تسجيل الهدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أهداف الإنتاج الحربي

وسجل فريق الإنتاج الحربي هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال54 عن طريق محمد طارق أبو العز، وفي الدقيقة ال64 سجل اللاعب مصطفى إل بدري في شباك مرمى فريق الأهلي بتسديدة قوية.

الهدف الأول للاعبنا والتر بواليا في الدوري وبثلاثة نقاط مهمة يستحق هذا الاحتفال خصوصًا عندما يأتي +90🙌🦅🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/G0ZAn697O6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2021

وشهد اللقاء المنافسة القوية بين فريق الأهلي حامل اللقب السابق للدوري المصري ومنافسه الضيف الإنتاج الحربي.

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تشكيلة فريق الأهلي

ودخل فريق الأهلي المباراة وسط الغيابات في صفوف تشكيلة الأساسية لأبرز نجومه لمشاركتهم مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو في العاصمة اليابانية، حيث كان في حراسة المرمى علي لطفي.

أبرز لقطات شوط المباراة الأول بين الأهلي والإنتاج الحربي📸🦅💪 pic.twitter.com/hHhJFt4CkZ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2021

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة، عمرو السولية، حمدي فتحي.

بينما في هجوم الفريق جاء كلاً من: جونيور أجايي، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، محمد شريف.

ويغيب عن تشكيلة الأهلي الحارس محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، وأحمد رمضان، وصلاح محسن بسبب المشاركة في أولمبياد طوكيو، كما غاب وليد سليمان عن المباراة بسبب الإصابة.

تشكيلة الإنتاج الحربي

ولعب مدرب فريق الإنتاج الحربي أشرف عامر في مواجهة نظيره فريق الأهلي المصري، حيث كان في حراسة المرمى أحمد يحيى.

📸 معلول ملك الحلول يسجل في شباك الانتاج الحربي ويحتفل 🙌 🦅🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/uRciXONbyT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: محمد طارق، معاذ الحناوي، محمد الشربيني، إسلام جابر، علاء سلامة، بينما في وسط التشكيلة آتى كلاً من: إبراهيم عبد الخالق، محمود سوستة، غنام محمد.

أما في هجوم فريق الإنتاج لعب الثنائي، مصطفى البدري، مامادو نياس.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ورفع فريق الأهلي رصيد إلى 55 نقطة في وصافة ترتيب الدوري المصري خلف غريمه التقليدي الزمالك، فيما تجمد رصيد منافسه الإنتاج الحربي بعد تلك الخسارة في أدنى الترتيب برصيد 19 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

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