قناة أمريكية تستعين بخريطة “صفقة القرن” المجتزأة لفلسطين خلال أولمبياد طوكيو

استعانت مجموعة قنوات CNBC الأمريكية، بخارطة مجتزأة لفلسطين، ظهرت على شاشتها لحظة دخول الوفد الفلسطيني المشارك في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

وأثارت الخريطة، وفق ما رصدت “وطن”، غضب الفلسطينيين الذين رأوا أن الخارطة التي ظهرت لا تمثل فلسطين، ولا تعبر عن الحقائق التاريخية.

واستهجن الفلسطينيين تعمد القناة وضع غرافيك للخارطة المذكورة على شاشتها أثناء دخول الوفد الفلسطيني.

So proud to see #Palestine 🇵🇸 at the #Olympics. Side note, notice how @NBCOlympics only highlighted the West Bank as Palestine. Disappointing but not surprising display of erasure from NBC. #Gaza #فلسطين pic.twitter.com/xitqyaorcG — Mohammad Jehad Ahmad محمد جهاد (@MoMisteries) July 23, 2021

وعد نشطاء فلسطينيون إظهار الخارطة بهذا الشكل اعترافاً بشرعية الاحتلال، متسائلين عن الدور الرسمي للاتحادات الفلسطينية، والتمثيل الدبلوماسي في الولايات المتحدة، وعن السبب الذي دفع القناة للقيام ذلك.

وبدا للبعض أنها رفعت خلال دخول الوفد الفلسطيني لحظة افتتاح الألعاب الأولمبية.

إلا أن التحقق من الصورة المتداولة، وفق “القدس العربي “، تبين أنها لم تدرج ضمن فعاليات الأولمبياد التي بدأت، وأنها أدرجت فقط عبر شاشة القناة الأمريكية.

جيش الهبد الإلكتروني

في السياق أعلن جيش الهبد الإلكتروني، وهو تجمع شبابي يناهض الاحتلال إلكترونيا، اعتزامه التوجه لصفحة وزارة الخارجية اليابانية للتعبير عن رفضه وضع خارطة فلسطين بهذا الشكل الذي وصفه “بالمستفز”.

وجاء ذلك، قبل أن ينشر توضيحاً حول الصورة جاء فيه “هام جداً.. بعد التحقق من صورة خريطة فلسطين في الألعاب الأولمبية بطوكيو، تبيّن أن الصورة لم تكن من الجهة المنظمة للأولمبياد، وإنما هي صورة وضعتها قناة CNBC الأمريكية المدعومة من اليمن الصهيوني”.

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وأرفق الصورة الحقيقية وعلق “في هذه الصورة يظهر الوفد الفلسطيني المشارك بدون هذه الخريطة عبر تغطية المنظمين للأولمبياد”.

ونشر موقع “عين فلسطين” الصورة المثيرة للجدل على صفحته في تويتر، معلقا عليها بالقول: “خارطة فلسطين كما أظهرتها قناة سي إن بي سي خلال افتتاح الأولمبياد في طوكيو”.

كما أشار الموقع إلى صفحة القناة الأمريكية على تويتر.

🇵🇸#Palestine || The map of Palestine as it was shown by @CNBC , during the opening ceremony of Olympic games in Tokyo, today. pic.twitter.com/N8QI5o6Tn3 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 23, 2021

ولم تظهر الفيديوهات التي نشرتها قنوات رياضية عربية وعالمية أي إشارة للخريطة التي ظهرت عبر شاشة القناة الأمريكية، وهو ما أثار التساؤلات حول الهدف من نشرها بهذه الطريقة.

مشاركة فلسطينية

وتمنى فلسطينيون التوفيق والفوز للوفد المشارك، مطالبين بتقديم الدعم والتشجيع اللازم لهم، من أجل رفع اسم فلسطين عالياً.

وحمل العلم الفلسطيني خلال الافتتاح اللاعب الربّاع محمد حمادة (19 عاما) وهو بطل رفع الأثقال المشارك ضمن الوفد، شاركته لاعبات ارتدين الأثواب الفلسطينية، فيما توشح كل أعضاء الفريق بالكوفية.

ويشارك خمسة لاعبيين فلسطينيين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي انطلقت، الجمعة، وستسمر حتى 8 من شهر أغسطس/آب المقبل.

وتتكون بعثة الفريق الفلسطيني من 11 شخصاً، بينهم مدربون ورئيس البعثة و5 لاعبين سيشاركون في 4 ألعاب، هي السباحة وألعاب القوى والجودو ورفع الأثقال.

ومن المقرر أن ينافس اللاعب يزن البواب المقيم في كندا، ودانيا نور في السباحة، فيما سيمثل فلسطين في ألعاب الجودو اللاعب وسام أبو ارميله بوزن يصل 73 كيلو غرام، علاوة على الربّاع محمد حمادة في رفع الأثقال، والعداءة هناء بركات التي تقيم في الولايات المتحدة في ألعاب القوى، وهي متخصصه في سباقي 200 و400 متر.

وهذه هي المرة السابعة في التاريخ التي يشارك فيها وفد فلسطيني في الأولمبياد، بعد أن كان قد شارك أخر مرة عام 1996.

مسبار يكشف الحقيقة

وفي سياق ذي صلة، قال موقع “مسبار” للتحقق من الأخبار الكاذبة، إن الصورة التي جرى تداولها صورة معدلة لخارطة فلسطين وفق رؤية صفقة القرن الأميركية، وليست الخارطة المعروفة لدولة فلسطين.

وأشار “مسبار”، إلى أنه تحقق من مقطع الفيديو والصور المنتشرة وتأكد أن منظمي افتتاح الأولمبياد في طوكيو، ليس لهم علاقة بالخارطة وظهورها.

وأضاف: “فهي ليست لافتة على أرض الملعب، بل مونتاج وتعديل رقمي ظهر خلال تغطية الاحتفال وقت دخول الفريق الفلسطيني على شاشة مجموعة قنوات CNBC الأميركية”.

وتابع: “في حين أن بث القنوات الأخرى التي لها حق تغطية الافتتاح لم تظهر فيه الخارطة المجتزأة”.

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