زوج آيتن عامر يحتضنها ويقبّلها بذكرى زواجهما .. شاهدوا الصور التي أحدثت ضجة!

احتفلت الفنانة آيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، بمرور 6 سنوات على زواجها، ونشرت صوراً توثق لحظات رومانسية بينهما.

ونشرت آيتن عامر على انستغرام صوراً، ظهرت فيها الى جانب زوجها محمد عز العرب، وهي تحتضنه وتقبّله في حديقة منزلية، وأمامها قالب حلوى المناسبة. وأثارت القبلة انتقادات الجمهور وتعليقاتهم الغاضبة.

وكتبت آيتن عامر على الصور: ٦ سنين و لسة مكملين .. عقبال العمر كلة حبيبي و ربنا ما يحرمني منك”.

يُشار الى ان زوج الفنانة المصرية آيتن عامر، لم يكن معروفًا للجمهور.

وبعد انتهاء النجمة آيتن عامر من تصوير فيلم “زنقة ستات”، أنها فاجأت جمهورها بإعلانها خبر خطوبتها له وتم عقد القران بعده بأيام.

قلّة أعمال آيتن عامر الكوميدية في رمضان 2021

كان أحدث أعمال آيتن عامر، مسلسل “كوفيد 25“، وتتناول أحداثه تحوّر فيروس كورونا ليتحول إلى فيروس خطر يصيب المخ وينتقل عبر النظر بالعينين، فيتحول البشر بسبب ذلك الى مخلوقات تشبه الزومبي، والتي تناولتها أفلام هوليوود كثيراً.

وقالت آيتن عامر: “لدينا مشاكل في الورق والاسكربت، ويجب أن نواجه أنفسنا بحقيقة ذلك. أظن أن حلّ الـ15 الحلقة سيكون أفضل للأعمال الكوميدية حتى لا تطول أحداثها ويتخللها الحشو، ولكن علينا الحصول على الوقت المناسب للتنفيذ، ففي مسلسل “أحسن أب” مثلا فوجئوا بأنه سيُعرض في النصف الأول من رمضان بعدما كان محدداً عرضه في النصف الثاني منه”.

وأكدت أيتن عامر أنه كان من المفترض عرض “كوفيد 25” من خلال 30 حلقة، ولكن بسبب ضيق الوقت تم تقديمه في 15 حلقة.

ورغم النجاح الكبير الذي حققه عبر منصات التواصل الاجتماعي، طالت المسلسل انتقادات كثيرة خلال الأيام الماضية بسبب التشابه الواضح بين بعض المشاهد، ومشاهد ظهرت من قبل في أفلام أجنبية على رأسها فيلم world war z للنجم براد بيت، والذي تناول أيضاً نهاية العالم بسبب فيروس يحوّل البشر إلى زومبي.

صراع آيتن عامر مع ريهام حجاج

في أبريل 2021، اشتعل الصراع بين الفنانة المصرية ريهام حجاج ومواطنتها آيتن عامر.

ووجهت آيتن عامر اتهاما مباشرا لريهام بالتدخل في مشاهدها التي قامت بتصويرها في مسلسل ”وكل ما نفترق“ الذي عرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2021 وحذفها من المونتاج.

وكشفت آيتن تفاصيل ذلك من خلال منشور لها دونته عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، حيث كتبت قائلة: ”كم الدعم والمكالمات والحب مخلينى حقيقي عايزة أقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطها قدامي صدفة (وأسوأهم الفاشل/ الفاشلة عندما ترى في نجاح الآخرين ازدراء لشخصها وتهديدا لمحاولة وجودها) (في المسلسل)“.

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وتابعت آيتن قائلة: ”عشان كده شالت المشاهد وقصت الشوتات، دخلت عادت مونتاج الحلقات وبوظت المسلسل، والمخرج اعتذر، وكمان تدعي علينا ما ليس فينا. كفاية كده عملنا دعاية لأشياء متستاهلش“.

يأتي منشور آيتن ردا على منشور كانت قد دونته ريهام حجاج عبر خاصية ”الاستوري“ في حسابها على موقع ”انستغرام“ حيث كتبت قائلة: ”يرى الدميم في الجمال تحديا له والغبي في الذكاء عدوانا عليه“.

وقالت ريهام حجاج : ”يشعر ذو الفاحشة في الأخلاق تعريا له وأسوأهم الفاشل عندما يرى في نجاح الآخرين ازدراء لشخصه وتهديدا لمحاولة وجوده“.

بداية الازمة

وكانت تلك الأزمة قد بدأت بين آيتن عامر وريهام حجاج على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات غامضة حيث قامت كل واحدة بكتابة منشور مبهم عبر حسابها اشتكت فيه من الأخرى، حتى حسمت آيتن عامر الأمر.

ودونت آيتن عامر منشوراً عبر حسابها على ”فيسبوك“، علقت فيه على القرار الذي اتخذه الفنان المصري أحمد السعدني، بالانسحاب الرسمي من مسلسل ”كله بالحب“ الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية زينة.

ولم يكشف منشور آيتن عامر عن انسحاب رسمي لكنه أكد وجود مشكلة بينها وبين ريهام حجاج في مسلسل ”وكل ما نفترق“، إذ عبر المنشور عن حديث أمنية آيتن بالانسحاب فكتبت: ”خدوني معاكوا والنبي #موسم_الانسحاب“.

ولم تقف ريهام حجاج صامتة إزاء ما كتبت آيتن فدونت منشوراً عبر حسابها على ”فيسبوك“، لوحت فيه بطمع آيتن في دور أكبر في المسلسل رغم أن دورها ينحصر في أنها شقيقة البطل الذي يقف أمامها فقط وتطمع في أن يكون دورها أكبر من البطل.

وكتبت ريهام حجاج قائلة: ”عشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي أدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل“.

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